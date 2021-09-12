Мікроавтобус з'їхав в озеро під Харковом - загинуло 2 особи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У селищі Безлюдівка Харківської області в озері потонув мікроавтобус Renault Trafic, всередині якого перебували дві людини.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"За попередніми даними, припаркований біля озера транспортний засіб раптово поновив свій рух та з'їхав у озеро. Чоловіку та жінці, які знаходилися всередині мікроавтобуса, врятуватися не вдалося", - говориться в повідомленні.
Інформація про подію надійшла в поліцію в суботу, 11 вересня, о 20:01. На місце виїжджали співробітники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медики.
В ході проведення рятувальних робіт мікроавтобус було піднято з дна озера. У салоні Renault Trafic перебували тіла 61-річного чоловіка та невідомої жінки. Автомобіль поміщений на майданчик тимчасового зберігання.
Слідчий відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Правоохоронці встановлюють особу загиблої жінки та всі обставини події.
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Без алкоголю тут скоріш за все не обійшлось.
Но всё равно, думаю, без алкоголя не обошлось. Или они просто спали внутри.