Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км. ФОТО

Державне підприємство "Ізюмський приладобудівний завод" розробило високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3. Виріб створений у тісній кооперації із ДП "Державне київське конструкторське бюро "Луч".

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів кореспондентові АрміяInform заступник директора - головний конструктор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Валерій Коваленко.

Оптико-прицільна станція розроблена у двох варіантах: ОПС-3 для навідника і ОПС-3К для командира.

Вона призначена для спостереження, вибору і супроводження цілі, визначення дальності до цілі в денних та нічних умовах, а також формування на програмній відстані лазерного інформаційного поля управління протитанковою ракетою (у варіанті для навідника).

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Оптико-прицільна станція має два контури стабілізації в кожній площині. Це забезпечує високу точність стабілізації під час кліматичних та механічних впливів, яких виріб зазнає під час експлуатації на різних типах бронетехніки, як то БТРи, БМП, танки.

Наприклад, для того, щоб запустити протитанкову ракету з високою точністю, необхідно забезпечити мінімальне відхилення поля керування ракетою від точки прицілювання. За наявними нині вимогами, цей показник має перебувати в межах 500 мм. Але в "ізюмському" приладі завдяки застосуванню сучасних технологій під час його виготовлення точність наведення вдалося покращити до 350 мм.

ОПС-3 має: тепловізор із дальністю виявлення цілей до 14,5 км та розпізнавання до 6 км; лазерний канал наведення (для станції навідника, у варіанті для командира цей канал відсутній), який дозволяє запускати ракети на відстані до 7 км; два телевізійні канали вузького та широкого поля зору з дальністю виявлення цілей до 12,5 км, у яких використовуються цифрові камери з високою роздільною здатністю, та лазерний далекомір із максимальною вимірювальною здатністю до 10 км (довжина хвилі 1,54 мкм, що безпечно для ока людини).

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До речі, точність наведення ракети досягається саме через забезпечення високої точності зведення між вузьким полем телевізійного, тепловізійного та лазерного каналу керування ракетою. За певних температурних та механічних впливів розбіжність між ними має становити не більше ніж 20 секунд. Як зазначив Валерій Коваленко, вирішити таке непросте завдання вдалося завдяки впровадженню під час виготовлення ОПС-3 найновіших світових розробок, а також власних напрацювань у цій галузі.

За словами Валерія Коваленка, до кінця поточного року фахівці підприємства планують провести попередні заводські випробування ОПС-3, а вже наступного - разом зі спеціалістами ДП "Державне київське конструкторське бюро "Луч" - перевірити цей виріб безпосередньо у складі самохідного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ".