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Бразилія (165) затримання (4143) контррозвідка (458) Львівщина (1928) нелегали (362) СБУ (10030)

Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, "замаскованих" під футбольних уболівальників. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Контррозвідники СБУ спільно з працівниками ДМС України в рамках операції "Мігрант" на Львівщині виявили та затримали 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України і мали намір потрапити до країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою "футбольних вболівальників з Бразилії".

Наразі здійснюється перевірка затриманих нелегалів на можливу причетність до скоєння злочинів на території України та за кордоном, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

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Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, замаскованих під футбольних уболівальників 01

Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб.

Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, замаскованих під футбольних уболівальників 02
Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, замаскованих під футбольних уболівальників 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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24 это много, целый звод!
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10.09.2021 12:13 Відповісти
КОМАНДА ФК "ШАХТАР"?
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10.09.2021 12:38 Відповісти
А як вам такий контрразвідник? Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, "замаскованих" під футбольних уболівальників - Цензор.НЕТ 572
Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, "замаскованих" під футбольних уболівальників - Цензор.НЕТ 9004
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10.09.2021 12:27 Відповісти
Якщо у переправці мігрантів через кордони з Білоруссю країни NATO звинувачують режим Лукашенка, то кому вони пред'являтимуть претензії серед славних захисників чесних-прозорих-недоогороджених кордонів України?
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10.09.2021 13:40 Відповісти
 
 