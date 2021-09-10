Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера, який захопив земельну ділянку, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Керівник одного з відділів Краматорського окружної прокуратури Донецької області вимагав 50 тис. грн у фермера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності.
Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ затримали прокурора "на гарячому" - в службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.
У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство, перевіряються інші можливі факти корупційних дій правоохоронця.
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Хоча тут ця будівля відповідає своїй суті.
Нічим не гірший від усіх інших.
не уголь же лопатою...