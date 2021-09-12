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ЛГБТ-марш "KharkivPride" без пригод відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Марш KharkivPride в Харкові закінчився без сутичок, колона мирно пройшла проспектом Науки від площі Свободи до станції метро "Ботанічний сад" під охороною поліції і бійців Нацгвардії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне-Харків.

За підрахунками правоохоронців, на початок ходи зібралася тисяча учасників.

"Порядок охороняли 800 поліцейських і курсантів університету внутрішніх справ, а також 450 бійців Нацгвардії, зокрема силовики з інших регіонів", - розповів начальник управління превентивної діяльності Сергій Бірбасов.

Організатори маршу очікували до трьох тисяч учасників. Співорганізатор маршу Анна Шаригіна розповіла, що в ході взяли участь як окремі учасники, так і групи, які реєструвалися заздалегідь.

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"Загалом десь у нас вісім організованих колон - це групи людей, які реєструвалися. Це наші друзі та подруги із Запоріжжя, психологи, колона Amnesty International, міжнародної організації, дипломати, дипломатки, організатори й організаторки, вони в першій колоні, і різні самоорганізовані колони", - сказала Шаригіна.

Вона також нагадала про вимоги, які висувають організатори маршу.

"Належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті, протидія буллінгу в навчальних закладах і рівний доступ до всіх державних інституцій", - сказала Ганна Шаригіна.

Метрополітен працював у звичайному режимі. Рух проспектом Науки зараз відновили.

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ЛГБТ-марш KharkivPride без пригод відбувся в Харкові 02
ЛГБТ-марш KharkivPride без пригод відбувся в Харкові 03
ЛГБТ-марш KharkivPride без пригод відбувся в Харкові 04
ЛГБТ-марш KharkivPride без пригод відбувся в Харкові 05
ЛГБТ-марш KharkivPride без пригод відбувся в Харкові 06
ЛГБТ-марш KharkivPride без пригод відбувся в Харкові 07
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Топ коментарі
+13
Ну, и к чему выносить на всеобщее обозрение то, кто среди них кого, чем и куда имеет и кто у кого после этого что облизывает? Мне лично эти вопросы до лампады. До тех пор пока это не выноситься показательно на люди. Впрочем, психические отклонения данного толка наблюдаются и у животных, но они, животные, умнее этих марширующих, т.к. не ходят по лесам, степям и горам с флагами, плакатами и транспарантами, что самцы имеют друг друга, равно, как и самки.
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12.09.2021 15:37
+13
верните нормальный сайт !
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12.09.2021 18:29
+11
Мне глубоко по боку кто куда чего суёт и кто у кого сосет…. Но я никак не могу понять, зачем эту психическую болезнь (именно так ее характеризуют психологи) выносить на всеобщее обозрение. Может скоро на улицу и педофилы (оказывается педофилия тоже заболевание сродни наркомании) со своими знамёнами попрут и за ними зоофилики и прочая мразота?
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12.09.2021 15:48
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Реально, нащо чипати то, що працює бездоганно та має набагато більше корисних опцій.
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12.09.2021 22:35 Відповісти
дожилися, люди помирають від онкохвороб, а ці мудаки при владі кошти виділяють на захист цих звірят.
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12.09.2021 18:45 Відповісти
По-моему, участники того паради и новый дизайн сайта Цензор разработали...
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12.09.2021 18:57 Відповісти
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12.09.2021 19:59 Відповісти
Ідіотизм на марші. Всі все знають у цій сфері, але чим тут хвастать? Проповідь і нав'язування содомського гріха.
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12.09.2021 20:14 Відповісти
И в связи с чем это шествие, что они добились? Себя показали? Так таких ежедневно видим во всех ипостасях.
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12.09.2021 20:25 Відповісти
Они добились того, что в этом году на них не кидались дикари с битами, как в прошлом году. Скоро вообще не будут обращать внимния.
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12.09.2021 21:39 Відповісти
Мы Вас вообще из общества выбросим. Езжайте на какой-нибудь необитаемый остров и живите. А мы лет через 70 посмотрим вновь на его необитаемость.
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12.09.2021 22:45 Відповісти
я пишу о них!
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12.09.2021 22:51 Відповісти
О раненных в госпитале, которые твой зад прикрывают, пиши.
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12.09.2021 22:54 Відповісти
только таких как ты один зад интересует, шалунишка...
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12.09.2021 22:56 Відповісти
Тьфу , дурак дураком.
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12.09.2021 23:12 Відповісти
- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
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12.09.2021 21:49 Відповісти
Существительное "прайд" употребляется по отношению к животному миру. Если они сами себя так именуют...
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12.09.2021 22:56 Відповісти
Не обижай животных - животные умнее т. к. если бы животные сношались так как эти извращенцы-дегенераты, то животные бы вымерли. А они не вымерли. Вывод - ЛГБТ это биомусор подлежащий утилизации.
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13.09.2021 14:23 Відповісти
Если бы на них в обществе не обращали никакого внимание и относились равнобедренно , им просто было бы не зачем выходить ,вот и всё
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12.09.2021 23:10 Відповісти
Нет. У них совершенно другие цели. Почитайте Манифест геев, который был опубликован в конце 20 века на Западе и сравните его выполнение к настоящему моменту.
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12.09.2021 23:14 Відповісти
Короче они больные это видно по их внешнему убогому и ущербному виду,хотя они оценивают себя высоко , завидовать им не приходится, некоторым из них будет доставаться и очень даже больно ,тут уж зависит на кого нарвуться ,однажды
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12.09.2021 23:27 Відповісти
Мерзость содомскую зачем рекламировать здесь?
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13.09.2021 00:17 Відповісти
Опять психически больных на улицу вывели.
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13.09.2021 08:58 Відповісти
В США тоже так начиналось, "Позвольте нам любить!" - а сейчас они уже нормальных в соцсетях банят за фразу "есть только 2 пола", и на особых правах учат детей в школах, чтобы те попробовали сменить пол.
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13.09.2021 09:37 Відповісти
Значит в Харькове число приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации превалирует.
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13.09.2021 09:54 Відповісти
естественный отбор - эволюция, панимашь
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13.09.2021 10:19 Відповісти
Вот инструмент естественного отбора для извращенцев - утилизатор:
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13.09.2021 14:41 Відповісти
Как всегда, организаторов оказалось больше самих учасников.
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13.09.2021 10:34 Відповісти
Наверное "львиная" часть в том параде стали голубыми и розовыми за бабки, а может кому декан приказал.
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13.09.2021 10:40 Відповісти
За, так званою, свободою, посмішками і нарваною показовістю маскується душевна хвороба цих нещасних людей. І саме сумне в цьому те, що вони самі це розуміють.
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13.09.2021 11:20 Відповісти
Та ні, вони цим пишаються. Особливі, блін ...
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13.09.2021 17:58 Відповісти
Что значит без происшествий? Гей парад и есть происшествие !!
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14.09.2021 15:05 Відповісти
В колонке парада были представители ОПЗЖ ?
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14.09.2021 15:06 Відповісти
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