Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Уранці в суботу, 11 вересня, у Каневі пришвартувався перший пілотний рейс теплохода "Ракета" за маршрутом Київ-Канів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Зранку відправили пасажирів, які долучились до фокус-групи і разом із соціологами допоможуть зробити майбутні регулярні подорожі для мандрівників максимально комфортними. Зокрема, ми досліджуємо можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів, розглядаючи також варіанти співфінансування таких програм із боку держави", - прокоментував Ткаченко.
Він також анонсував, що щонайменше два маршрути з Києва - в Канев та Чорнобиль - можуть регулярно запрацювати вже з наступного року. "Ці маршрути мають величезний потенціал для внутрішнього і не тільки туризму. Головне, вони формують традицію подорожей на вихідні. З такими мальовничими річками, які є в нашій країні, соромно не скористатися таким шансом. День на теплоході – це завжди незабутні емоції", - додав представник уряду.
Як повідомлялося, Державне агентство з розвитку туризму планувало у вересні запустити пілотні рейси Дніпром на теплоходах "Ракета" за маршрутом Київ-Канів.
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