Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Технології
Команда українських студентів-фізиків з КНУ ім. Т. Шевченка посіла третє місце на Міжнародній студентській олімпіаді з теоретичної фізики (International Theoretical Physics Olympiad for Undergraduate Students).
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, в ній взяли участь 276 команд з університетів усього світу. Попереду нас у командному заліку лише дві команди. Обидві - з одного з найкращих університетів - Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (МІТ). Наші хлопці впоралися із завданнями олімпіади краще, ніж команди таких світових монстрів, як Стенфорд, Берклі, Кембридж, Корнельський університет, МФТІ тощо.
Капітан нашої студентської команди Павло Кашко. Саме він узяв на себе всі організаційні питання та координував злагоджену роботу команди. Ще школярем Павло перемагав на міжнародних олімпіадах і численних турнірах із фізики та астрономії, потім навчався в КНУ ім. Шевченка, а тепер вступив на магістратуру до одного з найпрестижніших університетів світу - Федеральної політехнічної школи Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (EPFL).
"Олімпіадна спільнота в Україні насправді не така велика, тому ті, хто виступає на високому рівні (всеукраїнський етап і міжнародний), переважно знають одне одного. Такі зв’язки надзвичайно корисні й відіграють велику роль у майбутньому. Маючи хорошу базу контактів, я покликав до команди найсильніших, на мою думку, студентів-фізиків. Наша команда складається із переможців шкільних олімпіад і турнірів, тож досвіду наукових змагань нам не позичати", - зазначив він і розповів про команду.
Євген Кравченко
Випускник фізичного факультету КНУ, наразі вступив до УКУ на науки про дані. Має чудові навички комп’ютерного моделювання, і саме його розв′язання задачі №2 взяло один із найвищих балів серед усіх команд.
Павло Панасюк
Також випускник фізичного факультету КНУ, зараз продовжує магістратуру в КНУ в галузі квантової теорії поля. Павло має чудові знання в галузі теоретичної фізики й чудово володіє математичним апаратом, саме тому він розв’язував задачі з найскладнішими теоретичними обрахунками.
Сергій Кригін
Сергій - двократний переможець Міжнародної учнівської олімпіади з фізики (виборов срібло та золото для України), нині навчається на четвертому курсі в Массачусетському технологічному університеті США. Скориставшись своїм високим рівнем підготовки, Сергій зміг знайти нестандартний підхід до вирішення задачі про гравітацію та вигин простору-часу.
Віктор Кришталь
Віктор - переможець численних учнівських змагань та конкурсів із фізики. Наразі він навчається на четвертому курсі фізичного факультету КНУ і має неабияку інтуїцію в розумінні задач із фізики. Завдяки цьому він на відмінно впорався із задачею, що ламає логіку самою своєю постановкою.
"Не можна не згадати позаштатного учасника нашої команди Владислава Вертелецького. Владислав - випускник фізичного факультету КНУ, закінчує магістратуру в Лейденському університеті та займається квантовими обчисленнями. Він був капітаном торішньої команди, тому давав нам цінні поради і морально підтримував нас упродовж змагання, за що ми йому вельми вдячні", - зазначив також Павло.
Будь ласка, зачекайте...
В країні де по телевізору самі квартали і дизелі , припіздєнт -музикант і клован ,взагалі унікальне явище що покищо такі люди виросли. Але їх розберуть країни котрі завершили процес дурбелізації власного населення.
А куда ж деньги, Зин?
Украинцы остервенело убеждают друг-друга, что все умное должно покинуть страну. Все. С таким мышлением крест на вас, вы поставили сами.
Когда умный приезжает в Германию, он слышит "ты такой умный, живи у нас"
Когда умный приезжает в США, он слышит "ты такой умный, живи у нас"
Когда умный возвращается в Укранину, он слышит: "Ты такой умный, почему ты еще не там?"
К чему стремитесь, того и достигнете.
Та й не обіймалися з студентами кацапами з проклятої паРаші,
сложно как то все - но болит, тут без спора....
хотелось бы лет через 5 увидеть хоть одного в Украине - разлетятся птицы.
из гнезда уже выпрыгнули...
Згадав відразу ж анекдота про двох вуйок-кумів, що стояли на площі Льва Толстого и їли морозиво...Раптом, до них підійшов іноземець і запитав - Excuse me, could you help me? How can I get to Kreschatik street?. Дядьки вилупилися на нього і мовчать. Іноземець задав ще запитання французською і німецькою мовами. Але не дочекавшись відповіді пішов далі.....
Один дядько і каже, - Миколо, дивись яка розумна та освідчена людина. Скільки ж вона мов знає! - На що други відповів, - Ну і шо.... воно йому допомогло?
И скажу вам откровенно, если бы проводилась международная олимпиада по игре членом на пианино или на рояле, то наша сборная заняла бы ПЕРВОЕ место! И мы с вам даже знаем, что нашу сборную возглавил бы наивеличайший вор, лгун, сцикун и мудак современности из города Кривой Бивень!
Но такие люди, в принципе не нужны в современной Украине. От слова СОВСЕМ!
Это же не специалисты в сфере продаж или АйТи. Хотя, теорфизик сможет легко переквалифицироваться в программиста, особенно есло рано начнет....