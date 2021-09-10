УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14913 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
10 082 79
церква (659) молитва (81) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко відвідав церкву і заявив, що помолився за здоров'я Гео Лероса, з яким у нього вчора стався конфлікт.

Про це парламентар повідомив у Facebook і опублікував відповідне фото, інформує Цензор.НЕТ.

Помолився за здоровя Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - слуга народу Тищенко 01

"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і знайти шлях істинний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Коля Котлета за молитвой:
Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
10.09.2021 13:24
+36
наглый лицемер.
показати весь коментар
10.09.2021 13:21
+28
да его нужно принудительно лечить...
показати весь коментар
10.09.2021 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наглый лицемер.
показати весь коментар
10.09.2021 13:21 Відповісти
обыкновенный бандит. в 90х с паяльником барыг на рынках щемил, а сейчас свечки ставит Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8726
показати весь коментар
10.09.2021 13:45 Відповісти
Ну так, это типичный путь бандита: от паяльника к церкви.
показати весь коментар
10.09.2021 13:59 Відповісти
+
показати весь коментар
11.09.2021 09:51 Відповісти
це не лицемірство це погроза. Це як типу ти зробив зауваження а тобі - "ти там обережніше, бережи здоров'я, дивись під ноги"
показати весь коментар
10.09.2021 13:59 Відповісти
если что, то подозреваемый Тищенко
показати весь коментар
10.09.2021 15:05 Відповісти
Краще б відспівали колюню, разом із шоблою, це був би хіт сезону
показати весь коментар
10.09.2021 14:00 Відповісти
++++++
показати весь коментар
11.09.2021 09:52 Відповісти
чому лицемір- бадитське попередження !!!
показати весь коментар
10.09.2021 16:54 Відповісти
да его нужно принудительно лечить...
показати весь коментар
10.09.2021 13:21 Відповісти
лечить надо тех кто за него голосовал.
показати весь коментар
10.09.2021 13:49 Відповісти
как в фильме: и тебя вылечат и меня вылечат

и тех и других
показати весь коментар
10.09.2021 15:06 Відповісти
да тут как бы за свое здоровье молиться надобно... психическое...
показати весь коментар
10.09.2021 13:22 Відповісти
помолимся за упокой души тищенко, ибо она давно сдхла - оставив вместо себя одну жопу (как у кардашьян - готовую к применению))
показати весь коментар
10.09.2021 13:22 Відповісти
Коля Котлета за молитвой:
Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
10.09.2021 13:24 Відповісти
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Усыпить.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт! Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8859 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8462 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 1797 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4647 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4647 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4647
показати весь коментар
10.09.2021 14:25 Відповісти
Яка мразота!Дупа депутута! Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9750
показати весь коментар
10.09.2021 14:28 Відповісти
Всі ці вистави нагадують мені партію Регіонів і її членів. Може я не один такий?
показати весь коментар
10.09.2021 13:26 Відповісти
регіонали були скромніші і не так інтенсивно крали
показати весь коментар
10.09.2021 13:27 Відповісти
у регіоналів не було такої абсолютної влади.
показати весь коментар
10.09.2021 13:50 Відповісти
бандити з 90-тих теж були дуже богомольними, хрести носили, в церкви ходили. А якщо Тищенко тоді торгував героїном, то це все пояснює.
показати весь коментар
10.09.2021 13:27 Відповісти
старый анекдот:
***
браток в церкви заскучал...давай по сторонам зыркать.. глядь - поп с кадилом..
он и думает: какой у мужика прикид прикольный.. правда моя цепь на два пальца толще, да и крест мой помассивнее и с брюликами.. опа..а это шо за херня...
и вслух :
- слыш мужик...это совсем не мое дело, но у тебя барсетка задымилась...
показати весь коментар
10.09.2021 13:35 Відповісти
Это была мука Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9530
показати весь коментар
10.09.2021 13:44 Відповісти
це лайно бандитське ще й погрожує
показати весь коментар
10.09.2021 13:28 Відповісти
а чому ні? у них вся влада - роби шо хоч.
показати весь коментар
10.09.2021 13:52 Відповісти
так точно, це і є погроза, в найгірших гопницьких традиціях
показати весь коментар
10.09.2021 14:00 Відповісти
"**** православна-2"? Чи як? Те що воно хворе на голову-не секрет)
показати весь коментар
10.09.2021 13:28 Відповісти
за что Украине такое наказание, в виде зеленотупых придурков!
показати весь коментар
10.09.2021 13:29 Відповісти
За то,что позволяли 30 лет себя обворовывать
показати весь коментар
10.09.2021 13:31 Відповісти
позволяли... а сейчас что? перестали?
показати весь коментар
10.09.2021 13:32 Відповісти
Нет,конечно.Каждая новая власть становится еще хитрее и наглее предыдущей+приходится входить в сговор с представителями "папиредников",а это дополнительные затраты,а соответственно,надо больше красть.И война им,как говорится-"мать родная".Все спишет.И списуют.
показати весь коментар
10.09.2021 13:38 Відповісти
а кто сейчас наживается на войне?
показати весь коментар
10.09.2021 14:54 Відповісти
Что за странные вопросы?Зеля,его банда и приближенные к трону,естественно
показати весь коментар
10.09.2021 15:06 Відповісти
тьху..***! какое ж оно примерзкое...пошло-приторное...
(не гневи котлета Бога!!! )
показати весь коментар
10.09.2021 13:29 Відповісти
Они там ВСЕ реально больные.Вывод:только армянский вариант
показати весь коментар
10.09.2021 13:30 Відповісти
А за Солоху помолился, Коля? Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 6014
показати весь коментар
10.09.2021 13:30 Відповісти
Дебіл. Мізків як у ракушки.
показати весь коментар
10.09.2021 13:31 Відповісти
Ну яка ж ця каклєта-по облонські дебільна! Нехай за свою дупу, як у кім молицця! Набирали лайна!
показати весь коментар
10.09.2021 13:33 Відповісти
Паяц..
Не поминай имя Господа всуе
показати весь коментар
10.09.2021 13:34 Відповісти
Велюровая котлета молиться... Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 6942
показати весь коментар
10.09.2021 13:35 Відповісти
ублюдок помолился деду морозу ?
показати весь коментар
10.09.2021 13:36 Відповісти
Тут или крестик надо снять, или из СН уходить.

Хотя Котлете ничего уже не поможет. Конченый ублюдок.
показати весь коментар
10.09.2021 13:37 Відповісти
Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 5146 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 299 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8736
показати весь коментар
10.09.2021 21:11 Відповісти
Бичок молиться! Бо вчора бичок бикував.
Яке воно кончене.
показати весь коментар
10.09.2021 13:38 Відповісти
хмм .. якось дивно що під час молитви за "здоров'я" свого потенційного ворога ця брехлива тварюка не ставить чорну свічку для свого рогатого бога
показати весь коментар
10.09.2021 13:42 Відповісти
Ні хусє!
Так оказується Лерос винуватий!
А його за що відсторонювати від засідань ВР?
За те що правду сказав про Зелебеньського?
показати весь коментар
10.09.2021 13:42 Відповісти
дерьмака серетаршею обізвав
показати весь коментар
10.09.2021 13:54 Відповісти
Ну... если такой ход, то пусть идет дальше, чтобы это не выглядело лицемерием... извинится перед Леросом, он на него напал, даже если был бы триста раз не прав этот Лерос, ему нападать такого права никто не давал, а то часто бывает как у Шекспира... "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".
показати весь коментар
10.09.2021 13:45 Відповісти
Гнида ти Тищенко!! Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4505
показати весь коментар
10.09.2021 13:52 Відповісти
А за что Тищенко хватал Лероса, что чуть не оторвал здоровье ?
показати весь коментар
10.09.2021 13:54 Відповісти
такие не меняются к лучшему, так и будет быдлом до конца своих дней
показати весь коментар
10.09.2021 13:57 Відповісти
-Пане Миколо , розкажіть нам про формулу штайнмайера.

-Ну-у , от берете ви надувну ляльку , наприклад , от ляльку берете , ви ж не знаєте шо з нею .. як ,, там є інструкція . От берете інструкцію . От це і є формула штайнмайера . Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8939 .

Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 7023 .
показати весь коментар
10.09.2021 13:58 Відповісти
це той момент коли ти в серіалі мастершеф недосяжний еталон гострого розуму та ораторського мистецтва а в житті качок із 90х з метаном замість мізків.
показати весь коментар
10.09.2021 14:11 Відповісти
и в голову не приходило, что оно такое тупое, в мастершефе он выглядел умнее, телесуфлер 100%
показати весь коментар
10.09.2021 15:11 Відповісти
Да не будет иное в устах ваших, а другое в сердце, ибо Бог поругаем не бывает (Гал. 6:7), но равно все видит, и сокровенное - как явное.
показати весь коментар
10.09.2021 14:01 Відповісти
яке ж воно огидне "тіщенко" Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9372
показати весь коментар
10.09.2021 14:05 Відповісти
вот это отмочил....чудо чудное и диво дивное .....помолился.... Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 788
показати весь коментар
10.09.2021 14:06 Відповісти
это угроза и это уже не смешно
после такого, он точно должен отвечать, но кто его посадит, он же памятник
показати весь коментар
10.09.2021 15:12 Відповісти
Помолился в церкви РПЦ-ФСБ, я надеюсь
показати весь коментар
10.09.2021 14:13 Відповісти
Коля - кАтлета , жалкое и тупое отребъе , который а 90- х прислуживал шестёркой у Савлохи !
А сегодня он депутат ВР , это просто капец , нет слов 🙂
показати весь коментар
10.09.2021 14:17 Відповісти
Ще й в московській церкві... Воно свідомо знущається над українцями.
показати весь коментар
10.09.2021 14:17 Відповісти
Ваше "благородие", слышало что нибудь о разнице весовых категорий? Испанский стыд!
показати весь коментар
10.09.2021 14:26 Відповісти
тоесть санкции, в таком случае не предусмотрены?! Хочешь кого то заткнуть, можешь отмудохать.
показати весь коментар
10.09.2021 14:30 Відповісти
толян котлета в ту ли церковь пошел молиться Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4179
показати весь коментар
10.09.2021 14:35 Відповісти
не уж то рпц филиал синагоги Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6130
показати весь коментар
10.09.2021 14:36 Відповісти
Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 3336
показати весь коментар
10.09.2021 14:41 Відповісти
Скот поганый. Жаль, что там комментарии отключены. А то бы напихали "котлете" за воротник )).
показати весь коментар
10.09.2021 15:43 Відповісти
Коле Котлете писюары и унитазы проверять самое то,но зачем своим присутствием церковь осквернять ? Это же шо за молитва притаилась в голове Коленьки, наверно ему в 95-м сочинили ?!
показати весь коментар
10.09.2021 16:12 Відповісти
вообще-то это - конкретно бандитские угрозы жизни и здоровью..
сцыкло Зеля Иуда за меньшее людей по судам таскает и давно уже не снимает бронежилет с памперсами
показати весь коментар
10.09.2021 16:29 Відповісти
Довбойоб зелёной,типовий
показати весь коментар
10.09.2021 17:14 Відповісти
DBL, bld.
показати весь коментар
10.09.2021 17:34 Відповісти
Шо не найшлося ни одного мужика,что бы дать вголову
этому гавнюку.
показати весь коментар
10.09.2021 18:02 Відповісти
Из-за этого гамнюка - человека могут осудить за покушение на государственного деятеля - "мудрый" же народ избрал этого бандита в депутаты
показати весь коментар
10.09.2021 18:09 Відповісти
Молиться нужно дауну, чтобы Господь Бог,подарил этому недалекому хаму,хоть немного мозгов!
показати весь коментар
10.09.2021 20:08 Відповісти
какая ТВАРЬ,,,,,,
показати весь коментар
10.09.2021 21:24 Відповісти
Нонсенс:злодій прийшов до церкви ііііііііііііі......молиться за свої злодіяння.Одоробло-кінг-конг напало на маленького ЛЕРОСА! Як ця мразота, ще ходить по Землі. Виборці,хто його вибрало,відзовіть цього злодія - 90х!!!
показати весь коментар
11.09.2021 09:58 Відповісти
И это ****** - депутат. Чего стоим, то и имеем...
показати весь коментар
11.09.2021 14:14 Відповісти
 
 