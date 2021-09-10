Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Києві місцевий підприємець підробив близько 10 тис. довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Організував схему столичний підприємець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Тому "зі знанням справи" брався за фальшування медичних довідок.
Чоловік організував "підпільну лабораторію" у власному помешканні у Шевченківському районі Києва. Клієнтів шукав через столичні турагентства, де працювали його родичі.
За даними слідства, зловмисники пропонували туристам "зручне" отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести чи вакцинуватися. Більше того, можна було придбати одразу дві "довідки" – для вильоту за кордон, і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень.
Усього від початку року зловмисники виготовили майже 10 тисяч фальшивок.
У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання організатора, правоохоронці вилучили:
- сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та про вакцинацію;
- підроблені печатки медичних установ;
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.
Тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.
Будь ласка, зачекайте...
вынуждают людей покупать сертификаты,
не факт, что вы сможете его без денег получить,
у друзей Зеленского такой бизнес ...
сидите в Украине, нюхайте ... охметова,
вот и весь разбор вакцин,
если вам зеленский оформил, то лохи
попроще в пролёте,
люди зеленского им продают левые,
а этот примазался к схеме / конкурент,
его убрали, а вы тут разводите пропаганду
, мол сижу с сертификатом,
вы брехло, ибо если бы рейс через 5 часов,
то времени писать скорее всего не было бы
...
И ты обладатель настоящего сертификата имеешь точно такой же шанс заболеть...как и обладатель фальшивого..
Так что думай о чем нить другом...о вечном к примеру...😀
потом они поняли глубину скандала и придумали другой метод наживы,
а этот видимо не занёс кому следует, вот и хлопнули
это государство Украина, тут всё в руках серьёзных чуваков
3,615 new cases and 76 new deaths in Ukraine [source]
September 9
3,663 new cases and 61 new deaths in Ukraine [source]
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