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пам'ять (1149) військовослужбовці (3944) Толмачова (26) Янтар Денис (4)

Учора була річниця смерті воїна "Азова" Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він "не лох". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

9 вересня 2020 року помер ветеран АТО, воїн "Азова" Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"#Війна_забирає і в мирному житті. Те, що пройшли наші хлопці на війні, знають тільки вони і Бог. Стреси, які були на війні відгукуються важкими хворобами в мирному житті. Рік минув, як пішов з життя боєць б-ну "Азов" #Денис #Янтар.#Рак #крові. Денис увійшов в історію України не тільки своїм військовим та політичним шляхом, а і як людина, котра змусила пояснити шостого преЗЕдента України, що він не лох у свої 42 роки. Тепер це народний мем. Дякуємо тобі. Вічна тобі пам'ять! Спочивай з миром", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі

Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014-го брав участь у розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

З початком війни став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованої Мар'їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине.

У 2016 році він очолив Миколаївський обласний центр "Національного корпусу". Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним", який присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.

У 2019 Денис Янтар був активним учасником акції "Ні капітуляції", виступаючи проти розведення військ в Донбасі.

Також читайте: Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.

В ході розмови активіст заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти "формули Штайнмаєра" по всій Україні і про "формалізацію відносин" для припинення війни в Донбасі.

Вночі 16 липня 2020 року згорів автомобіль Дениса Янтаря.

Учора була річниця смерті воїна Азова Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він не лох 01
Учора була річниця смерті воїна Азова Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він не лох 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох" - Цензор.НЕТ 7572
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10.09.2021 09:07
+46
RIP. А нам своє робити! Зелена наволочь повинна бути покарана!
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10.09.2021 09:16
+44
Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

Правда это просто совпадение, что у тех, кто критикует ЗЕ горят дома, машины, вдруг на них открывают уголовные дела, не дают выступать в ВР и т.д.?

Это ж наверное именно то, чего мы добивались в 2014-м - чтобы преЗЕдент запугивал, садил в тюрьму или убивал недовольных его властью?
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10.09.2021 09:20
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Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох" - Цензор.НЕТ 7572
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10.09.2021 09:07 Відповісти
Надо бы на вопро отвечать вопросом.-"я ж не лох"?, Ответ -"Не знаю".
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10.09.2021 09:19 Відповісти
Ответ: Кто сказал?
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10.09.2021 09:50 Відповісти
Зате для нас вона продовжується!!!
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10.09.2021 09:10 Відповісти
А нам его помнить и защищать Украину и будущее наших детей!
Герои не вмирають!
Слава Украине!
Героям Слава!
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10.09.2021 10:05 Відповісти
RIP. А нам своє робити! Зелена наволочь повинна бути покарана!
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10.09.2021 09:16 Відповісти
Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

Правда это просто совпадение, что у тех, кто критикует ЗЕ горят дома, машины, вдруг на них открывают уголовные дела, не дают выступать в ВР и т.д.?

Это ж наверное именно то, чего мы добивались в 2014-м - чтобы преЗЕдент запугивал, садил в тюрьму или убивал недовольных его властью?
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10.09.2021 09:20 Відповісти
Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое ... Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.

Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

У Дениса Янтаря в августе обнаружили лейкоз - онкологическое заболевание кроветворной системы организма.
Похоже, болезнь у ветерана обнаружили на слишком поздней стадии. В среду, 9 сентября, стало известно, что Денис Янтарь скончался после болезни в возрасте 31 года в Николаеве.

Среди возможных влияний, провоцирующих мутации кроветворных клеток выделяют:различные виды ионизирующих излучений;
наличие наследственных патологий;
влияние канцерогенов химического происхождения, включая некоторые виды лекарств;
воздействие вирусов (Эпштейн-Барр либо Т-лимфотропные генерации вирусов)

Вряд ли с конца19-начала20 по 16 июля 2020 водительская сидушка сгоревшего автомобиля "светилась" ...
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10.09.2021 10:33 Відповісти
Я НЕ ВІРЮ, ЩО ЦЕ СПІВПАДІННЯ!! ЗЕ маленький пху..ло!
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10.09.2021 11:45 Відповісти
Дуже показова доля патріота. Патріота, який віддав все, що мав, який був настільки гарячим, що згорів у власному полум'ї. Напевне президентство Зєлєнского прискорило його смерть, завдавши удару по цінностях. Адже він сам за Зєлєнского і голосував. Це не було таємницею. І смерть Дениса не стала чим-***** сумним для самого Зєлєнского. Адже Денис був для нього лише засобом. Засобом боротьби з Порошенком. Сподіваюся, за такі смерті Зєлєнскій теж відповість. Бо він дотичео спричинився до них, зруйнувавши їхні сподівання і викравши головне, чим живуть люди - надію. Ми повинні зробити все, щоб смерть Дениса не була кінцем його надії і надії тисяч таких, як він. Слава воїну! Слава Україні!
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10.09.2021 09:21 Відповісти
Що, зебіл? Порошенко забігав у кожну кабінку для голосування, бив кожного з 73 відсотків у тім'я, і доки ті були без пам' яті, ставив у бюлетенях галочку напроти прізвища Зєлєнскій? 😊 У тебе інтелекту і наглості стільки ж, як у Безуглої, яка розповідає якусь галвматью, щоб вигородити свго шефа у справі "вагнерівців". Ти думаєш взагалі головю, коли пишеш такий треш "Порошенко привів до влади Зєлєнского", ч ці бздури у тебе з дупи? 😁 І ще. Гетьмана у мане немає. Україна - не гетьманат.тому не пиши те, що пишуть недалеко люди. Останній наразі український гетьман - Павло Скоропадський. 😊 Це я тобі по секрету озвучую історичний факт. 😊
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11.09.2021 09:24 Відповісти
Плотнікофф, коли ти заходиш на Цензор і починаєш щось писати, ознайомся з правилами форуму. Тоді зрозумієш, за що тебе банять адміни. 😊 Я, навіть враховуючи твоє "петераст", адмінам не жаліюся. Зважаю на рівень твого розвитку і важке дитинство вкупі з вулично-під'їздним вихованням. Просто адміни добре роблять свою роботу. Тому витри слюні і страждай мовчки. 😊 Ітак, коли наступного разу заходиш у кабіну для голосування, не давай ручку і бюлетень Порошенкові, щоб він знову не проголосував замість тебе. 😁 Хоча підозрюю, що у тебе якісь видіння і твій випадок є клінічним і потребу звернення д а психіатрів. 😊
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15.09.2021 01:42 Відповісти
Слухай- но, ти, нащадку польських ж.дів-сексотів, такі як ти анітрохи не кращі за москвинську худобу. Як і ці адміни, що мене весь час банять за правду про парашенка, навіть якщо я пишу щось без матюччя чи образ. Такі як ти і вони- безпринципні істоти без честі і гідності, без мізків і національної пам'яті, що лижуть яйця і анус свому сивочолому хазяїну. З усіх органів у вас лише 2 отвори- для прийняття їжі і випорожнення. Існування таких як ви є глумом над пам'яттю загиблих патріотів.

Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп. Крім того всі забули що саме петя прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території повинен ОКУПАНТ
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
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18.09.2021 10:47 Відповісти
Кацапориле, у моїй родині були поляки, але ніколи не було євреїв (прабабця була полькою) . Я не юдофоб і нічого поти них не маю на відміну від козломордих, які хоч і били євреїв (відоме кацапське "Бєй жидов, спасай расєю") , але расєю не спасли, але чого нема, того нема. 😊Це перше. Друге: Сагайдачний, Хмельницький, Виговський, Калнишевський та інші у тебе поляки, чи євреї? 😊 Ти, як справжній кацап, не знаєш, як давалися прізвища на Галичині і не знаєш, що таке придомки. Бо ти - дрімучий кацап і твій кругозір тебе видає з рогами і копитами. 😁
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18.09.2021 11:18 Відповісти
Ти порівнюєш себе з Хмельницьким, Сагайдачним, нікчемний лакузо ? То вони ж попри своє польське прізвище боронили Україну на відміну від тебе зрадника. Твої предки юдо-ляхи - західні кацапи. Вони нічим не відрізняються від фіно-татарського етносу московії. Але тобі, одноклітинному петерасту, це невтямки. Твоя юдо-ляшня проваджувала в Україні свою імперську політику від часів Болеслава Хороброго до Пацифікації Пілсудського. У 1937-38 на Холмщиніі зруйнували 2 сотні православних церков, винищили безліч безневинного люду. У 2й світовій вони служили і німакам і комунякам. І зараз продовжують свої облудні брехні про "волинську різанину". І ти продажний сексот до них вдався. Як же ти можеш щось проти них мати ? А почитай-но що писав Кобзар, Франко і Леся про твоїх предків-жидів. Зараз через 200 років ніц не змінилося- петі/зелі так само нищать Україну. Завдячуючи вам, безмізкому і безілейному стаду рабів

https://www.facebook.com/100003596516181/posts/2357508857712308/
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18.09.2021 19:01 Відповісти
Яке ти тупе!!! 😁 Ти справді поц, Плотнікофф! Жоден з перерахованих не мав польського походження. 😁 Мало того - вішатель і кат українців Ярема Вишневецький теж не мав польського походження, а був нащадком одного із засновників Запорізької Січі Байди Вишневецького. Хоча у вас, кацапів свої поняття, зазновані на неуцтві і невігластві. 😊 І ти, дебіле мокшанський де вичитав, що я рівня себе з гетьманами, чи кошовим отаманами? Я всього-навсього скромний старший лейтенант резерву у свої 50.😊 Куди мені до них? Але таких мокшан, як ти давити ще точно зможу. 😊
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18.09.2021 19:18 Відповісти
Я написав "попри польські прізвища", недоумку. Хоча є й версії про польське походження Хмельницького. А от ти справжня ляшська kurwa, та ще й песата за своєю суттю. Лише кончена безпринципна погань буде обстоювти кримінального олігарха , засновника ПР, двічі мінстра уряду януковоча-азірова , мертвечуківця, дякона мацковськава сатанату, зрадника України , злодюгу і бандита петю парашенка, попри всі його лиходіяння і злочини проти українців . Давити воно мене буде, безідейна лупа парашенка. Приїдь-но у Вінницю, зустрінимося та й побачимо чий батько дужчий. Таке як ти здатне лише лизати яйця свому госпідару петьману
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19.09.2021 09:42 Відповісти
Ти - тупий кацап, не здатний д самоосвіти. 😁 Лови Вікіпедію, кацапе! 😁

Комарни́цький - українське прізвище. Відомі носії: ... Комарницький Антон Аполлінарійович (1923-1995) - український кіносценарист, журналіст. Комарницький Віталій Мар'янович (1964) - український правознавець та політик, з 26 червня 2019 - голова Луганської ОДА.


https://uk.m.wikipedia.org › wiki

Комарницький - Вікіпедія

Мало того, Плотнікофф (до речі, плотнік - то українською тесля 😁), вам ', кацапами не відомо, що Прізвища Хмельницький, Брюховецький, Вишневецький означають лише те, що предки означених осіб походять з Хмельника і Брюхович, Вишневця. Тобто є топонімними, як і моє, яке походить від топоніму Комарники, села, яке знаходиться у Карпатах, якому більше 500 років і поблизу якого ще за польських часів знайшли 11 бронзових мечів. Тому свої юдоіобські фантазії засунь собі в дупу. 😊 Цюпріщвиша, вказані тобою не мають ні польського, ні кацапського, ні іншого походження, а є суто українськими і існували ще за княжої доби. 😊
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19.09.2021 12:18 Відповісти
На ось почитай, пройди лікнеп, недоумкувате. Можеш пишатися тепер своїм шляхетним ляшським походженням.

Славний і великий рід Комарницьких, де б вони зараз не жили, в Україні, Канаді, Америці, Польщі і т.д. походить з Галичини, де знаходиться їх родове гніздо - Комарники. Рід бере свій початок від Височанських, які є прямими кровними родичами Ільницьких. А рід Ільницьких започаткував Іванко - син відомого стародавнього шляхетного лицаря Ванчі Волоха (Vancza Valachus), названий у Грамоті 1431 року (польського короля Владіслава II Ягайло (Wladyslaw Jagelo)). Таким чином в жилах Комарницьких теж тече кров витязя Vancza Valachus. Спадкоємним лицарським гербом Комарницьких є герб Сас II, який отриманий родом за лицарські заслуги, як самостійний і незалежний герб, але в порівняльному аналізі може розглядатись геральдистами, як видозміна гербу Сас їх спільного предка Ванчі Волоха. В цьому прикладі відбулася зміна кольору щита з голубого на червоний. Яскраво видно спадковість і застосування старого слов'янського герба з Саксонії в нових умовах середньовічної Польщі, а потім Австро-Угорщини. Комарницьким належать, крім власного, і чотири лицарські герби графа Vancza Valachus, які він мав "на щиті і в паперах". Всі Комарницькі кровні родичі. Рід глибоко набожний. Навіть серед Драго-Сасів відрізняється житейською мудрістю, комунікабельністю, надійністю. Не дарма лицарі Комарницькі були добрими друзями королів, а їх герб рангом навіть вищий за графський герб старого Ванчі.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://vysochanskiy-sas.com/volodimir-visochanskij/424-komarnicki-in-ua&ved=2ahUKEwiOssSYlovzAhVN-aQKHfwWBrsQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3Wvi7hFkSJroJQO4PUsTKA

А Вкіпедія то межа твого розумового розвитку, бидлане. Якщо вже на те пішло, то твоє походження саме польське, попри розповсюдженя і популярність в Україні. Та справа навіть не у прізвищі. Можна мати і польське і російське прізвище, як то Донцов, чи Міхновський, до прикладу, і бути українським патріотом. Ти ж є юдо-ляшським покручем, безпринципним виродком і запроданцем-холуєм на побігеньках в *********, що разом зі своїм кремлівським бізнес- партнером нищив наших хлопців в котлах і тюрмах, кришував бізнес і банки друзів ***** в Україні, постачав ільмініт та електрику на заводи фірташа в окупованому криму, титан на воєнні заводи на рашці під час війни, грабуючи українців. ПНХ, лейтенанте армії бойових рошенівських петерастів
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19.09.2021 18:57 Відповісти
Не повіриш, але про свій рід зюязнаю більше, ніж ти думаєш. 😁 І мій рід нікол не був ляшським, про що свідчить записи у церковних книгах в тому числі і у польських архівах. Мої предки завжди були русинами (українцями) і греко-католиками після укладення Унії. До твго відома, у деяких родинах документи таки зберігали. 😊
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19.09.2021 19:51 Відповісти
Зелёного дегенерата привели к власти дегенераты обыкновенные, бытовые, кои не способны не анализировать ни просто думать своей головой, а способны только жрать, спать и срать. Причём срать жрать и спать они делают в одном месте.
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11.09.2021 09:46 Відповісти
А що ще Порошенко робить замість тебе? 😊 Спить з твоєю жінкою? 😊
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15.09.2021 01:44 Відповісти
Твій петя мерзота з мерзот. Конвертував у власне збагачення кров патріотів Майдану і вояків. Каналізував те духовне піднесення, що було після Майдану. Здав Україну *****. Повішав на країну тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини з особливим статусом для бойовиків і привів до влади зеленого скомороха своїм життям по-новому... Гори він у пеклі юда і ти холуй жидівський разом із ним
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18.09.2021 10:44 Відповісти
А з Порошенком у кабіні для голосування чорти не сиділи? Може то вони рукою твоєю хрестик ставили? 🤔😁
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18.09.2021 11:21 Відповісти
Я зіпсував бюлетеня як людина націоналістичних переконань. Для мене шо петя шо зеля - вороги української національної держави

А от такі як ти, 30 років приводять до влади кремлівських прихвостнів і злодюг, комуняцьких недобитків, бандитів, зрадників, зеків, кримінальних бариг- олігархів і клоунів-малоросів ! Вас 97 % генетичного сміття ( 73%+24%) і завдяки вам, ті, що служили парашенку перейшли працювати на зеленого дегенерата- членограя

Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».

Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.

Другим прем'єром в Уряді Зеленського став Денис Шмигаль - топ-чиновник Міністерства доходів і зборів при владі Порошенка.

Першим головою Офісу президента Зеленського став Андрій Богдан - кандидат у народні депутати України від «Блоку Петра Порошенка» в 2014 році.
Заступниками голови Офісу президента Зеленського стали заступники голови Адміністрації президента Порошенка Ігор Жовква та Олексій Дніпров.

А також - Юлія Ковалів (голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові Порошенку, заступниця Міністра економічного розвитку та торгівлі при владі Порошенка, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз» при владі Порошенка, раніше Міністр соціальної політики в Уряді Зеленського) та Анна Коваленко (радник Міністра інформаційної політики та радник чотирьох Міністрів оборони при владі Порошенка).
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18.09.2021 18:20 Відповісти
Учора був чудовий Етер, Тарас Березовець - Віталій Портников...приємно слухати думаючих журналістів України... Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох" - Цензор.НЕТ 9377Дякую.
Зараз в Ютьюбі розгорнувся напад на україньский контент OM TV UA...,потрібна ваша підтримка,підпишиться будь ласочка...,Дякую...
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10.09.2021 09:23 Відповісти
Сначала Денис топил за клоуна и наваливал на Пороха, а потом на полном серьезе думал, что может что-либо пояснить своему кумиру.
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10.09.2021 09:41 Відповісти
И это верно. Ну ошибиться могут все.
Да и нет его уже. Царствие ему Небесное.
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10.09.2021 10:11 Відповісти
а что тут обьяснять??? Эинхь штука суровая, в конечном итоге прав - тот кто выжил - солдата уже давно черви доедают в гробу, а Зеленский - президент и в шикарных отелях в Катаре отдыхает и забыл об этом бойце уже давно.......Вывод такой: Победа Зеленского....
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10.09.2021 09:43 Відповісти
Ты хоть понял, что сам написал? Как раз этого хлопца будут помнить,что заставил янелоха оманского оправдываться.
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10.09.2021 10:09 Відповісти
Ну и что Зеленскому с этих оправданий, его как медийного человека и профессионального клоуна с большим опытом выступлений перед многомиллионой аудиторией подобные вещи никак не цепляют....Любого политика в мире критикуют. и обсырают... Зеля от армии успешно откосил, выжил, оздоровился еще и президентом страны стал, а этот солдат ничего в жизни не успел, ни детей поднять, ни дом построить и помер молодым.............. П.С. Зелох победил однозначно.
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10.09.2021 12:17 Відповісти
У каждого своя участь в этом мире.
Не нам решать сколько нам жить на этой земле. Ещё неизвестно, что ждет завтра янелоха оманского.
И, в самом деле, - тут неизвестный обернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко улыбнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя, неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил, так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.(с)
Это тебе для размышления.
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10.09.2021 20:09 Відповісти
Чем отличается политик-государственник,от случайного пассажира в политике? Учора була річниця смерті воїна "Азова" Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він "не лох" - Цензор.НЕТ 1039Об этом четко сказал маршал Финляндии Карл-Густав Маннергейм...
лучше всего рюсские справлялись с Разрушительной работой и вывозом движимого имущества...,конец цитаты... Учора була річниця смерті воїна "Азова" Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він "не лох" - Цензор.НЕТ 581
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10.09.2021 09:52 Відповісти
история со сгоревшим автомобилем - это вообще за гранью..., месть низкого и подлого существа с мелкой и грязной душонкой...
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10.09.2021 09:59 Відповісти
что-то у ЗЕбени пока не получается объяснение.
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10.09.2021 10:27 Відповісти
Жаль. Пассионарный патриот, но с измененным 95 кв. сознанием и верой в простого честного парня из народа вовачку
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10.09.2021 10:28 Відповісти
Воин - мертв, ЗЕнеЛОХ все еще жив и щеки у него тоже стали толще + хочет пойти на второй срок - чего то не успевает
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10.09.2021 10:37 Відповісти
RIP.
Учора була річниця смерті воїна "Азова" Дениса Янтаря, який змусив Зеленського пояснювати, що він "не лох" - Цензор.НЕТ 6022

...
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10.09.2021 11:43 Відповісти
Я НЕ ВІРЮ, ЩО ЦЕ СПІВПАДІННЯ!! ЗЕ маленький пху..ло!
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10.09.2021 11:46 Відповісти
Герої не вмирають
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10.09.2021 12:38 Відповісти
Підозріло, дуже підозріло як багато ветеранів війни помирає від раку.
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10.09.2021 12:40 Відповісти
 
 