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Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... а українці шкодують

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Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!демократія

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Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зробимо 90-ті разом!

Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... і все

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Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Логічно і послідовно

Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Не переплутай!

Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Процес пішов...

Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Милованов вже відклав

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Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Просто пенсія хороша ...

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Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

По-новому

Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Діджиталізація

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Топ коментарі
+87
Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6096
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11.09.2021 07:10
+64
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8289
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11.09.2021 08:11
+56
Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8466 Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3564
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11.09.2021 07:25
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Щось не дуже смішно. Мабуть тому, що хто живе в Україні (останні 10 років принаймні), той в цирку не сміється.
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11.09.2021 07:05 Відповісти
Точнее , последние ,два года при банде ЗЕДЕРЬМАЧНОЙ и послушном стаде🐑🐏 , идущем на убой !»Хуже не будет сказал «ЧЛЕНОГРАЙ !
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11.09.2021 08:16 Відповісти
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9555
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11.09.2021 21:16 Відповісти
Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6096
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11.09.2021 07:10 Відповісти
у нас по городу навешали на биг борды эту рыговскую рожу,написала в колл-центр,на каком основании и кто дал разрешение?
вы бы видели комментарии,больше ПОЛОВИНЫ пишут - а в чём собственно дело? что вам не нравится?единственный адекватный политик !!!!!!!
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11.09.2021 19:57 Відповісти
буба в петле и может быть я когда нибудь приеду не в кацапский осколок,
а в Украину - в Родину, а может и с внуками.
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11.09.2021 07:18 Відповісти
Товариші!

Ви всі - карандаші!
Сам я олівець
І на цьому - кінець!
Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 73
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11.09.2021 07:23 Відповісти
Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8466 Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3564
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11.09.2021 07:25 Відповісти
не все все понимают - и долго еще будут...
больно горько и почему то стыдно.
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11.09.2021 07:31 Відповісти
Як жеж стидно!..
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11.09.2021 07:43 Відповісти
некоторые товарищи меня вычисляют на раз два три и почему то мне ето нравится...
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11.09.2021 08:04 Відповісти
Для этого, нужно вытравить из сознания наших граждан, что брать взятки и воровать, все, что плохо лежит, нельзя, вот тебе хорошая зарплата, на нее и работай. Но ведь это из сферы фантастики? Не правда ли?
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11.09.2021 09:21 Відповісти
Коррупции практически нет,не там где такое фантастическое состотяние нарвственности,а там где коррупционные деньги практически невозможно потратить (не только фигуранту,но и аффелированным лицам!)!
А вот вероятность сесть,и получить "черную метку(без решения суда,и сможеш работать только дворником/мусорщиком)"- очень велика.
"Сколько бы не платили,исполнитель/сужащий/чиновник ВСЕГДА будет считать,что ему хронически НЕДОПЛАЧИВАЮТ!"
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11.09.2021 13:15 Відповісти
то и есть, вытравить из головы, иначе никак. Начинать нужно с чинов, иначе люди смотрят, шо они творят, начинают заниматься тем же, только первым дадут "срок" в виде штрафа, вторым (обывателям) 2-5 лет.
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11.09.2021 13:40 Відповісти
Вопрос КАК "вытравить"?
Уже заканчивают "низами"!
Еще раз начинают с НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОТРАТИТЬ!!!
"Презумпция невиновности" для таких преступлений НЕ РАБОТАЕТ!
Как норма приема на работу(с кррупционным риском)ТОЛЬКО после добровольного согласия на финмониторинг соискателя и его родственников? А ведь такие нормы существуют!
В ссср было такое - "недоверие закакзчика". Человек не имел права работать в некоторых областях. Это что-то в этом роде.
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11.09.2021 14:51 Відповісти
Эти нормы, в виде деклараций, просто смех. Госслужащий, на коррупционных местах, имеют 150-200 тыщ. официального дохода, но вот хаты и машины имеют родители, или иные родственники почему? Потому, что госслужащий на хлебном месте. Нужно в буквальном смысле шерстить всех родственников, не мешая им жить, тоесть проверили подноготную и хрен с ними, они и знать не будут. Но вот типа последнх, "мама любит скорость" или "мама любит элитную недвижемость" и т.д., это вопрос.
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11.09.2021 16:57 Відповісти
Опять все упираеться в политическую волю ВРУ!
В законы,которые ЕСТЬ в развитых странах!
В Израэле проверять супермаркет приходит 1(ОДИН!!!) человек!
И взятку ему давать -бесполезно,а вот лицензию на торговлю он может забрать. Почему? Просто потому,что при зарплате чуть выше средней,если возьмет у нево ТРИ варианта
1. Смотреть на эти деньги и не тратить.
2. Сесть.
3. Можно уйти от судебного срока,но до 67 лет жизни работать на низкоквалифицированной работе,где НЕЧЕГО УКРАСТЬ.
КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЬСЯ ФИНМОНИТОРИНГОМ И мобильными группами скрытой слежки. Они не для суда,а для внесения тела в "черный список".
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11.09.2021 23:28 Відповісти
А вытравливать необходимо массовыми посадками, как это делалось в той же Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии... Когда в мозгах появится, что за это завтра посадят, тогда и вытравится, а у кого не вытравится, тюрьма. Иначе просто никак.
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11.09.2021 16:59 Відповісти
Это все еще нужно доказать,найти и конфисковать (если будет что!).
А вот когда деньги на каком-то хитром счету ЕСТЬ,А ПОТРАТИТЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО,потому,что в течении нескольких часов к тебе придут и спросят "откуда?". Причем не только к тебе,но и твоим родственникам,жене в разводе и тд.
Т.Е. ВСЕ упираеться в политическую волю ВРУ!
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11.09.2021 23:14 Відповісти
для таких клиентов Малюська устраивает VIP камеры за наличный расчет
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14.09.2021 10:43 Відповісти
В Украине или ты платишь хорошие зарплаты, или ты платишь все налоги. Выбор очевиден! Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 985
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11.09.2021 11:33 Відповісти
Просто має працювати ще і оцінка діяльності працівників Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1342
Та служба пошуків ліпших - які реально будуть давати результат !

А у нас неякі отримують "охеренніші зараплати" - результат "-" , ще і взятки беруть ... Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8274
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11.09.2021 16:52 Відповісти
Чим ближче опалювальний сезон - тим менше хочеться ржать по приколу.
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11.09.2021 07:37 Відповісти
Та с 2019 вже не до сміху.
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11.09.2021 07:44 Відповісти
Тем быстрее зеленая банда хочет все на местную власть перекинуть, бюджет которой сама же и ограбила
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11.09.2021 07:50 Відповісти
І тицьнути пальчиком - це їхня відповідальність.
Знайдеться достатньо дурнів, які в це повірять.
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11.09.2021 07:56 Відповісти
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2495
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11.09.2021 08:06 Відповісти
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8289
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11.09.2021 08:11 Відповісти
💩🤢🤮🤮🤮
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11.09.2021 08:19 Відповісти
Так кто выбирал? к Выборам то вопросов нет...
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11.09.2021 15:50 Відповісти
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2624
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11.09.2021 21:32 Відповісти
все верно - СНН агент Кремля, а буба с ермачидлой - агенты СННа... Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6969
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11.09.2021 08:13 Відповісти
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8529

...
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11.09.2021 08:25 Відповісти
даже парик одел что бы не палиться
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11.09.2021 09:08 Відповісти
Наукивец же ж
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11.09.2021 10:35 Відповісти
Ой докеруються зелебенські!!!
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11.09.2021 08:25 Відповісти
Поки 73% виборців ЗЕ не схаменуться, так і будем жити - дедалі гірше Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9583
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11.09.2021 08:59 Відповісти
вони самі не схаменуться, з ними треба працювати. а нікому.
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11.09.2021 09:22 Відповісти
З 27% ідіотів 14% вже схаменулись, слава Богу. Недоумків залишилось всього 13%.
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11.09.2021 11:30 Відповісти
Марно тратити нерви на людей, які крім серіальчиків та всіляких шоу нічім більше не цікавляться!
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12.09.2021 13:53 Відповісти
вода камінь точе!
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12.09.2021 18:29 Відповісти
Зе!демократія, CNN - агент кремля, порада майбутнім пенсіонерам. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7286
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11.09.2021 10:02 Відповісти
БРЕШЕ І НЕ РОЗУМІЄ

Щодо заяви депутатки Безуглої про операцію "вагнерівців". Нацист Геббельс свого часу говорив, що брехня сприймається найкраще, коли вона оздоблена частиною правди. Саме за порадами Геббельса вчинили ті, хто писав звіт для Безуглої.

Безугла сказала, що метою операції було НЕ садити літак з "вагнерівцями" на території України. Метою було аби "вагнерівці" прилетіли в Туреччину де їх і мусили кинути за грати. Я переконаний - це правда. Ну справді навіщо ризикувати літаком і пасажирами, коли терористів можна взяти у Стамбулі - тепленькими? Але.

Для такої операції УЖЕ було потрібно, аби спецслужби України взаємодіяли зі спецслужбами Туреччини. Бо не можуть спецслужби України діяти на території іншої держави, без дозволу керівництва тої держави. Справа судді Чауса - доказ.

А як називається така спецпраця? Відповідь - вона називається міжнародна операція. А хто домовляється про співпрацю спецслужб аж на такому рівні? Відповідь - про це домовляються верховні головнокомандувачі, тобто президенти двох країн. Бо якщо раптом під час операції щось піде не так, саме вони нестимуть відповідальність за дії своїх спецслуб. Нікаше не буває, бо не буває ніколи. Домовлятися мусили президенти України і Туреччини... або президент Туреччини і зовнішьнополітичне відомство третьої країни, авторитетної настільки, що Туреччина з радістю пішля з нею на співпрацю. Наприклад - з США.

Але. Отут ми підходимо до другої частини заяви Безуглої, ніби Порошенко не санкціонував операцію по "вагнерівцях".

Ця заява - абсолютно примітивна брехня. Чому - я описав вище. Не міг таку операцію санкціонувати голова СБУ, голова СЗР, або другого управління Генштабу ЗСУ (ГУР ГШ). Або - прем'єр. Такі операції - не їхній рівень. Такі операції санкціонує ТІЛЬКИ перша особа, якою на момент початку операції був громадянин України Порошенко Петро Олексійович.

Безугла збрехала. І не просто збрехала. Безугла вкотре продемонструвала інтелектуальний рівень депутатів "Слуги народу". Оголосивши брехню, Безугла навіть не доклепала наскільки її підставили. Бо коли з'ясується що Порошенко операцію таки санкціонував, для Безуглої як для політика це буде смертельний вирок. З гарантією.

Раджу депутату Безуглій негайно відновлювати навички професії санітарки. Бо так, вона лікар. Але після таких заяв, не знаю хто ризикне лікуватися у ТАКОГО лікаря.

Автор: Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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11.09.2021 10:28 Відповісти
Безуглая тоже, как и Коля Оболонский, бультерьерша Зеленского.
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11.09.2021 10:37 Відповісти
Ні, ні, вони просто шавки
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11.09.2021 13:00 Відповісти
Майже все так. Тільки питаня - навіщо ризикувати "літаком і пасажирами"- кого вважаете дурнями?
Себе? Нас,читаючих? Спецслужби?
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11.09.2021 13:23 Відповісти
риск в чем?
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11.09.2021 14:14 Відповісти
"Ну справді навіщо ризикувати літаком і пасажирами, коли терористів можна взяти у Стамбулі - тепленькими?"
Как раз в аэропорту риска больше.
Взагалі питаня до автора статі.
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11.09.2021 14:55 Відповісти
Для тих хто на бронепоїзді поясняю, якщо терористів взяти у Стамбулі то це спецоперація з залученням розвідок інших держав, про що заперечує Безмозга
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11.09.2021 15:13 Відповісти
Те,що ВОНО заперечує,то посада/робота в неї така - "діч нести".
ВонО також заперечує що цю міжнародну операцію санкціонував Порошенко.
І не згадує,що таким чином перевірили "гнідник" на Банковій,після чого американці ПРИПИНИЛИ надавати супутнікові розвіддані онлайн.
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11.09.2021 23:35 Відповісти
" совет для будущих пенсионеров..."- в нашей стране будущих пенсионеров не бывает!
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11.09.2021 10:59 Відповісти
***
Тарас Шевченко прожил 47 лет и 1 день...
А что ты сделал для Украины?
(Пенсионный фонд )
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11.09.2021 11:46 Відповісти
Про Колю Тищенко не фотожаба, а чистая правда.
Те, кто живёт в Киеве и хорошо знают Колю еще с молодости, например Сергей Поярков, могут рассказать какая у него была кличка (Коля Оболонский) и в какой банде он начинал свой путь. Это была банда Савлохи, известного в 90-е в Киеве криминального авторитета.
И начинал он именно с битой в руках при помощи которой осуществлялись тогда бандитские разборки.
Это потом он уже стал ресторатором.
И киевляне! выбрали себе такого депутата.
Как сказала Оксана Забужко, людям хакнули мозги.
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11.09.2021 13:05 Відповісти
как можно хакнуть то, что в зелехтората отсутствует
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11.09.2021 15:16 Відповісти
Вы спросите наугат десять человек

И только два признаются что голосовали за зеленского
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14.09.2021 14:57 Відповісти
 
 