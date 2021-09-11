Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва. ФОТО

Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції і під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили колишнього директора будівельно-інвестиційної компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, що зловмисник заволодів грошима вкладників у розмірі майже два мільйони гривень. Житловий комплекс за вісім років досі не побудовано.

"Правоохоронці встановили, що чиновник у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Постраждалі виплачували гроші, які мали спрямовуватись на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і своєчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не почала будівництво.

Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. У такий спосіб фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили і вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп'ютерну техніку з інформацією, що вказує на протиправну діяльність.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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