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Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Керівник одного з відділів Краматорського окружної прокуратури Донецької області вимагав 50 тис. грн у фермера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності.

Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ затримали прокурора "на гарячому" - в службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.

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У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство, перевіряються інші можливі факти корупційних дій правоохоронця.

Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 01
Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 02
Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 03
Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Чим він відрізгяється від решти прокурорів? Тільки тим що, попався але суддя не дасть йому згинути за не значну суму.
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10.09.2021 15:49
+6
Молодой еще....не опытный. И одет не важно и просил не много. Надо полагать научиться!
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10.09.2021 15:47
+3
Больше всего нравиться: " Решается вопрос о задержании злоумышленника..."
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10.09.2021 15:50
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Молодой еще....не опытный. И одет не важно и просил не много. Надо полагать научиться!
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10.09.2021 15:47 Відповісти
Ще й патріот, - не в доларах просив а в національній валюті.
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10.09.2021 16:46 Відповісти
Чим він відрізгяється від решти прокурорів? Тільки тим що, попався але суддя не дасть йому згинути за не значну суму.
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10.09.2021 15:49 Відповісти
бо більшість не такі дурні - в них є карти на чуже ім'я і посередники
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10.09.2021 15:50 Відповісти
а цей просто розслабився від безкарності
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10.09.2021 15:51 Відповісти
Я для скотини кращий сарай би зробив.
Хоча тут ця будівля відповідає своїй суті.

Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643
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10.09.2021 15:49 Відповісти
Больше всего нравиться: " Решается вопрос о задержании злоумышленника..."
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10.09.2021 15:50 Відповісти
Семь лет,а результата нет. Получается никто коррупцией не занимался. - Дебилы и ворюги конченные.... - Гляньте как в Грузии все это проводилось !
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10.09.2021 15:52 Відповісти
Звичайний собі прокурвор.
Нічим не гірший від усіх інших.
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10.09.2021 15:53 Відповісти
Дык, правильно, если копнуть на 20 лет вглубь, то многим из современного бомонда светят апартаменты на киче.
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10.09.2021 15:58 Відповісти
хотел жить па-багатому -
не уголь же лопатою...Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ - Цензор.НЕТ 712
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10.09.2021 16:23 Відповісти
ЕСТЬ ЖЕ ТАКАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ У НАС ПРОФЕССИЯ (КОРУПЦИОНЕР) люди работают не покладая рук . тяжкий труд..... семью кормить нужно.... а жене говорит что где где я их взял....заработал на работе же . это называется ЗАРАБОТОК....((
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10.09.2021 17:43 Відповісти
Покарання несорозмірне з правопорушенням...ну зайняв самовільно, дали штраф тих же 50 тис.грн., копняк під сраку і все, конфлікт вичерпаний, він же ж нікуди ту ділянку не перетягнув, навіть якщо завдав шкоди ділянці- порахувати, стягнути, так ні, треба ж під статтю підвести з реальним строком, щоб порушника доїли з усіх сторін...але зараз на підході нове законодавство по самовільному будівництву, там теж крімінал за всяку хєрню, отож будуть жнива для силовиків...
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10.09.2021 21:13 Відповісти
Ну а для чого ще в Україні потрібні прокурори ? вони, майже всі, для того туди і йдуть.... шантажувати, вимагати, закривати - відкривати за гроші, віджимати... таж ОЗГ, тільки по другому називається...
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12.09.2021 09:35 Відповісти
 
 