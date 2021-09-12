Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю в Новогнатівці, обійшлося без жертв, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Українська сторона СЦКК фіксує грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням забороненого озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"11 вересня з боку позицій збройних формувань РФ, що дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ, був здійснений обстріл села Новогнатівка із застосуванням ствольної артилерії 122-го калібру. В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури (приватної будівлі), та розриви на прилеглій території", - говориться в повідомленні.
Постраждалих осіб серед цивільного населення немає.
Зазначається, що вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України й стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі.
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On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
Plus ça change…
всім пофіг