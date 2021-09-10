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Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Українські судна по дорозі в Румунію, Туреччину і Болгарію відключали "маячки", підходили до танкерів і брали від них російські нафтопродукти, а потім поверталися на маршрут. Контрабанду проводили через Одеську митницю.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршрутах у Румунію, Туреччину і Болгарію. З відключеними "маячками" кораблі прямували в певну акваторію, де брали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут і знову з'являлися на радарах", - розповіли ДБР.

За документами пальне вказували як таке, що надійшло не з Росії. Крім цього, занижувалася його кількість - це дозволяло мінімізувати податки.

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"Угода з контрабандним пальним проводилася через Одеську митницю. Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства - це третина від реально імпортованого пального", - додали в ДБР.

За даними слідчих, до схеми причетні посадові особи Одеської та Енергетичної митниці і Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Зараз там призначені службові перевірки. Слідчі з'ясовують, по якому ланцюжку далі продавали незаконно ввезене пальне.

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Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 01Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 02
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 03
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 04
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 05
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 06
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 07
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 08
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 09
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 10
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 11
Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР 12
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Цензор жжет))) танки с козырьками в другой новости)
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10.09.2021 17:08 Відповісти
запрацювалися, нещасні!
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10.09.2021 17:18 Відповісти
*** дь на БРСМ уже нет бензика. Расследуйте дальше дебилы!
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10.09.2021 18:05 Відповісти
и ****? Пусть сдохнут значит, меньше Шария будут спонсировать в следующий раз
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10.09.2021 18:16 Відповісти
Покупай дальше у них "бензин". Лет шесть назад было рассьедование, как они нефть гонят через Ильичевск и что ты себе льешь и называешь "бензином"
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11.09.2021 08:26 Відповісти
Так посадите хоть одного бизнесмена. Остальные задумаются, стоит ли рисковать. Война ведь, хоть и гибридная. Торгуют ведь с врагом.
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10.09.2021 18:06 Відповісти
я вот думал чем купили вроде ранее адекватного Бибу, что он начал спонсировать такого зашкварка как петуШарий. А вот она разгадка - как раз когда прикрыли этот канал поставок бенза из **********, на БРСМ пропал дешевый бензин. Теперь понятно, чем купила его русня, поставляла бензин по бросовой цене, а Бибу за это обязали перечислять часть прибыли красным анальным шарикам
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10.09.2021 18:19 Відповісти
Аби якісне...... Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР - Цензор.НЕТ 9359
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10.09.2021 18:32 Відповісти
А танкери конфіскували?
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10.09.2021 19:04 Відповісти
а танки -это тоже контрабанда?или они как горючие материалы проходят Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР - Цензор.НЕТ 1828
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10.09.2021 20:40 Відповісти
Танкер - як засіб переміщення контрабанди теж підлягає конфіскаціі чи арешту але за рішенням суду. Дуже часто засіб дорожче, ніж сама контрабанда.
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10.09.2021 21:59 Відповісти
 
 