Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР. ФОТОрепортаж

Українські судна по дорозі в Румунію, Туреччину і Болгарію відключали "маячки", підходили до танкерів і брали від них російські нафтопродукти, а потім поверталися на маршрут. Контрабанду проводили через Одеську митницю.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршрутах у Румунію, Туреччину і Болгарію. З відключеними "маячками" кораблі прямували в певну акваторію, де брали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут і знову з'являлися на радарах", - розповіли ДБР.

За документами пальне вказували як таке, що надійшло не з Росії. Крім цього, занижувалася його кількість - це дозволяло мінімізувати податки.

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"Угода з контрабандним пальним проводилася через Одеську митницю. Тільки з початку року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства - це третина від реально імпортованого пального", - додали в ДБР.

За даними слідчих, до схеми причетні посадові особи Одеської та Енергетичної митниці і Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Зараз там призначені службові перевірки. Слідчі з'ясовують, по якому ланцюжку далі продавали незаконно ввезене пальне.

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