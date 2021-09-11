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Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції і під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили колишнього директора будівельно-інвестиційної компанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, що зловмисник заволодів грошима вкладників у розмірі майже два мільйони гривень. Житловий комплекс за вісім років досі не побудовано.

Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва 01

"Правоохоронці встановили, що чиновник у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Постраждалі виплачували гроші, які мали спрямовуватись на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і своєчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не почала будівництво.

Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва 02

Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. У такий спосіб фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили і вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп'ютерну техніку з інформацією, що вказує на протиправну діяльність.

Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва 03

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Топ коментарі
+5
Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3338 Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6818
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11.09.2021 10:19
+5
Дійсно, за 8 років директор будівельної компанії (!) ..."привласнив майже 2 млн гривень інвесторів, але не побудував житловий комплекс..." Дехто в Києві має таку місячну платню. А щодо однієї одиниці зброї і кількох патронів... навіть смішно.
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11.09.2021 10:43
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Та він і не жаліє.
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11.09.2021 09:51 Відповісти
Зачем ему патроны?
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11.09.2021 09:59 Відповісти
У меня тоже этот вопрос возникает.
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11.09.2021 10:19 Відповісти
На охоту ходить...как военный патрон отличить от гражданского не видя маркировки хз
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11.09.2021 18:55 Відповісти
Це ж шаблон. Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1867
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11.09.2021 10:00 Відповісти
Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3338 Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6818
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11.09.2021 10:19 Відповісти
Где Войцеховский? Почему он ещё не в тюрьме?
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11.09.2021 10:24 Відповісти
Потому что в Испании)
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11.09.2021 10:41 Відповісти
Не пойму, что можно построить за два миллиона гривен в центре Киева. Собачью конуру?
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11.09.2021 10:27 Відповісти
Комусь сподобалася його квартира.
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11.09.2021 10:49 Відповісти
В 2013 году доллар был по 8 грн
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11.09.2021 18:50 Відповісти
какаяразница? самая дешевая многоквартирка стоила как минимум 10 млн. без учёта стоимости участка и согласований.
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12.09.2021 01:34 Відповісти
це може бути Галжитлобуд зі Львова....дуже "активно розвернули будови" в Києві...
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11.09.2021 10:27 Відповісти
Заплатит с краденых денег залог и уедет в Испанию к Войцеховскому пить вино любуясь закатом.
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11.09.2021 10:38 Відповісти
Дійсно, за 8 років директор будівельної компанії (!) ..."привласнив майже 2 млн гривень інвесторів, але не побудував житловий комплекс..." Дехто в Києві має таку місячну платню. А щодо однієї одиниці зброї і кількох патронів... навіть смішно.
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11.09.2021 10:43 Відповісти
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8134
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11.09.2021 11:03 Відповісти
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения....."
Пока будете решать,фигурант сбежит.....ну как всегда!!
Да за одни боеприпасы-НАРУЧНИКИ.
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11.09.2021 11:19 Відповісти
За ОХОТНИЧЬИ патроны?) А за кухонный нож?)
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11.09.2021 11:30 Відповісти
А украл бы курицу в Сильпо, мотал бы по полной программе пятерочку.
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11.09.2021 11:24 Відповісти
Ну Цензор как всегда в своем репертуаре))) ЧИНОВНИК - это государственный служащий))) Хотя... Какая разница)))
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11.09.2021 11:24 Відповісти
Охренеть, никогда такого не было,это вообще первый случай в истории.
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11.09.2021 11:46 Відповісти
А скільки таких вже було?? Наче б то як сніг на голову в липні.
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11.09.2021 11:47 Відповісти
эти 2 000 000 уже за 8 лет как 20 000 000
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11.09.2021 13:19 Відповісти
Как то мало лохов попалось всего 2 млн, это по сути одна квартира в центре Киева.
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11.09.2021 15:18 Відповісти
Надо просто перестать строить.
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12.09.2021 10:06 Відповісти
 
 