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ДТП (4211) Львівщина (1929)

17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з п'яним водієм на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня близько першої години ночі на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Колоденці Львівського району.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Лагуна", 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Окрім водія у салоні автомобіля перебували четверо пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років - усі мешканці одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Інші пасажири були доставлені у лікарню", - сказано в повідомленні.

У Нацполіції підкреслили: "Під час пояснення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років".

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17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з пяним водієм на Львівщині, - Нацполіція 01
17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з пяним водієм на Львівщині, - Нацполіція 02
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Топ коментарі
+5
Таких новостей полно. Ночью, авто набито под завязку молодежью, все бухие, включая водилу. Едут с пьянки. Вот где национальное бедствие.
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12.09.2021 13:35
+4
17-летняя девченка и четыре парня пьяных куда-то несутся по ночной трассе в ночь...
Хотел написать, что все мы были молодыми, но блин... И тем не менее соболезнования... Жаль...
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12.09.2021 13:55
+4
За пару часов все выяснили,всех допросили,нашли виновного и бросили его за решетку,а дтп с трухлявым сученком засекретили и скоро месяц как мурыжат и хитрят.
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12.09.2021 14:14
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За бухло має бути пожиттєве позбавлення прав !!!!))))
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12.09.2021 13:25 Відповісти
А тому кто садится к пьяному водиле в машину что нужно?
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12.09.2021 14:07 Відповісти
Алкотестер. Перед тем как сесть к кому-то в машину - суёшь водителю в рот драгер. И всё впорядке будет. Да?
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12.09.2021 14:30 Відповісти
суешь не только драгер но и 300$, и тогда всё точно в порядке будет. Если конечно на дороге никого не убить, и в салоне своего авто никого не убить
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12.09.2021 15:11 Відповісти
"А до деревни той далеко
Туда добраться будет нелегко
Сначала переехать все мосты
И как-нибудь объехать все посты."
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12.09.2021 13:26 Відповісти
Таких новостей полно. Ночью, авто набито под завязку молодежью, все бухие, включая водилу. Едут с пьянки. Вот где национальное бедствие.
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12.09.2021 13:35 Відповісти
Это только по селам так, в городе чем дороже машина, тем больше полицаи боятся её останавливать. Вон, четверо нардепов слуг урода остановили в состоянии наркотического опьянения за рулём, и что? полицейских уволили, а полицаям руководство строго-настрого заперетило останавливать "хозяев жизни"
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12.09.2021 15:14 Відповісти
17-летняя девченка и четыре парня пьяных куда-то несутся по ночной трассе в ночь...
Хотел написать, что все мы были молодыми, но блин... И тем не менее соболезнования... Жаль...
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12.09.2021 13:55 Відповісти
За пару часов все выяснили,всех допросили,нашли виновного и бросили его за решетку,а дтп с трухлявым сученком засекретили и скоро месяц как мурыжат и хитрят.
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12.09.2021 14:14 Відповісти
вы про Трухина? спорим, ублюдку ничего не будет. а вот если какой-то чмошник из слуги урода собьет человека в Киеве, не помогут ни полицейские, ни спецназ. Самоорганизуйтесь, перекрывайте движение, вызывайте средства массовой информации.

Помните, что полиция едет на место ДТП только для того, чтобы отмазать депутата слугу урода. Собственно, по одной из версий Авакова уволили после того, как он сказал президенту, что за 7 дней задержали 4четыре депутата слуг в состоянии наркотического опьянения за рулём. Зеленский ответил, какого буя? и теревожно нюхнул кокаин

Вот только непонятно, почему эти ублюдки блокируют легалайз?
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12.09.2021 15:21 Відповісти
Конечно ничего не будет,пока при власти ушлепки берущие пример с педофила путина и идиота луки,для которых удержание власти важнее законности,трухляшка будет на свободе,остается дотерпеть до выборов и вышвырнуть прозасрашкинское отродье нах.
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12.09.2021 16:17 Відповісти
І знову смертельна ДТП на Львівщині це вже яка за останій місяць ? наведіть лад в своій області може вже пора начальнику поліціі відповідати ,ніби там майже всі релігійні це так віра вчить, що п'яний за кермом вбиває людину ,а самі чорти залишаются живими..
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12.09.2021 15:16 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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12.09.2021 19:41 Відповісти
 
 