ЛГБТ-марш "KharkivPride" без пригод відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Марш KharkivPride в Харкові закінчився без сутичок, колона мирно пройшла проспектом Науки від площі Свободи до станції метро "Ботанічний сад" під охороною поліції і бійців Нацгвардії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне-Харків.
За підрахунками правоохоронців, на початок ходи зібралася тисяча учасників.
"Порядок охороняли 800 поліцейських і курсантів університету внутрішніх справ, а також 450 бійців Нацгвардії, зокрема силовики з інших регіонів", - розповів начальник управління превентивної діяльності Сергій Бірбасов.
Організатори маршу очікували до трьох тисяч учасників. Співорганізатор маршу Анна Шаригіна розповіла, що в ході взяли участь як окремі учасники, так і групи, які реєструвалися заздалегідь.
"Загалом десь у нас вісім організованих колон - це групи людей, які реєструвалися. Це наші друзі та подруги із Запоріжжя, психологи, колона Amnesty International, міжнародної організації, дипломати, дипломатки, організатори й організаторки, вони в першій колоні, і різні самоорганізовані колони", - сказала Шаригіна.
Вона також нагадала про вимоги, які висувають організатори маршу.
"Належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті, протидія буллінгу в навчальних закладах і рівний доступ до всіх державних інституцій", - сказала Ганна Шаригіна.
Метрополітен працював у звичайному режимі. Рух проспектом Науки зараз відновили.
Будь ласка, зачекайте...
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...