17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з п'яним водієм на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня близько першої години ночі на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Колоденці Львівського району.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Лагуна", 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Окрім водія у салоні автомобіля перебували четверо пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років - усі мешканці одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Інші пасажири були доставлені у лікарню", - сказано в повідомленні.

У Нацполіції підкреслили: "Під час пояснення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років".

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