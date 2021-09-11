Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд. ФОТО

Команда українських студентів-фізиків з КНУ ім. Т. Шевченка посіла третє місце на Міжнародній студентській олімпіаді з теоретичної фізики (International Theoretical Physics Olympiad for Undergraduate Students).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, в ній взяли участь 276 команд з університетів усього світу. Попереду нас у командному заліку лише дві команди. Обидві - з одного з найкращих університетів - Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (МІТ). Наші хлопці впоралися із завданнями олімпіади краще, ніж команди таких світових монстрів, як Стенфорд, Берклі, Кембридж, Корнельський університет, МФТІ тощо.

Капітан нашої студентської команди Павло Кашко. Саме він узяв на себе всі організаційні питання та координував злагоджену роботу команди. Ще школярем Павло перемагав на міжнародних олімпіадах і численних турнірах із фізики та астрономії, потім навчався в КНУ ім. Шевченка, а тепер вступив на магістратуру до одного з найпрестижніших університетів світу - Федеральної політехнічної школи Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (EPFL).





"Олімпіадна спільнота в Україні насправді не така велика, тому ті, хто виступає на високому рівні (всеукраїнський етап і міжнародний), переважно знають одне одного. Такі зв’язки надзвичайно корисні й відіграють велику роль у майбутньому. Маючи хорошу базу контактів, я покликав до команди найсильніших, на мою думку, студентів-фізиків. Наша команда складається із переможців шкільних олімпіад і турнірів, тож досвіду наукових змагань нам не позичати", - зазначив він і розповів про команду.

Євген Кравченко

Випускник фізичного факультету КНУ, наразі вступив до УКУ на науки про дані. Має чудові навички комп’ютерного моделювання, і саме його розв′язання задачі №2 взяло один із найвищих балів серед усіх команд.

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Павло Панасюк

Також випускник фізичного факультету КНУ, зараз продовжує магістратуру в КНУ в галузі квантової теорії поля. Павло має чудові знання в галузі теоретичної фізики й чудово володіє математичним апаратом, саме тому він розв’язував задачі з найскладнішими теоретичними обрахунками.





Сергій Кригін

Сергій - двократний переможець Міжнародної учнівської олімпіади з фізики (виборов срібло та золото для України), нині навчається на четвертому курсі в Массачусетському технологічному університеті США. Скориставшись своїм високим рівнем підготовки, Сергій зміг знайти нестандартний підхід до вирішення задачі про гравітацію та вигин простору-часу.

Віктор Кришталь

Віктор - переможець численних учнівських змагань та конкурсів із фізики. Наразі він навчається на четвертому курсі фізичного факультету КНУ і має неабияку інтуїцію в розумінні задач із фізики. Завдяки цьому він на відмінно впорався із задачею, що ламає логіку самою своєю постановкою.

"Не можна не згадати позаштатного учасника нашої команди Владислава Вертелецького. Владислав - випускник фізичного факультету КНУ, закінчує магістратуру в Лейденському університеті та займається квантовими обчисленнями. Він був капітаном торішньої команди, тому давав нам цінні поради і морально підтримував нас упродовж змагання, за що ми йому вельми вдячні", - зазначив також Павло.

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