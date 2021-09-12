17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з п'яним водієм на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня близько першої години ночі на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Колоденці Львівського району.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівської області.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Лагуна", 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.
Окрім водія у салоні автомобіля перебували четверо пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років - усі мешканці одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Інші пасажири були доставлені у лікарню", - сказано в повідомленні.
У Нацполіції підкреслили: "Під час пояснення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років".
Будь ласка, зачекайте...
Туда добраться будет нелегко
Сначала переехать все мосты
И как-нибудь объехать все посты."
Хотел написать, что все мы были молодыми, но блин... И тем не менее соболезнования... Жаль...
Помните, что полиция едет на место ДТП только для того, чтобы отмазать депутата слугу урода. Собственно, по одной из версий Авакова уволили после того, как он сказал президенту, что за 7 дней задержали 4четыре депутата слуг в состоянии наркотического опьянения за рулём. Зеленский ответил, какого буя? и теревожно нюхнул кокаин
Вот только непонятно, почему эти ублюдки блокируют легалайз?