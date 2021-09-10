Євросоюз надав українським поліцейський автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 10 вересня, на Софійській площі в Києві відбулася передача Національній поліції України техніки загальною вартістю 3,4 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

"18 патрульних автомобілів, 40 автомобілів для підрозділів забезпечення публічної безпеки і порядку, дев'ять дефібриляторів, сучасні сервери та системи зберігання даних, а також костюм вибухотехніка та супутнє обладнання Нацполіція отримала у межах програми "ПРАВО-Поліція"", - йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський подякував колегам з Європейського Союзу за готовність до співпраці і надану техніку.

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"За кожним автомобілем, обладунком я бачу врятовані життя та підвищений рівень безпеки українців. Це конкретний предметний внесок ЄС в безпеку України. Євросоюз надає моделі побудови правопорядку в сучасній Україні, і ті моделі, які працюють, ми будемо використовувати. Це Скандинавська модель побудови правопорядку на громадських заходах, це підхід community policing, адже основним показником є рівень довіри громадян до поліції", - зазначив Монастирський.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко своєю чергою зазначив, що багаторічна плідна співпраця МВС і Нацполіції з партнерами триває.

"Для кожного поліцейського це не просто автомобілі та оснащення, це безпека наших громадян. Кожного дня правоохоронці виконують надскладні завдання. Лише за минулий рік підрозділ вибухотехніків НПУ в Донецькій області отримав більше 560 викликів та знешкодив понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів – це понад дві тони вибухових речовин", - зазначив він.

Патрульні автомобілі використовуватимуться в дев'яти областях України, зокрема Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій.

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Костюм вибухотехніка та гідродинамічні руйнівники призначені для використання вибухотехніками в Донецькій області для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних пристроїв, таких як міни, бомби та саморобні вибухові пристрої, із урахуванням безпеки поліцейських та населення.

Завдяки сучасним серверам і системам зберігання даних поліція України більш ефективно координуватиме свою діяльність з Інтерполом і Європолом у сфері протидії організованій і транскордонній злочинності.

"Наші зусилля направлені на те, щоб життя громадян стало безпечним, а також на збереження життя наших поліцейських", - наголосив Клименко.

Посол ЄС Матті Маасікас сказав, що Європейський Союз сподівається на плідну співпрацю з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та його командою.

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"Наша спільна мета залишається тією ж самою. Європейський союз і партнери продовжують підтримувати становлення більш підзвітної, прозорої та ефективної системи правоохоронних органів, яка служитиме всім громадянам України", - зауважив він.

Своєю чергою в.о. голови КМЄС в Україні Фредрік Весслау нагадав, що Консультативна місія Європейського союзу працює в Україні з 2014 року для того, щоб підтримувати українських партнерів в реалізації реформ, щоб вони могли перетворити сектор безпеки на більш ефективний, підзвітний і такий, що користується довірою громадян.

"Сьогодні в рамках нашого заходу ми передаємо обладнання від ЄС на загальну суму 3,4 млн євро. Цей пакет включає ІТ обладнання, засоби безпеки та транспортні засоби, серед яких спеціалізовані автомобілі для забезпечення громадського порядку" - зазначив Весслау.

Програма "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного управління" (ПРАВО-Поліція) реалізується за фінансової підтримки ЄС Управлінням ООН з обслуговування програми (ЮНОПС) у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС).















