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Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року "відстрілялися" за допомогою БПЛА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Рівненщині відбувається конкурс на найкращий танковий взвод Збройних Сил України. Танкісти демонстрували вміння уразити з танкового озброєння ціль, розташовану далеко за межами прямого пострілу, - за 7,5 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія.Інформ".

"У номінації беруть участь танкісти механізованих бригад та морської піхоти. Для ведення вогню визначають ціль, головний орієнтир та вогневу позицію. Згідно з координатами командир повинен за допомогою планшета обчислити попередні дані для стрільби, провести пристрілку та уразити ціль. Час на виконання завдання обмежений", - розповів викладач кафедри вогневої підготовки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковник Роман Холявка.

Перші чотири танки Т-80 висунулися на вихідну позицію.

Першим розпочинає пристрілку командир взводу. Для точного влучання необхідно застосування коригуючого пристрою, яким став БПЛА типу "Фурія". Оператор БПЛА фіксує розриви і згідно з ними командир взводу вводить необхідні поправки до прицілювання.

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Після отримання підтвердження про ураження цілі взвод відкриває вогонь.

До речі, висота, на яку підіймається снаряд під час польоту до цілі, перевищує три кілометри, тож оператор БПЛА повинен це враховувати.

Командир танкового взводу однієї з бригад старший лейтенант Євген Бридкий розповів, що з конкурсу запам’яталися вправи із застосування лазер-тага, коли його взвод вступив у двобій із взводом морської піхоти і переміг, "знищивши" 2 з чотирьох танків "противника", втративши одну машину.

Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ триває.

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Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року відстрілялися за допомогою БПЛА 01
Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року відстрілялися за допомогою БПЛА 02
Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року відстрілялися за допомогою БПЛА 03
Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року відстрілялися за допомогою БПЛА 04
Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року відстрілялися за допомогою БПЛА 05
Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року відстрілялися за допомогою БПЛА 06

Автор: Наталя Джума
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Надеюсь соревнования проходили под личным контролем САМОГО! Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року "відстрілялися" за допомогою БПЛА - Цензор.НЕТ 506
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10.09.2021 09:39 Відповісти
Ні, Косоворотка Ьермосович від вистрілу мочить памперси. Йому комфортніше в своєму офісі і під наглядом антимайданівської шобли.
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10.09.2021 09:51 Відповісти
на конкурсах - телки дефилируют, а это змагання!!_)
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10.09.2021 09:44 Відповісти
Странные задачи для танков поражать цели на 7.5 км.
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10.09.2021 09:54 Відповісти
дальность стрельбы танков до 12 км, они могут и как гаубицы с закрытых позиций стрелять
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10.09.2021 10:26 Відповісти
Иногда танки привлекаются для стрельбы с закрытых огневых позиций и делают это точнее буксируемой артиллерии.Стрельба ведется при помощи бокового уровня,спец устройства на казеннике пушки и азимутального указателя.Дело не легкое,Командиру надо хорошо соображать и дружить с математикой.
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10.09.2021 14:20 Відповісти
Стрельба с танка точнее артиллерийской ? Не знал.
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10.09.2021 14:59 Відповісти
Для стрельбы с ЗОП точнее.Нет такого разброса снарядов как из более легкой гаубицы.Проблема в предельной дальности стрельбы:для танка с гладкоствольной пушкой всего 10км,с нарезной до 18км..,у современной гаубицы побольше.
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10.09.2021 15:08 Відповісти
Неплохо. Совсем неплохо. Но не совсем то...нужны корректируемые боеприпасы. Ну вот, скажем тот же Квитнык, только вариант его модификации(или удешевления). Скажем стандартный снаряд 125 мм дополняется лазерной головкой, баллистическим вычислителем и рулями. На апогее траектории включается вычислитель и по облучению вычисляет траекторию планирования.
Исходя их этого ...вывод!!!!....каждый...каждый танковый взвод должен иметь свой независимый дрон с облучателем.
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10.09.2021 10:24 Відповісти
Для танків є ПТКР Комбат.
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10.09.2021 10:34 Відповісти
Облучатєль - досить громіздка енергозатратна приблуда. Почепити можна тільки на великі БПЛА. Лінії виробництва таких поки відсутні. Є надія, що в найближчому майбутньому з турками тут щось запустять.
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10.09.2021 13:58 Відповісти
Американский монокулярный лазерный дальномер LRR-104, предназначенный главным образом для передовых наблюдателей, может также устанавливаться на бронемашинах, где он крепится к перископу. Он малогабаритен - объем 340 см3,( это объем монокуляра!!!) имеет трехканальную оптическую схему, состоящую из оптического канала лазерного передатчика и визира с фотоприемником. Тип лазера в дальномере - иттриево-алюминиевый гранат с присадкой неодима. Выходная пиковая мощность прибора 0,33 МВт

Не нужно никаких турков, чтобы приделать облучатель с монокуляра с БПЛА. Не нужно никаких больших БПЛА.....нужно...просто желание!!!
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10.09.2021 14:09 Відповісти
дальномєр і система наведення різні речі
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10.09.2021 14:40 Відповісти
Система наведення, це просто система позиціонування ...дальномєра на цілі. І фсьо!!!! А сам дальномір це і є ..облучатєль. Що не стикується?
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10.09.2021 15:26 Відповісти
Это замечательно , но хотелось бы прочитать новость о конкурсе на поражения движущихся целей ударными БПЛА и не в радиусе 7.5 км , а 100.
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10.09.2021 10:28 Відповісти
чьи восьмидесятки интерестно. харьковские, ленинградские?
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10.09.2021 10:36 Відповісти
лучше б вы на сепарах тренировались....
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10.09.2021 18:29 Відповісти
 
 