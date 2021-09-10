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Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві місцевий підприємець підробив близько 10 тис. довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організував схему столичний підприємець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Тому "зі знанням справи" брався за фальшування медичних довідок.

Чоловік організував "підпільну лабораторію" у власному помешканні у Шевченківському районі Києва. Клієнтів шукав через столичні турагентства, де працювали його родичі.

Також читайте: МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

За даними слідства, зловмисники пропонували туристам "зручне" отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести чи вакцинуватися. Більше того, можна було придбати одразу дві "довідки" – для вильоту за кордон, і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень.

Усього від початку року зловмисники виготовили майже 10 тисяч фальшивок.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання організатора, правоохоронці вилучили:

  • сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та про вакцинацію;
  • підроблені печатки медичних установ;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.

Тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.

Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ 01
Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ 02
Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Какой предприимчивый предприниматель!
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10.09.2021 15:09
+4
стартап завалили гады
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10.09.2021 15:17
+4
В Израиле уже за эти поддельные бумажки уголовный срок светит в т.ч. и "клиентам". Скоро и у нас... Антиваксерам с хитрой ж@пой пора начинать сушить сухарики... Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2213
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10.09.2021 15:20
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Ну многие колоться не хотят, а без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 4463
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10.09.2021 15:09 Відповісти
В Израиле уже за эти поддельные бумажки уголовный срок светит в т.ч. и "клиентам". Скоро и у нас... Антиваксерам с хитрой ж@пой пора начинать сушить сухарики... Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2213
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10.09.2021 15:20 Відповісти
Ты зачем страннику вчера за девятый этаж писал? Вообще перекрутил мои слова Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 1298
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10.09.2021 15:21 Відповісти
А что, Странник этажом ошибся? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2274
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10.09.2021 15:29 Відповісти
ага, вас уколят китайским говном от зеленского, далеко вы улетите с говнодией ?
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10.09.2021 16:46 Відповісти
Так не колись г@вном! Кто тебя заставляет колоться г@вном? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 9025
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10.09.2021 21:36 Відповісти
в Израиле укололся и получи документ,в Украине получи ****** на воротник от зеленского и его корешей
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10.09.2021 16:47 Відповісти
Какие проблемы? Через сутки в Дие два сертификата, у семейного врача можешь получить бумажный вариант Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 5400
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10.09.2021 21:37 Відповісти
Какой предприимчивый предприниматель!
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10.09.2021 15:09 Відповісти
Самое интересное как он смог экспортировать данные о вакцинации в базу данных приложения "Действие" Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 9928
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10.09.2021 15:11 Відповісти
Не предпрениматель. Аферист.
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10.09.2021 15:09 Відповісти
молодец, из воздуха бабло сделал...
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10.09.2021 15:10 Відповісти
Из воздуха срок себе нарисовал.
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10.09.2021 15:38 Відповісти
этот человек помогал гражданам, адвокат поможет,
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10.09.2021 16:49 Відповісти
Да, и некоторым из 54 тыс. умерших от ковида украинцев он помог на тот свет отправиться...
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10.09.2021 16:58 Відповісти
та ладно, это движение началось только этим летом, так что 54 тысячи это преувеличение, на самом деле это бизнес украинских властей,
вынуждают людей покупать сертификаты,
не факт, что вы сможете его без денег получить,
у друзей Зеленского такой бизнес ...
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10.09.2021 17:06 Відповісти
Вы зрение давно проверяли? Я пишу "некоторым из 54 тыс. ", а Вы "так что 54 тысячи это преувеличение"... Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 5157
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10.09.2021 17:15 Відповісти
та ладно, сами привели цифру для запугивания, а теперь два человека ...
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10.09.2021 17:51 Відповісти
И шо вы ему сделаете?? Расстреляете??? В тюрму посадите лет на 5?? Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3184 Да нихрена!!! Страна безнаказанных, ПОЙМАЕТЕ-ПОКАЖЕТЕ-ОТПУСТИТЕ!!! Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 6132
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10.09.2021 15:12 Відповісти
Это вполне себе уголовка, так что может быть и срок. Прикол будет, когда его клиентов за ребро зацепят Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 1430
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10.09.2021 15:39 Відповісти
вы в мусарне трудитесь ?
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10.09.2021 16:51 Відповісти
А вы? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 5843
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10.09.2021 21:38 Відповісти
стартап завалили гады
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10.09.2021 15:17 Відповісти
Камнями завалили? Одно из двух - это либо вольные каменщики сделали, либо масоны. Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3218
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10.09.2021 15:31 Відповісти
Ладно хитрожопому "предпринимателю" ....спрос формирует предложение.Но ,как можно понять его клиентов ?? Совершенные идиоты! Кого обманываете? И зачем?
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10.09.2021 15:38 Відповісти
Алиса, ты правда хочешь знать как глубока кроличья нора? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3153
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10.09.2021 15:50 Відповісти
Вот у меня через пять часов самолет ,у меня сертификат настоящий и мне совсем не хотелось бы сидеть рядом с фальшивым. Как -то так!
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10.09.2021 16:01 Відповісти
а укололи бы китайское говно, тогда что ?
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10.09.2021 16:52 Відповісти
Аркаша , ты видать главный кто знает где гавно а где цукерка !? Только в Китае меньше всех больных , а я в этом году потерял уже семерых....
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10.09.2021 17:32 Відповісти
статья о сертификатах, а не о ваших потерях
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10.09.2021 17:49 Відповісти
Так и не надо про вакцины в которых надо разбираться.
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10.09.2021 18:01 Відповісти
ещё разт вам укололи китайскую и вам не положен сертификат,
сидите в Украине, нюхайте ... охметова,
вот и весь разбор вакцин,
если вам зеленский оформил, то лохи
попроще в пролёте,
люди зеленского им продают левые,
а этот примазался к схеме / конкурент,
его убрали, а вы тут разводите пропаганду
, мол сижу с сертификатом,
вы брехло, ибо если бы рейс через 5 часов,
то времени писать скорее всего не было бы
...
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10.09.2021 19:22 Відповісти
А придется!!!! Потому что такая страна, сидишь и думаешь - настоящий не настоящий!!! Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 1709
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10.09.2021 16:59 Відповісти
А какая разница??(с) 😀 И с настоящим сертификатом человек является переносчиком вируса...и с фальшивым...
И ты обладатель настоящего сертификата имеешь точно такой же шанс заболеть...как и обладатель фальшивого..
Так что думай о чем нить другом...о вечном к примеру...😀
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10.09.2021 17:03 Відповісти
Пацанчик, ты это бабушке расскажи!
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10.09.2021 19:17 Відповісти
Обмануть можно любого, каждого и всех!!! - СЕБЯ ОБМАНУТЬ ТОЛЬКО НЕЛЬЗЯ!!! Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2652
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10.09.2021 16:57 Відповісти
.. и тем самым придумал самый эффективный метод борьбы с COVID-19...
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10.09.2021 15:51 Відповісти
с начала кореша Зеленского хотели продавать вакцину по 18 евро,
потом они поняли глубину скандала и придумали другой метод наживы,
а этот видимо не занёс кому следует, вот и хлопнули
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10.09.2021 17:02 Відповісти
те можете колоться , но справку просто так не получите,
это государство Украина, тут всё в руках серьёзных чуваков
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10.09.2021 17:09 Відповісти
Ну, і де після цього гори трупів?
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10.09.2021 17:24 Відповісти
September 10

3,615 new cases and 76 new deaths in Ukraine [source]
September 9
3,663 new cases and 61 new deaths in Ukraine [source]

September 8
2,772 new cases and 60 new deaths in Ukraine [source]
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12.09.2021 09:14 Відповісти
Та страшне.
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12.09.2021 10:43 Відповісти
За цією статтею КК навіть позбавлення волі немає! Ау СБУ! Маленьку частку заробленого віддасть на штраф....як жив у своєму будинку, у Київі - так і буде жити, ще краще, бп гроші вже заховані, а печатки для інших справ - виготовить, разом з- родичами у турагенствах. Слава Україні!
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10.09.2021 18:03 Відповісти
 
 