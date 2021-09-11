У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У російському державному музеї сучасної історії є в експозиції два українські прапори, які захопили терористи на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав блогер Necro Mancer.
Він зазначив: "Місце перебування – Державний центральний музей сучасної історії Росії ".
Топ коментарі
+65 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар11.09.2021 12:11
+56 radeon
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+24 Шрек Баблокат
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(Ze)
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В наступну неділю, за тиждень, «вибори» в держдуму московії.
В московицькому посольстві у Києві, яке чомусь досі функціонує, буде працювати «виборча дільниця».
Маніхеї вирішили відзначити цю подію рекордним, за числом привезених учасників, збіговиськом і маршем у центрі Києва.
Поліція буде бити всіх, хто спробує на них не так подивитися.
Московські лицеміри і західні маніхеї завжди заодно. Завжди проти нас.
- а почему зеленая плесень не закрыла эти посольства?