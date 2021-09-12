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Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Українська сторона СЦКК фіксує грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням забороненого озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"11 вересня з боку позицій збройних формувань РФ, що дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ, був здійснений обстріл села Новогнатівка із застосуванням ствольної артилерії 122-го калібру. В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури (приватної будівлі), та розриви на прилеглій території", - говориться в повідомленні.

Постраждалих осіб серед цивільного населення немає.

Зазначається, що вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України й стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 01
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 02
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 03

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Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 04
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 05
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 06
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 07
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС 08

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Топ коментарі
+3
паном Миколою доведено на практиці, що вата найкраще співає гімн, коли він стоїть поруч із своїм калашом і уважно слідкує за октавами

В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6324 В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6027
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12.09.2021 03:47
+2
On September 11th, armed formations of the Russian Federation fired 122mm artillery at the settlement of Novohnativka, Donetsk region, Ukraine. A building and its surrounding property was damaged. Fortunately there were no civilian casualties.
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12.09.2021 02:15
+2
On 11 September 2001 the terrorist group al-Qaeda attacked New York, New York, United States - destroying the World Trade Center.
On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
Plus ça change…
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12.09.2021 02:17
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On September 11th, armed formations of the Russian Federation fired 122mm artillery at the settlement of Novohnativka, Donetsk region, Ukraine. A building and its surrounding property was damaged. Fortunately there were no civilian casualties.
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12.09.2021 02:15 Відповісти
On 11 September 2001 the terrorist group al-Qaeda attacked New York, New York, United States - destroying the World Trade Center.
On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
Plus ça change…
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12.09.2021 02:17 Відповісти
єто другоє !

всім пофіг В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9903
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12.09.2021 03:25 Відповісти
паном Миколою доведено на практиці, що вата найкраще співає гімн, коли він стоїть поруч із своїм калашом і уважно слідкує за октавами

В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6324 В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6027
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12.09.2021 03:47 Відповісти
Осколки собрали, в ОБСЕ наскавчали. Продовжуємо захищати Батьківщину...
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12.09.2021 07:56 Відповісти
Отакі зараз війни- а ти про іншу мрієш?
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12.09.2021 08:03 Відповісти
При Порохе, в Новоигнатовку не "прилетало". Никогда.
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12.09.2021 10:46 Відповісти
Ответка была жесткой! Не только из АК, а даже из РПК
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12.09.2021 11:59 Відповісти
 
 