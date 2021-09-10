Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко відвідав церкву і заявив, що помолився за здоров'я Гео Лероса, з яким у нього вчора стався конфлікт.
Про це парламентар повідомив у Facebook і опублікував відповідне фото, інформує Цензор.НЕТ.
"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і знайти шлях істинний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.
Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.
Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.
Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.
Будь ласка, зачекайте...
и тех и других
- Усыпить.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт!
***
браток в церкви заскучал...давай по сторонам зыркать.. глядь - поп с кадилом..
он и думает: какой у мужика прикид прикольный.. правда моя цепь на два пальца толще, да и крест мой помассивнее и с брюликами.. опа..а это шо за херня...
и вслух :
- слыш мужик...это совсем не мое дело, но у тебя барсетка задымилась...
(не гневи котлета Бога!!! )
Не поминай имя Господа всуе
Хотя Котлете ничего уже не поможет. Конченый ублюдок.
Яке воно кончене.
Так оказується Лерос винуватий!
А його за що відсторонювати від засідань ВР?
За те що правду сказав про Зелебеньського?
-Ну-у , от берете ви надувну ляльку , наприклад , от ляльку берете , ви ж не знаєте шо з нею .. як ,, там є інструкція . От берете інструкцію . От це і є формула штайнмайера . .
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после такого, он точно должен отвечать, но кто его посадит, он же памятник
А сегодня он депутат ВР , это просто капец , нет слов 🙂
сцыкло Зеля Иуда за меньшее людей по судам таскает и давно уже не снимает бронежилет с памперсами
этому гавнюку.