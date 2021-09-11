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фізика (14) студенти (320)

Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Команда українських студентів-фізиків з КНУ ім. Т. Шевченка посіла третє місце на Міжнародній студентській олімпіаді з теоретичної фізики (International Theoretical Physics Olympiad for Undergraduate Students).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, в ній взяли участь 276 команд з університетів усього світу. Попереду нас у командному заліку лише дві команди. Обидві - з одного з найкращих університетів - Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (МІТ). Наші хлопці впоралися із завданнями олімпіади краще, ніж команди таких світових монстрів, як Стенфорд, Берклі, Кембридж, Корнельський університет, МФТІ тощо.

Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд 01

Капітан нашої студентської команди Павло Кашко. Саме він узяв на себе всі організаційні питання та координував злагоджену роботу команди. Ще школярем Павло перемагав на міжнародних олімпіадах і численних турнірах із фізики та астрономії, потім навчався в КНУ ім. Шевченка, а тепер вступив на магістратуру до одного з найпрестижніших університетів світу - Федеральної політехнічної школи Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (EPFL).


Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд 02

"Олімпіадна спільнота в Україні насправді не така велика, тому ті, хто виступає на високому рівні (всеукраїнський етап і міжнародний), переважно знають одне одного. Такі зв’язки надзвичайно корисні й відіграють велику роль у майбутньому. Маючи хорошу базу контактів, я покликав до команди найсильніших, на мою думку, студентів-фізиків. Наша команда складається із переможців шкільних олімпіад і турнірів, тож досвіду наукових змагань нам не позичати", - зазначив він і розповів про команду.

Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд 03

Євген Кравченко

Випускник фізичного факультету КНУ, наразі вступив до УКУ на науки про дані. Має чудові навички комп’ютерного моделювання, і саме його розв′язання задачі №2 взяло один із найвищих балів серед усіх команд.

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Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд 04

Павло Панасюк

Також випускник фізичного факультету КНУ, зараз продовжує магістратуру в КНУ в галузі квантової теорії поля. Павло має чудові знання в галузі теоретичної фізики й чудово володіє математичним апаратом, саме тому він розв’язував задачі з найскладнішими теоретичними обрахунками.


Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд 05

Сергій Кригін

Сергій - двократний переможець Міжнародної учнівської олімпіади з фізики (виборов срібло та золото для України), нині навчається на четвертому курсі в Массачусетському технологічному університеті США. Скориставшись своїм високим рівнем підготовки, Сергій зміг знайти нестандартний підхід до вирішення задачі про гравітацію та вигин простору-часу.

Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд 06

Віктор Кришталь

Віктор - переможець численних учнівських змагань та конкурсів із фізики. Наразі він навчається на четвертому курсі фізичного факультету КНУ і має неабияку інтуїцію в розумінні задач із фізики. Завдяки цьому він на відмінно впорався із задачею, що ламає логіку самою своєю постановкою.

"Не можна не згадати позаштатного учасника нашої команди Владислава Вертелецького. Владислав - випускник фізичного факультету КНУ, закінчує магістратуру в Лейденському університеті та займається квантовими обчисленнями. Він був капітаном торішньої команди, тому давав нам цінні поради і морально підтримував нас упродовж змагання, за що ми йому вельми вдячні", - зазначив також Павло.

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Топ коментарі
+22
Ни один из этих ребят в Украине не останется
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11.09.2021 15:25
+21
Красавцы. Главеое чтоб страну своего происхождения помнили... А так пусть едут где лучше
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11.09.2021 15:26
+9
золотая наша молодежь
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11.09.2021 15:34
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Ни один из этих ребят в Украине не останется
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11.09.2021 15:25 Відповісти
Для власти приоритет в возвращении себе подобных туристов, а не этих спецов. Здесь они чужие... Так было, есть и ...?
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11.09.2021 15:37 Відповісти
В Украине нет теорфизики.Это удел богатых стран
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11.09.2021 15:42 Відповісти
Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 4941 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 4941 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 4941
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11.09.2021 16:12 Відповісти
Теоретична фізика розвивається на кафедрах теорфізики, при наявності в країні мозґів певного конфіга. При чому великих вкладень не потребує. Теорії придумувати -це не кількісними методами доводити їх правдивість.
В країні де по телевізору самі квартали і дизелі , припіздєнт -музикант і клован ,взагалі унікальне явище що покищо такі люди виросли. Але їх розберуть країни котрі завершили процес дурбелізації власного населення.
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11.09.2021 16:19 Відповісти
А що їм тут робити, відповідної оплати та грантів на дослідження їм тут не дадуть.
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11.09.2021 15:42 Відповісти
Ніби українці й не дурні, але на жаль, на виборах президента їм часом щось розум відбирає.
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11.09.2021 22:50 Відповісти
А наше трусливо - брехливое ЗЕчмо строит еще один университет "президентский". Люди, для чего и для кого?!
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11.09.2021 16:06 Відповісти
это будет бубочкин мавзолей. Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 211 Как у Членина
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11.09.2021 17:48 Відповісти
А как же «президентский университет»? Неужели и без вложения миллионов умеют учить и учится? Странно это…
А куда ж деньги, Зин?
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11.09.2021 18:35 Відповісти
Дай Бог, щоб вони були патріотами і на зло бидлу лишилися в Україні.
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11.09.2021 22:57 Відповісти
Увидел заголовок, чисто из интереса зашел глянуть, есть ли обязательный комментарий. Он в топе!

Украинцы остервенело убеждают друг-друга, что все умное должно покинуть страну. Все. С таким мышлением крест на вас, вы поставили сами.
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11.09.2021 18:51 Відповісти
умные не могут жить в стране дураков.Интересно, какое понятие Вы имеете о теорфизике и ее перспективах в Украине?
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11.09.2021 22:12 Відповісти
"умные не могут жить в стране дураков" но кто же превращает страну дураков в страну умных?
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13.09.2021 05:28 Відповісти
Отторгая умных вы делаете свою страну страной дураков.

Когда умный приезжает в Германию, он слышит "ты такой умный, живи у нас"

Когда умный приезжает в США, он слышит "ты такой умный, живи у нас"

Когда умный возвращается в Укранину, он слышит: "Ты такой умный, почему ты еще не там?"

К чему стремитесь, того и достигнете.
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13.09.2021 05:40 Відповісти
Стране нужны комики, играющие ху"м на клавесине. Нужны педофилы - Иванисовы и академики Кивы, Так решили 73%-ные сметенцы
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11.09.2021 21:33 Відповісти
Брешиш, вони усі залишаться в Україні, якщо патріоти. Інші віддають здоров'я і життя за Україну, а вони свої знання пошкодують?!
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11.09.2021 23:02 Відповісти
Красавцы. Главеое чтоб страну своего происхождения помнили... А так пусть едут где лучше
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11.09.2021 15:26 Відповісти
тут никому не волноваться.
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11.09.2021 15:38 Відповісти
Головне щоб не забували свою рідну країнуЭ, своє походження ..
Та й не обіймалися з студентами кацапами з проклятої паРаші,
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11.09.2021 16:22 Відповісти
золотая наша молодежь
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11.09.2021 15:34 Відповісти
станет достоянием других стран. но не Украиньі.
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11.09.2021 15:41 Відповісти
А це вже від людини залежить, будуть вважати себе українцями чи стануть американцями чи німцями.
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11.09.2021 15:44 Відповісти
ничего мне не мешает, надеюсь как и многим украинцам быть и украинцем и чуть чуть американцем или там канадцем.
сложно как то все - но болит, тут без спора....
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11.09.2021 16:13 Відповісти
а при чомс тут "почуття укранця"? прапор біля досягнень все-рівно неукраїнський буде. але українцям схоже достатньо радіти з того, що він колись був українцем. ще жоден стартап, жодна назва винаходу не містить натяк на Україну, навіть тих винаходів, які створені в Україні.
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11.09.2021 19:55 Відповісти
меняю 3х китайцев и двух индусов на одного грамотного украинского ботаника-очкарика.
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11.09.2021 15:35 Відповісти
Важко уявити, що буде після будівництва президентського університету - Україна буде не тільки чемпіоном по боротьбі з коронавірусом, а й чемпіоном з фізики.
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11.09.2021 15:42 Відповісти
а сейчас без малейшей капли иронии, ето мозги и "золото" Украины.
хотелось бы лет через 5 увидеть хоть одного в Украине - разлетятся птицы.
из гнезда уже выпрыгнули...
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11.09.2021 15:50 Відповісти
Йде екзамен з математичного аналізу на 1-му курсі фізфаку КНУ. Симпатична студенка майже нічого не розуміє, але лояльний викладач не хоче відправляти її на перездачу і задає елементарне питання: Що таке геометрична прогресія? - Це коли кожний наступний член у кілька разів більший за попередній, - радісно відповідає вона. -Ех, поставлю вам трієчку, йдіть, але запам'ятайте: марні ваші дівочі надії, - каже викладач.
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11.09.2021 16:36 Відповісти
заслуженая тройка вроде... )))
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11.09.2021 16:39 Відповісти
😂
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11.09.2021 18:37 Відповісти
Н не не, этот "университет" будет выпускать исключительно членограев и писюанистов.
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11.09.2021 17:54 Відповісти
Ці майбутні вчені принесуть користь всьому цивілізованному суспільству.Хай навчаються там де можна як найкраще розкрити їх потенціал.
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11.09.2021 15:48 Відповісти
Для наріду - це дармоїди. Всі ці математики, лірики, фізики - це "батаніки". Країна платить кому завгодно, тільки не науковцям. Це чудо, що стільки здібних і талановитих дітей є в Україні. І через дебілуватість політичного класу все це вимітають західні інститути, не вклавши ні копійки в їх освіту. А в країні залишається суцільна тупа б****ь кива.
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11.09.2021 16:25 Відповісти
Це все ******* люди, а от президентській університет, за словами його засновника "буде готувати людей майбутнього".
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11.09.2021 16:45 Відповісти
Искренне поздравляю! Молодцы! Укрепляйте фундамент науки, идите вперёд, но НИКОГДА не вкладывайте Ваши знания в руки тоталитарных режимов, как это было в совдепии, которая до сих пор угрожает всему миру.
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11.09.2021 16:38 Відповісти
Да, это уж как поведет "кривая американской мечты"... Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 3135
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11.09.2021 20:55 Відповісти
Завидую белой завистью их мозгам. Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 6624
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11.09.2021 16:52 Відповісти
Согласен. Молодцы!
Згадав відразу ж анекдота про двох вуйок-кумів, що стояли на площі Льва Толстого и їли морозиво...Раптом, до них підійшов іноземець і запитав - Excuse me, could you help me? How can I get to Kreschatik street?. Дядьки вилупилися на нього і мовчать. Іноземець задав ще запитання французською і німецькою мовами. Але не дочекавшись відповіді пішов далі.....
Один дядько і каже, - Миколо, дивись яка розумна та освідчена людина. Скільки ж вона мов знає! - На що други відповів, - Ну і шо.... воно йому допомогло? Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2496 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2496 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2496
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11.09.2021 21:05 Відповісти
было бы смешно, если б не было так печально. в жизни так и есть.
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13.09.2021 00:28 Відповісти
Скоро уедут. Удачи!
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11.09.2021 17:29 Відповісти
Їдь і ти, чого чекаєш, запрошення чи сраної мітли.
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12.09.2021 09:53 Відповісти
МОЛОДЦЫ! ЧЕСТЬ И ХВАЛА РЕБЯТАМ"!
И скажу вам откровенно, если бы проводилась международная олимпиада по игре членом на пианино или на рояле, то наша сборная заняла бы ПЕРВОЕ место! И мы с вам даже знаем, что нашу сборную возглавил бы наивеличайший вор, лгун, сцикун и мудак современности из города Кривой Бивень!
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11.09.2021 17:52 Відповісти
Зачекай, спочатку президентський університет, а потім вже...
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12.09.2021 09:57 Відповісти
Гордий за свою альма-матер! Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2815
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11.09.2021 18:18 Відповісти
Там ще 2 команди з КНУ в 20!
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11.09.2021 18:21 Відповісти
Ну красавчики.Я ж кажу Украина страна необработанный брильянт.Эти чуваки брюлики,которые кто то подберёт обработает и они будут красоваться на шее Силиконовой долины или китайской научной провинции.Когда должны красоваться бусами на нежной и мраморной шейке Национальной Академии Украины.А сегодня в НАНУ некто совковый Толочко в бусах из чеснока,своим видом пугающий музу науки Уранию Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 1327
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11.09.2021 18:35 Відповісти
и в совецкие времена из расеи приезжали профессора в крупные города - Киев, Харьков, Днепр, Мариуполь, Одеса, львов, проводили конкурсы и отбирали лучших и увозили на учебу в МГУ, МФТИ, Баумана.
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12.09.2021 15:14 Відповісти
ермак-овцы нутром чуют, что эти вундеркинды крайне опасны для дебилов из ОПы, крипаков Зели в Раде и самой Зели
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11.09.2021 19:08 Відповісти
Здорово! Горжусь!
Но такие люди, в принципе не нужны в современной Украине. От слова СОВСЕМ!
Это же не специалисты в сфере продаж или АйТи. Хотя, теорфизик сможет легко переквалифицироваться в программиста, особенно есло рано начнет.... Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 1024
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11.09.2021 20:54 Відповісти
Можно подумать, айтишники нужны Украине. Большинство работает на заграницу. Украине нужны только барыги((((
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11.09.2021 21:37 Відповісти
Але платять великі податки Україні.
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12.09.2021 10:03 Відповісти
РЕСПЕКТ !! МАЄМО ГОРДИТИСЬ ТИМ , ЩО ТАКІ РОЗУМНИКИ ВИРОСТАЮТЬ В УКРАЇНІ !!!
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11.09.2021 20:54 Відповісти
Надеюсь, доживем до меритократии, власти умных... Надо только пережить как-то этих дураков арахамий, марьян бузумных и прочих зе-банатов.
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11.09.2021 21:09 Відповісти
Молодцы, теперь им открыта дорога в нормальные страны
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11.09.2021 21:38 Відповісти
Выходит, жива еще физика! Слава богу! Удачи вам ребята. К сожалению вы будете искать работу и трудоустраиваться зарубежом. Пока государство не поймет важность фундаментальных исследований.
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11.09.2021 22:24 Відповісти
Успіхів у Європі та США!
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12.09.2021 00:10 Відповісти
Успіхів вам в Україні, на благо Батьківщини !!!
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12.09.2021 10:01 Відповісти
На благо Пінчука, Ахметова, Коломойського, нових маєтків слуг і закордонних маєтків Зеленського.
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12.09.2021 15:12 Відповісти
 
 