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здирство (280) СБУ (10030)

Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України в Києві викрила і затримала членів злочинної групи, які вимагали гроші у жителів столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Києві та Київській області.

"Організував її киянин, водій таксі. У "спільники" взяв двох безробітних черкащан, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, зловмисники вимагали неіснуючий борг 30 тисяч доларів США у киянина. У якості аргументів використовували психологічний тиск та фізичне насилля", - наголошується в повідомленні.

В СБУ продовжили: "Організатора злочинної групи затримали під час передачі йому мешканцем столиці, що став жертвою вимагачів, частини "заборгованості" – 10 тисяч доларів США. Ще одного зі спільників правоохоронці затримали у зоні прильоту Міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення до України із відпочинку".

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У повідомленні говориться: "Наразі двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення обставин протиправної діяльності зловмисників та можливої їх причетності до інших кримінальних правопорушень".

Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 01
Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 02
Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 03
Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 481
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10.09.2021 12:58
+3
Осталось понять при чем тут СБУ и как это преступление относиться к безопасности страны. Менты совсем обленились работать, это их работа.
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10.09.2021 14:15
+2
Тищенко під час засідання Ради передав колезі гроші: відео
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10.09.2021 12:57
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Штирлиц идёт по коридору. Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 7502
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10.09.2021 13:03 Відповісти
Возникает вопрос,- и шо?
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10.09.2021 13:04 Відповісти
Как шо? Новый коррупционный скандал. Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 8630
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10.09.2021 13:15 Відповісти
Тогда накину на вентилятор, лично видел как Тищенко в тц покупал палку "Московской" колбасы, налицо отмыв денег, работа на окупанта и организация контрабанды наркотиков из Гватемалы. Иногда есть ощущение, что многие журналисты работают таким образом)
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10.09.2021 13:24 Відповісти
Ужас. Уууужас!!! Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 3999
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10.09.2021 13:41 Відповісти
Пруфы имеются?
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10.09.2021 15:27 Відповісти
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 481
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10.09.2021 12:58 Відповісти
Круто! СБУ больше нечем заниматься, кроме, как ловить таксистов -вымогателей. Видно, что "вымогали" у достойного гражданина Украины...Может этот таксист "вагнеровец, сбежавший от Лукашенко??
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10.09.2021 13:06 Відповісти
Банда Гєтманцева-Єрмака?
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10.09.2021 13:15 Відповісти
ГопКолекторы. Одно дело когда несуществующие долги и совсем инное когда человек взял без письменного обязательства , на него потом начинают давить , он сливает соужбе безопасности и правоохранительным органам этих людей , а потом самого должника находят лежачего. Такие вот истории утиные.
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10.09.2021 13:26 Відповісти
Осталось понять при чем тут СБУ и как это преступление относиться к безопасности страны. Менты совсем обленились работать, это их работа.
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10.09.2021 14:15 Відповісти
 
 