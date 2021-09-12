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Мікроавтобус з'їхав в озеро під Харковом - загинуло 2 особи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У селищі Безлюдівка Харківської області в озері потонув мікроавтобус Renault Trafic, всередині якого перебували дві людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За попередніми даними, припаркований біля озера транспортний засіб раптово поновив свій рух та з'їхав у озеро. Чоловіку та жінці, які знаходилися всередині мікроавтобуса, врятуватися не вдалося", - говориться в повідомленні.

Інформація про подію надійшла в поліцію в суботу, 11 вересня, о 20:01. На місце виїжджали співробітники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медики.

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В ході проведення рятувальних робіт мікроавтобус було піднято з дна озера. У салоні Renault Trafic перебували тіла 61-річного чоловіка та невідомої жінки. Автомобіль поміщений на майданчик тимчасового зберігання.

Слідчий відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Правоохоронці встановлюють особу загиблої жінки та всі обставини події.

Мікроавтобус зїхав в озеро під Харковом - загинуло 2 особи, - Нацполіція 01
Мікроавтобус зїхав в озеро під Харковом - загинуло 2 особи, - Нацполіція 02
Мікроавтобус зїхав в озеро під Харковом - загинуло 2 особи, - Нацполіція 03
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Топ коментарі
+9
Секс до гроба! Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7287
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12.09.2021 10:21
+5
кабаки и бабы доведут до цугундера(с)
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12.09.2021 10:44
+3
Брєд, по іншому не скажеш.
Без алкоголю тут скоріш за все не обійшлось.
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12.09.2021 10:58
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Секс до гроба! Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7287
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12.09.2021 10:21 Відповісти
Нормальная тема, много места в бусике
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12.09.2021 10:22 Відповісти
кабаки и бабы доведут до цугундера(с)
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12.09.2021 10:44 Відповісти
Брєд, по іншому не скажеш.
Без алкоголю тут скоріш за все не обійшлось.
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12.09.2021 10:58 Відповісти
Ой, таку машинку втопили, жаль...
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12.09.2021 11:15 Відповісти
По рыхлому песку вряд ли накатом бусик поехал бы далеко. Значит, движок работал и кто то случайно(?) включил передачу. Если были в пьяном отрубе то как включили передачу? Или там очень крутой спуск?
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12.09.2021 11:42 Відповісти
Безлюдовские озёра - это бывшие карьеры, залитые водой. Там где обустроенные пляжи - там, конечно, не такой уж крутой заход, но местами там есть очень резкие и крутые обрывы бывшего карьера. Площадь большая, неизвестно, в каком именно месте они стояли, может как раз там, где круто.
Но всё равно, думаю, без алкоголя не обошлось. Или они просто спали внутри.
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12.09.2021 15:06 Відповісти
Там есть разный берег, в том числе и с большим уклоном. Но все равно больше вопросов чем ответов, в том числе и почему не смогли выбраться из буса.
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12.09.2021 11:50 Відповісти
хоть потрахались перед смертью !
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12.09.2021 12:59 Відповісти
раскачали бусик,наверное??
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12.09.2021 14:40 Відповісти
Вот к чему приводят любовные утехи где попало! Не делайте так‼️❗️
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12.09.2021 15:11 Відповісти
 
 