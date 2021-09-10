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Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Дніпрі на фасаді школи №98 урочисто відкрили меморіальні дошки її випускникам - захисникам, які віддали життя за Україну, - старшому солдату Олексію Попку і солдату Владиславу Балбашову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 01

Присутні на пам'ятному заході вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. На їхню честь пролунав військовий салют. Право відкрити меморіальні дошки було надано дочці Владислава Балбашова - 7-річній Євгенії.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 02
Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 03

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Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 04

Олексій Попко народився 10 липня 1986 року. У 2015 році Олексій був мобілізований до Збройних Сил України. У 2018 підписав контракт і продовжив службу в морській піхоті, а пізніше в розвідбаті. Загинув старший солдат Попко під час нападу ворожої групи на вогневі позиції в с.Піски 14 серпня 2019 р.

Владислав Балбашов народився 26 вересня 1984 р. Із 2016 воював у складі 53-ї механізованої бригади. Згодом його перевели в гірничо-штурмову. 9 квітня 2017 року серце солдата зупинилося. Йому було всього 32.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Олексію Попку і Владиславу Балбашову відкрили в Дніпрі 05

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Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 3874
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10.09.2021 22:10 Відповісти
Біль, сум, сльози і страшенний гнів!!! Гнів за те, що гинуть такі золоті хлопці, у яких було попереду багато щасливих років життя, а їх паскудні вбивці продовжують жити, жерти, пити і вбивати еліту нашої нації. Нехай на голови негідників впаде найжорстокіша Небесна кара!!! А наші загиблі хлопці нехай спочивають з миром...Схиляюсь перед їх мужністю і самопожертвою!
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11.09.2021 10:07 Відповісти
 
 