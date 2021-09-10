Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, "замаскованих" під футбольних уболівальників. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ спільно з працівниками ДМС України в рамках операції "Мігрант" на Львівщині виявили та затримали 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України і мали намір потрапити до країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою "футбольних вболівальників з Бразилії".

Наразі здійснюється перевірка затриманих нелегалів на можливу причетність до скоєння злочинів на території України та за кордоном, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

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Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб.





Фото: сайт СБУ