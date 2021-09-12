Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.
"Рухаємося вперед.
Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, біля Західної стіни в Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.
Для них була створена спеціальна програма, яка допомагає їм обіймати різні посади в різних підрозділах.
Удачі вам, друзі", - написав він.
Топ коментарі
+39 Wars on planet
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+37 San Fenikss
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+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.09.2021 16:58
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Будь ласка, зачекайте...
Верните старый интерфейс, новаторы хреновы ))))))
или опять на нас испытывают "новую" версию ???? 😌
Надеюсь, это временно
Но, по-моему, лучше старого всё равно ничего лучше непридумаешь. Хотя этот максимально похож на старую версию.
Я понимаю что ростом не высокий он. Понимаю что каска тяжёлая. Броник тяжёлый.
Но, ты же - Президент Украины!!!
Ты ДОЛЖЕН выровнять плечи, развернуть грудь, поднять голову!!
Ты же лицо всей страны!!!
Позорище... Тьфу...
_Совсем
С ув.