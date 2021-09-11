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Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Державне підприємство "Ізюмський приладобудівний завод" розробило високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3. Виріб створений у тісній кооперації із ДП "Державне київське конструкторське бюро "Луч".

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів кореспондентові АрміяInform заступник директора - головний конструктор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Валерій Коваленко.

Оптико-прицільна станція розроблена у двох варіантах: ОПС-3 для навідника і ОПС-3К для командира.

Вона призначена для спостереження, вибору і супроводження цілі, визначення дальності до цілі в денних та нічних умовах, а також формування на програмній відстані лазерного інформаційного поля управління протитанковою ракетою (у варіанті для навідника).

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Оптико-прицільна станція має два контури стабілізації в кожній площині. Це забезпечує високу точність стабілізації під час кліматичних та механічних впливів, яких виріб зазнає під час експлуатації на різних типах бронетехніки, як то БТРи, БМП, танки.

Наприклад, для того, щоб запустити протитанкову ракету з високою точністю, необхідно забезпечити мінімальне відхилення поля керування ракетою від точки прицілювання. За наявними нині вимогами, цей показник має перебувати в межах 500 мм. Але в "ізюмському" приладі завдяки застосуванню сучасних технологій під час його виготовлення точність наведення вдалося покращити до 350 мм.

ОПС-3 має: тепловізор із дальністю виявлення цілей до 14,5 км та розпізнавання до 6 км; лазерний канал наведення (для станції навідника, у варіанті для командира цей канал відсутній), який дозволяє запускати ракети на відстані до 7 км; два телевізійні канали вузького та широкого поля зору з дальністю виявлення цілей до 12,5 км, у яких використовуються цифрові камери з високою роздільною здатністю, та лазерний далекомір із максимальною вимірювальною здатністю до 10 км (довжина хвилі 1,54 мкм, що безпечно для ока людини).

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До речі, точність наведення ракети досягається саме через забезпечення високої точності зведення між вузьким полем телевізійного, тепловізійного та лазерного каналу керування ракетою. За певних температурних та механічних впливів розбіжність між ними має становити не більше ніж 20 секунд. Як зазначив Валерій Коваленко, вирішити таке непросте завдання вдалося завдяки впровадженню під час виготовлення ОПС-3 найновіших світових розробок, а також власних напрацювань у цій галузі.

За словами Валерія Коваленка, до кінця поточного року фахівці підприємства планують провести попередні заводські випробування ОПС-3, а вже наступного - разом зі спеціалістами ДП "Державне київське конструкторське бюро "Луч" - перевірити цей виріб безпосередньо у складі самохідного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ".

Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км 01

Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км 02
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Топ коментарі
+14
Всего и побольше пожалуйста, земля должна гореть под ногами фашистов
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11.09.2021 11:56
+12
не!.. не забудут, патамушта КБ "Луч" толкает в войска модернизированную самоходную ЗРК "Сосна-М" (на базе МТЛБ) и самоходную модернизированную ПТРК "Штурм-СМ" (также на базе МТЛБ) , в которых ОПС-3 играет свою ведущую роль..
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11.09.2021 12:12
+10
Есть у нас моозги. Есть возможности. Но....- Нет правильного правительства !
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11.09.2021 11:59
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Так вперред на конвеер
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11.09.2021 11:56 Відповісти
в этом году начнутся заводские испытания, в следующем году государственные..
а потом, на конвеер..
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11.09.2021 12:01 Відповісти
А потом ...все забудут об этом.
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11.09.2021 12:03 Відповісти
не!.. не забудут, патамушта КБ "Луч" толкает в войска модернизированную самоходную ЗРК "Сосна-М" (на базе МТЛБ) и самоходную модернизированную ПТРК "Штурм-СМ" (также на базе МТЛБ) , в которых ОПС-3 играет свою ведущую роль..
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11.09.2021 12:12 Відповісти
где почитать, а то мне грозозащиту выдает гугл?
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11.09.2021 12:22 Відповісти
об сосна-м
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11.09.2021 12:23 Відповісти
сорри!.. опечатка.. не "Сосна-М", а "Стрела-10м"..
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11.09.2021 12:16 Відповісти
Обычно вслед за этим вылазят проблемы:
1. Конвеера, где это можно производить серийно нет.
2. Организовать такое производство некому.
3. Финансирование и госзаказ отсутствуют.
4. У ведущего разработчика выбор - или ждать с моря погоды или линять за бугор с разработками. Потому как там это всё запустят а не похоронят и он заработает в десятки раз больше.
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11.09.2021 12:11 Відповісти
Да..Да...Чули вже..Солдати голі-босі і голодні...А ще " у хахлов адін танк і той ржавій" а чого кацапофашисти здихають на Донбасі то хз... Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 2884
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11.09.2021 12:28 Відповісти
У кацапів точно такі самі проблеми.
Досить багато розробок, які існують в одиничних екземплярах. А далі по списку.
Все це наслідок поступової технологічно-промислової деградації.
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11.09.2021 12:31 Відповісти
в Україні теж не виготовляють тепловізорів , та багато іншого Якщо є працююча розробка-то вже дуже добре!
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11.09.2021 12:35 Відповісти
Луч загружен не на полную. По словам Турчинова можно увеличить выпуск продукции в разы.
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11.09.2021 22:59 Відповісти
Луч загружен на полную заказами на заграницу и на МО Украины, поэтому сейчас ищет пром площадку под площадя до 10 000 кв.м. в Киеве под увеличение производственной базы а потом и увеличение шатата работников..

то же самое с АТ "ФЕД" (Харьков), турки, американцы и арабы загрузили завод и КБ на ближайшие 10 лет работой.. и "Фед" нанимает около 1000 человек персонала (не сразу, а частями в течении Зх лет) в связи с раширением производственной базы..

наше ВПК приятно оживает..
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12.09.2021 21:39 Відповісти
Всего и побольше пожалуйста, земля должна гореть под ногами фашистов
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11.09.2021 11:56 Відповісти
Ага вже нових танків наробили на Малишева. Всего и побольше тут не проходе, похуже поменьше, но подороже вот девиз Укроборонпрома.
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11.09.2021 12:06 Відповісти
Ну єто стандартный девиз госконторы в любой мафия-стейт.
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11.09.2021 12:32 Відповісти
У вас на лаптестане так?
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11.09.2021 13:07 Відповісти
Дурак ти лапотний, лаптям скрізь здаються лапті.
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11.09.2021 15:15 Відповісти
Мы не стреляем. Перемиряемся.
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11.09.2021 18:34 Відповісти
Вже розробляли і тестували багато чого. І де воно? Наприклад на параді возили макети ракет. Зелені з агентурою ******* це не потрібно.
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11.09.2021 11:59 Відповісти
Та не, макеты придумали трусы, лучше хай боевая ракета рванёт, если что то пойдёт не так, в центре Киева...
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11.09.2021 12:06 Відповісти
Есть у нас моозги. Есть возможности. Но....- Нет правильного правительства !
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11.09.2021 11:59 Відповісти
Ну а кто ж это правительство выбирает?! Мы с вами! Нам срочно нужно учиться избирательной культуре! Нам нужно чётко и ясно предъявлять требования к кандидатам! К каждому заглядывать в биографию и в его программу! И конечно же думать!
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11.09.2021 18:02 Відповісти
Чудово. А навіщо про це інформувати козломордих?!
Просто застосовуйте та тримуйте задоволення!
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11.09.2021 12:02 Відповісти
В следующем году только проверить... Следующего года может и не быть. Сталина на вас нету. Через месяц опытные екземпляры уже были бы на фронте.
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11.09.2021 12:03 Відповісти
Сырыми изделиями мог себе позволить воевать только совок, ведь бабы ишшо нарожают. В нормальных странах такой фигнёй не страдают.
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11.09.2021 12:20 Відповісти
На мой взгляд жуткая эргономика, прекрасная мишень , блин у них что нет Autocad ?
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11.09.2021 12:06 Відповісти
1. Это опытный образец.
2. Дизайн сильно ограничен имеющимся в лабе оборудованием.
3. В таких конторах часто деды под сотню и аутокадом они не пользуются в приципе.
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11.09.2021 12:15 Відповісти
Я тоже дед, опыт работы с компьютером 40 лет !!!
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11.09.2021 12:24 Відповісти
Дизайн в таких апаратах дело десятое. Главное чтоб работало в полевых условиях и по возможности поменьше привлекало внимание.
Хотя в данном случае эта штука малозаметна по сравнения с танком на котором оно будет стоять.
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11.09.2021 12:36 Відповісти
Аутокадом на сегодня пользуются школьники и умственно неполноценные. Это уже позавчерашний день САD.
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11.09.2021 18:36 Відповісти
Умственноне неполноценные - это General motors, Lockheed martin, NASA, Tesla ???

У каждого инструмента есть свои задачи. Очень странные у тебя высказывания, чтобы забить гвоздь, никто микроскоп не берет, за исключением тех, кто себя считает "суперполноценным"
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13.09.2021 16:27 Відповісти
А нафига Автокад, если есть SolidWorks??? Меня ещё со школы учили пользоваться им.
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11.09.2021 21:51 Відповісти
Огромный ящик, конфета для снайпера. один выстрел и пару сотен тысяч гривен налогоплательщиков испарится.
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11.09.2021 13:32 Відповісти
Я в 14 році на заводі Малишева бачив танк, в якому всі приціли були побиті снайпером.
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11.09.2021 15:28 Відповісти
Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция ​​наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км - Цензор.НЕТ 6305 напомнило )
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11.09.2021 12:18 Відповісти
Только хотел это же написать
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11.09.2021 12:24 Відповісти
))
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11.09.2021 12:46 Відповісти
Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 7879
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11.09.2021 12:58 Відповісти
Если наш командор это увидит то хрен оно дойдет до конвейера,войны нет в его черепке,а в мирное время такого не нужно делать.
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11.09.2021 12:40 Відповісти
"расхождение между ними должно составлять не более 20 секунд" - хрень какая то... может 20 милисекунд? Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 2215
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11.09.2021 13:13 Відповісти
р2д2
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11.09.2021 13:14 Відповісти
У оборонки не будет никаких шансов на развитие, пока частные компании не будут достаточно интегрированы во все стадии производства. Ну и конечно нормальное финансирование при полноценной здоровой рыночной экономике нужно.
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11.09.2021 14:08 Відповісти
Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 3161
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11.09.2021 16:50 Відповісти
А у наших воинов вряд ли появится.Очередное бла бла бла.
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11.09.2021 18:37 Відповісти
тут сейчас главное, чтобы продажные, безвольные крипаки прездобола Зели Йурыста не затаскали разработчиков приборов по пещерным судам
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11.09.2021 18:58 Відповісти
А государство готово финансировать этот проект или похерит как все предыдущие?
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11.09.2021 19:40 Відповісти
так тут и к гадалке ходить не надо - оборонный заказ сколько времени на утверждении ?
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11.09.2021 21:39 Відповісти
Люблю диванны стратегов)) сейчас же на конвейер, во всем зеля виноват, правительство, оборонпром и прочую фигню, а проблема же не в этом, а микроэлементной базе, которой у нас нет, а купить не можем, запрет нам продавать. Одну плату провезти в дипбагажк можно, чтобы сделать опытноый образец, а сотни и тысячи и не ширпотреб где взять? Вот сейчас американцы будут нам кое что продавать, канадцы, англичане, а немцы и прочая Европа не хочет категорически. Поэтому и Нептун кб Луч на 1,5 года задержала выпуск.
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12.09.2021 18:25 Відповісти
 
 