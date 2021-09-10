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Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У п'ятницю, 10 вересня, на Софійській площі в Києві відбулася передача Національній поліції України техніки загальною вартістю 3,4 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

"18 патрульних автомобілів, 40 автомобілів для підрозділів забезпечення публічної безпеки і порядку, дев'ять дефібриляторів, сучасні сервери та системи зберігання даних, а також костюм вибухотехніка та супутнє обладнання Нацполіція отримала у межах програми "ПРАВО-Поліція"", - йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський подякував колегам з Європейського Союзу за готовність до співпраці і надану техніку.

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"За кожним автомобілем, обладунком я бачу врятовані життя та підвищений рівень безпеки українців. Це конкретний предметний внесок ЄС в безпеку України. Євросоюз надає моделі побудови правопорядку в сучасній Україні, і ті моделі, які працюють, ми будемо використовувати. Це Скандинавська модель побудови правопорядку на громадських заходах, це підхід community policing, адже основним показником є рівень довіри громадян до поліції", - зазначив Монастирський.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко своєю чергою зазначив, що багаторічна плідна співпраця МВС і Нацполіції з партнерами триває.

"Для кожного поліцейського це не просто автомобілі та оснащення, це безпека наших громадян. Кожного дня правоохоронці виконують надскладні завдання. Лише за минулий рік підрозділ вибухотехніків НПУ в Донецькій області отримав більше 560 викликів та знешкодив понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів – це понад дві тони вибухових речовин", - зазначив він.

Патрульні автомобілі використовуватимуться в дев'яти областях України, зокрема Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій.

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Костюм вибухотехніка та гідродинамічні руйнівники призначені для використання вибухотехніками в Донецькій області для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних пристроїв, таких як міни, бомби та саморобні вибухові пристрої, із урахуванням безпеки поліцейських та населення.

Завдяки сучасним серверам і системам зберігання даних поліція України більш ефективно координуватиме свою діяльність з Інтерполом і Європолом у сфері протидії організованій і транскордонній злочинності.

"Наші зусилля направлені на те, щоб життя громадян стало безпечним, а також на збереження життя наших поліцейських", - наголосив Клименко.

Посол ЄС Матті Маасікас сказав, що Європейський Союз сподівається на плідну співпрацю з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та його командою.

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"Наша спільна мета залишається тією ж самою. Європейський союз і партнери продовжують підтримувати становлення більш підзвітної, прозорої та ефективної системи правоохоронних органів, яка служитиме всім громадянам України", - зауважив він.

Своєю чергою в.о. голови КМЄС в Україні Фредрік Весслау нагадав, що Консультативна місія Європейського союзу працює в Україні з 2014 року для того, щоб підтримувати українських партнерів в реалізації реформ, щоб вони могли перетворити сектор безпеки на більш ефективний, підзвітний і такий, що користується довірою громадян.

"Сьогодні в рамках нашого заходу ми передаємо обладнання від ЄС на загальну суму 3,4 млн євро. Цей пакет включає ІТ обладнання, засоби безпеки та транспортні засоби, серед яких спеціалізовані автомобілі для забезпечення громадського порядку" - зазначив Весслау.

Програма "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного управління" (ПРАВО-Поліція) реалізується за фінансової підтримки ЄС Управлінням ООН з обслуговування програми (ЮНОПС) у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС).

Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 01
Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 02

Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 03
Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 04
Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 05
Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 06
Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 07
Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро 08

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А мусорки в комплект входят или надо самим крутиться?
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10.09.2021 13:26
+9
щас Алена_Алена дрифтанет своим мегатонным задом, и растолкает все копо/маршрутки..
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10.09.2021 13:26
+8
а мусорных корзин не представили))) приходится тырить по мойкам и помойкам ))))))
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10.09.2021 13:26
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А мусорки в комплект входят или надо самим крутиться?
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10.09.2021 13:26 Відповісти
Це щодо крадіжки смітника "полісменом"?))
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10.09.2021 13:46 Відповісти
щас Алена_Алена дрифтанет своим мегатонным задом, и растолкает все копо/маршрутки..
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10.09.2021 13:26 Відповісти
а мусорных корзин не представили))) приходится тырить по мойкам и помойкам ))))))
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10.09.2021 13:26 Відповісти
А шо там прокукарекает тупой собачий рот? Как-же его мама, которая любит скорость, не получит такую тачку? Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 8892
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10.09.2021 13:27 Відповісти
И дайте каждому мусору по мусорному ведру чтобы они в людей не воровали Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 7636
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10.09.2021 13:29 Відповісти
такой себе комфортный еврозак... Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 3741
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10.09.2021 13:29 Відповісти
а оце шо за катівня?
Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 8633
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10.09.2021 13:31 Відповісти
окурки поднимать..
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10.09.2021 13:32 Відповісти
"За каждым автомобилем, доспехами Источник:https://censor.net/ru/p3287528

Доспехи мать их
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10.09.2021 14:23 Відповісти
я тоже хотел спросить, что это за клешня, и возможно, что это для дистанционного разминирования.
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10.09.2021 23:38 Відповісти
Американці вже оновили Голосіївський райвідділ)
Нашим мусорам допомагати - як мертвому припарки.

Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 4638
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10.09.2021 13:31 Відповісти
Хоча це ще не дно)

Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 4503
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10.09.2021 13:33 Відповісти
Можно теперь еще один себе слепить Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 4974
Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 6698
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10.09.2021 13:32 Відповісти
Что за бред?Сходства-ноль
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10.09.2021 13:42 Відповісти
нет что б помогать гумманитарным проектам - они полициянтам помогают...те в последнее время и так не бедствуют...
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10.09.2021 13:34 Відповісти
мусорская мразь в малиновом берете очень довольна
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10.09.2021 13:34 Відповісти
"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование. И это всё за 3,4 миллиона эвро?
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10.09.2021 13:43 Відповісти
да-да...понимают что скоро автозаки понадобятся....))
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10.09.2021 13:55 Відповісти
я сгоряча подумал, что Аваков вернулся
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10.09.2021 14:07 Відповісти
Таки да,
интересно кто утверждал списки необходимого,
или они просто по наитию прислали с готовыми надписями
или все было тут?!
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10.09.2021 14:19 Відповісти
Так может аваков и утверждал
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10.09.2021 14:21 Відповісти
Зачем этим бездельникам все это?
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10.09.2021 14:17 Відповісти
А обслуживать как это, контракты есть? приусы почти все стоят давно, по 100 тысяч проездили без замены масла. Шел по улице мимо одного такого приуса, кинул взгляд в открытую переднюю пассажирскую дверь, а там сидение до каркаса стерто! до каркаса, метал голый и ошметки паралона!
Во всех странах какая-то унификация, а у нас, то 30 шкод, то 20 рено, то 100 приусов, то 50 митсубиси, черти что.
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10.09.2021 16:25 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3287511/politseyiski_vkraly_smittyevu_korzynu_na_myyitsi_samoobslugovuvannya_v_kostyantynivtsi_video_kamer_sposterejennya
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10.09.2021 18:56 Відповісти
а можна Хатию Деканоидзе министром, а Эку Згуладзе начальником Нацполиции? ато утомили эти брехливые зеленые Гандоны (Ив Гандон)
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10.09.2021 22:49 Відповісти
 
 