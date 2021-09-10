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Хортиця (35) Запорізька область (2562) Велике будівництво (718)

Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На острові Хортиця до 14 жовтня будуть завершені роботи з оновлення знакових об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в проєктному офісі відродження острова Хортиця.

Так, після реконструкції в рамках президентської програми "Велике будівництво" будуть відкриті суспільний простір "Козацьке коло", врятований Музей історії запорізького козацтва, найвищий флагшток, безбар'єрна інфраструктура.

"Зараз роботи ще тривають, кожна локація допрацьовується. У будь-якому випадку варто відзначити темпи і якість виконання робіт. Ми почали в червні, а вже в жовтні весь обсяг робіт, який запланований на 2021 рік, буде виконаний", - розповів представник проєктного офісу відродження острова Хортиця Валерій Шевченко.

Крім того, від "Козацького кола" в Музей, а далі і до історико-культурному комплексу "Запорізька Січ" буде зроблена зручна пішохідна доріжка.

Також вдалося врятувати дах Музею історії запорізького козацтва, який протікав роками. Там також облаштували сучасний оглядовий майданчик. У самому Музеї завершується облаштування та декорування фасадів, окремо роблять добудову біля головного входу, де будуть розміщені каси, гардероб, санвузли. Музейна площа буде повністю готова до 14 жовтня: там виконають благоустрій території.

Дивіться також: До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до Кургану Єдності. ФОТОрепортаж

Пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком вже приймав перших відвідувачів у День прапора і День Незалежності. Тоді його відкрили тимчасово, а зараз йдуть фінальні роботи. На Пагорбі зроблять інклюзивні трирівневі поручні для дітей, людей з інвалідністю на візках і для людей поважного віку. Фішкою Пагорба стануть артоб'єкти у вигляді великих кілець, що символізують коло життя і коло єднання.

Подарунком на жовтневі свята для всіх відвідувачів острова стане офіційна презентація та запуск унікального лазерного шоу. Це спільний проєкт Групи Метінвест і Міністерства культури і інформаційної політики. Група Метінвест є партнером національного проєкту відродження острова Хортиця.

Як повідомлялося раніше, запорізька Хортиця з ініціативи першої леді Олени Зеленської стане повністю інклюзивною. Усі об'єкти і локації створюються з урахуванням потреб осіб похилого віку, людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми.

Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва 01
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва 02
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 4724
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10.09.2021 14:59
+16
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 9623
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10.09.2021 15:03
+5
Не з пивом, а з шавермою
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10.09.2021 14:51
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А где ларьки с пивасом? Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 8182
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10.09.2021 14:48 Відповісти
Не з пивом, а з шавермою
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10.09.2021 14:51 Відповісти
да, шо то я в самом деле, домой пора уже, конечно же с шаурмой)
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10.09.2021 14:53 Відповісти
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 3481
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10.09.2021 22:17 Відповісти
Это люди и сами неплохо соображают)) Хотя, фиг его знает, может сработает наконец-то желание не портить ничего и так оно в нормальном виде сохранится и дальше.
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10.09.2021 17:41 Відповісти
уникального лазерного шоу. - 1 баксовые китайские лазерные указки поржали)))
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10.09.2021 14:58 Відповісти
инклюзивная среда.для плохо видящих дорожки рядом с поручнями с разрывами.накуя,шоб межу ними инвалиды с горки спускались?Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 3571
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11.09.2021 21:57 Відповісти
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 4724
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10.09.2021 14:59 Відповісти
схоронил
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10.09.2021 15:38 Відповісти
І скільки коштував цей банкєт,звісно,не повідомляється.
Зате згадується Велике крадівництво Зєльонкіна,Метінвест і перша лєдя...
Навряд чи завершиться ремонт музею цього року.
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 5681
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10.09.2021 14:59 Відповісти
Велике наїбництво! Тепер на Хортиці! Скільки ж там квартальні розпилили тільки на на кіосках з шаурмою?)
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10.09.2021 15:01 Відповісти
Да по-моему это не столько за бюджетные, а за спонсорские, потому велика вероятность, что сколько выделили, столько и пойдёт на строительство
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10.09.2021 17:44 Відповісти
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 9623
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10.09.2021 15:03 Відповісти
обновление?
не думаю...
засеруть геть усе Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 3077
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10.09.2021 15:03 Відповісти
Палубная доска и плитка за миллионы это здорово, конечно, но нельзя было воспроизвести кусок стены, или церковь или укрепления по историческим данным, как в Переяслове-Хмельницком? Проект музея плитки и итальянской доски это круто, для дорвавшихся к корыту упырят, но что там от Хортицы то?!
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10.09.2021 15:21 Відповісти
церковь и укрепления уже есть там в Січі, шо лишь бы подгавкнуть?
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10.09.2021 15:47 Відповісти
Вони не українці. Їм какаяразніца. Знищення самобутності. Обезличування.
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10.09.2021 16:00 Відповісти
с Козацьким колом там вообще срака получилась, уютную поляну закатали в плитку и превратили ее в плац - и назвали это реконструкцией)
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10.09.2021 15:40 Відповісти
Роблять те саме, що й кацапи у криму, з тим же Ханським палацом.
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10.09.2021 16:02 Відповісти
Такой себе патриот что-ли? Про кацапов знаешь и сравниваешь наших горе-управителей. Я, к примеру, даже не интересовался тем, что там на кацапщине происходит. Наверное я не такой патриотичный???)))
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10.09.2021 18:59 Відповісти
Як ми 28 років жили без советського приурочування до дати? Ну нарешті прийшли "мАлАдиє регіонали слуги" і понеслось ...
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10.09.2021 15:57 Відповісти
Хортица - это колыбель нашего козачества и память предков. Это место нашей силы и то, что здесь отбабахали такую реконструкцию за столько времени - действительно большой подарок к 14 октября!!!
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10.09.2021 17:04 Відповісти
Народ, ну откуда столько негатива на благое дело? Что плохого в том, что Хортица преобразилась? Помоему - это супер. Не нагнитай, в этом и без нас очень хорошо преуспевают политики - побольше позитива!
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10.09.2021 17:21 Відповісти
Бачите,в чому річ,в держбюджеті все пов'язано,і якщо десь йде Велике реставратництво,в іншому місці на таку ж суму хтось недоотримає субсидію.
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10.09.2021 19:14 Відповісти
О, они решили сразу по дизайну объединить и холм и площадку? Прикольно. А то там всё как-то морально устарело уже.
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10.09.2021 17:39 Відповісти
Ну хоть к дате приурочили и у людей появится интерес посмотреть на результаты реконструкции. Нужно будет побольше рекламы, чтоб привлечь и иногородних. Хоть как-то туризм развить в городе.
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10.09.2021 18:57 Відповісти
как вы уже затрахали все делать к какой-то дате!!!!! вы можете - просто сделать, без "совкового" менталитета??????
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10.09.2021 21:27 Відповісти
так себе.
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11.09.2021 21:55 Відповісти
 
 