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У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У російському державному музеї сучасної історії є в експозиції два українські прапори, які захопили терористи на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав блогер Necro Mancer.

Він зазначив: "Місце перебування – Державний центральний музей сучасної історії Росії ".

У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі 01
У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі 02
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Топ коментарі
+65
Ага гражданская война у нас! А флаги хранятся в Лаптестане! И это не палево! В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами - Цензор.НЕТ 2376
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11.09.2021 12:11
+56
Надеюсь эти флаги будут над кремлем.А на фоне будет колыхаться на ветру повешеный пуйло с его сворой.
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11.09.2021 12:12
+24
флаги на задании.. карму портят кацапам в Мацкве..
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11.09.2021 12:14
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погана прикмета - к тризді.ру
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11.09.2021 12:10 Відповісти
Ага гражданская война у нас! А флаги хранятся в Лаптестане! И это не палево! В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами - Цензор.НЕТ 2376
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11.09.2021 12:11 Відповісти
Ну да война между гражданами России и гражданами Украины.
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11.09.2021 13:07 Відповісти
Точно такая же "гражданская" война 100 лет назад закончилась созданием так называемого "союза"...
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11.09.2021 14:14 Відповісти
Надеюсь эти флаги будут над кремлем.А на фоне будет колыхаться на ветру повешеный пуйло с его сворой.
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11.09.2021 12:12 Відповісти
Я не маю нічого проти музею. Навіть того, де вони зараз. Лише під ними має бути вказано, що це прапори армії, яка рощчленувала останню кацапську імперію, звільнивши окуповані нею народи і дозволивши утворити їм національні держави Башкортостан, Мордвостан, Бурятостан, Татарстан та інші.
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11.09.2021 12:25 Відповісти
флаги на задании.. карму портят кацапам в Мацкве..
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11.09.2021 12:14 Відповісти
Лавруша пытается снова блеять про возможную дружбу. - Всем наивным ,нужно эти фото показывать.
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11.09.2021 12:17 Відповісти
Надіюсь в нашому музеї буде відрубана голова )(уйла на патику зберігатися В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе - Цензор.НЕТ 1154
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11.09.2021 12:19 Відповісти
Надо как-то ответить. Например, в каком-нибудь украинском музее выставить насаженного на тризуб двуглавого петуха.
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11.09.2021 12:21 Відповісти
Або заколотого вилами кацапа В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе - Цензор.НЕТ 5971
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11.09.2021 12:29 Відповісти
У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі - Цензор.НЕТ 5703
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11.09.2021 13:31 Відповісти
Интересно, эти "экспонаты" попадают под статью "Мародёрство"?
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11.09.2021 12:29 Відповісти
А во внутреннем дворе кремля стоит трофейная пушка с клеймом в виде герба и.Мазепы
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11.09.2021 12:35 Відповісти
Братский народ, мать его!!
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11.09.2021 12:40 Відповісти
"ТА СТОРОНА"

(Ze)
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11.09.2021 12:48 Відповісти
какие же кретины до такого могли додуматься ? У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3899 ну ладно бабки на мусорках, а работники целого музея и консультантов всяких в погонах !!!
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11.09.2021 12:52 Відповісти
кацапня обрыганая - чтоб вы там суки своей кровью все умылись
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11.09.2021 12:53 Відповісти
Рашка внаглую показывает свои трофеи а наши колаборанты в глаза визжат что Разейа не воюет в Украине.
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11.09.2021 13:03 Відповісти
Дмитро Корчинський

45 хв ·

В наступну неділю, за тиждень, «вибори» в держдуму московії.

В московицькому посольстві у Києві, яке чомусь досі функціонує, буде працювати «виборча дільниця».

Маніхеї вирішили відзначити цю подію рекордним, за числом привезених учасників, збіговиськом і маршем у центрі Києва.

Поліція буде бити всіх, хто спробує на них не так подивитися.

Московські лицеміри і західні маніхеї завжди заодно. Завжди проти нас.
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11.09.2021 13:05 Відповісти
претензия к соевым справедлива
- а почему зеленая плесень не закрыла эти посольства?
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11.09.2021 15:18 Відповісти
А что поменялось что бы его закрывать?
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11.09.2021 18:25 Відповісти
Автор, и нужно писать не террористы а росийские войска. А то что росийские войска ведут себя как террористы ето другой вопрос.
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11.09.2021 13:06 Відповісти
русня и терористы -синонимы У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі - Цензор.НЕТ 9682
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11.09.2021 13:29 Відповісти
Дивно, що захоплені унітази не виставили
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11.09.2021 13:32 Відповісти
Нема москалям чим хвалитись. Тоді на хвилі патріотизму у багатьох були такі прапори. Москалики ! - у вас є язик и речь, є знамя и флаг. Те що в музеї (путинская комната) це прапор, справжні бойові знамена в/ч у ЗСУ будуть стирчати в москальських черепах
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11.09.2021 22:09 Відповісти
 
 