У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі. ФОТО

У російському державному музеї сучасної історії є в експозиції два українські прапори, які захопили терористи на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав блогер Necro Mancer.

Він зазначив: "Місце перебування – Державний центральний музей сучасної історії Росії ".



