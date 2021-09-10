Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України в Києві викрила і затримала членів злочинної групи, які вимагали гроші у жителів столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Києві та Київській області.
"Організував її киянин, водій таксі. У "спільники" взяв двох безробітних черкащан, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
За даними слідства, зловмисники вимагали неіснуючий борг 30 тисяч доларів США у киянина. У якості аргументів використовували психологічний тиск та фізичне насилля", - наголошується в повідомленні.
В СБУ продовжили: "Організатора злочинної групи затримали під час передачі йому мешканцем столиці, що став жертвою вимагачів, частини "заборгованості" – 10 тисяч доларів США. Ще одного зі спільників правоохоронці затримали у зоні прильоту Міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення до України із відпочинку".
У повідомленні говориться: "Наразі двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення обставин протиправної діяльності зловмисників та можливої їх причетності до інших кримінальних правопорушень".
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