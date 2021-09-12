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армія (3487) Ізраїль (1230) Яір Лапід (11)

Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.

Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, солдати-аутисти завершили курс молодого бійця, - глава МЗС Лапід 01

"Рухаємося вперед.

Вперше в Ізраїлі, а може, навіть у світі, біля Західної стіни в Єрусалимі відбувся урочистий захід, присвячений закінченню курсу молодого бійця для солдатів-аутистів Армії оборони Ізраїлю.

Для них була створена спеціальна програма, яка допомагає їм обіймати різні посади в різних підрозділах.

Удачі вам, друзі", - написав він.
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Топ коментарі
+39
Кандидат на створення першого у світі підрозділу солдат-імбецилів.
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12.09.2021 17:04
+37
Лучшее - враг хорошего!
Верните старый интерфейс, новаторы хреновы ))))))
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12.09.2021 16:56
+22
это у меня только какая-то фигня с оформлением Цензор.нет????

или опять на нас испытывают "новую" версию ???? 😌
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12.09.2021 16:58
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Лучшее - враг хорошего!
Верните старый интерфейс, новаторы хреновы ))))))
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12.09.2021 16:56 Відповісти
Мне понравился. Лучше чем тот предыдущий новый интерфейс
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12.09.2021 16:58 Відповісти
с 14 кеглем... Для слабозрячих.
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12.09.2021 16:59 Відповісти
Справді. Зробіть будь ласка як було. Багаьо опцій стало недоступно або через дупу....
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12.09.2021 22:49 Відповісти
это у меня только какая-то фигня с оформлением Цензор.нет????

или опять на нас испытывают "новую" версию ???? 😌
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12.09.2021 16:58 Відповісти
да, какой-то жуткий релиз выкатили...

Надеюсь, это временно
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12.09.2021 17:34 Відповісти
Було ж нормально. Але ж ні! Щоб **** у них в домі електровимикачі рандомно перемішували по стінах в темряві.
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12.09.2021 18:33 Відповісти
Ха-ха)) удивили.. У нас в стране аутисты законы принимают
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12.09.2021 17:00 Відповісти
У нас в Стране пи....сты законы принимают.
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12.09.2021 17:23 Відповісти
Таку дурню з сайта зробити,можна тільки за дуже великі гроші.
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12.09.2021 17:02 Відповісти
Переходим на ... латиницу!
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12.09.2021 17:02 Відповісти
ဆတနနပကင်ြုစာဘထထဘာရဩ့ငါ
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12.09.2021 18:10 Відповісти
လမ်းသွားသွားသူကိုလမ်းကကူညီလိမ့်မည်
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12.09.2021 20:18 Відповісти
Этот нормальный, относительно того, который пытались втулить, но после бунта комментаторов убрали и вернули старый.

Но, по-моему, лучше старого всё равно ничего лучше непридумаешь. Хотя этот максимально похож на старую версию.
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12.09.2021 17:03 Відповісти
Багато опцій недоступно або через дупу.
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12.09.2021 22:52 Відповісти
Кандидат на створення першого у світі підрозділу солдат-імбецилів.
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12.09.2021 17:04 Відповісти
оцей кандидат може його очолити !!!! (має досвід головноЯКБИкомандувача)))))
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12.09.2021 17:44 Відповісти
Позорище...

Я понимаю что ростом не высокий он. Понимаю что каска тяжёлая. Броник тяжёлый.

Но, ты же - Президент Украины!!!

Ты ДОЛЖЕН выровнять плечи, развернуть грудь, поднять голову!!

Ты же лицо всей страны!!!

Позорище... Тьфу...
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12.09.2021 17:49 Відповісти
Так дупа ж не залізна, спазмувалася і скрутила у жмакану серветку
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12.09.2021 18:00 Відповісти
Шо с Цензором?Это кошмарная раскладка времён Микроши и первой Винды
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12.09.2021 17:05 Відповісти
"Впервые в Израиле, а может даже в мире, солдаты-аутисты завершили курс молодого бойца"

_Совсем
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12.09.2021 17:05 Відповісти
там и с ДЦП служат, это только у нас четырежды уклонист-писюанист может быть верховным главнокомандующим, там все в армию рвуться!
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12.09.2021 18:31 Відповісти
Эка невидаль.... У нас Кива - депутат в Верховной Раде.
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12.09.2021 17:08 Відповісти
так если б только кива ))) там в кого ни ткни... и у него кукушка улетела)))
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12.09.2021 17:10 Відповісти
Це ці солдати забацали цензорівський інтерфейс ? Непогано,як для аутистів.
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12.09.2021 17:08 Відповісти
Интерфейс и шрифт хороши, глаза меньше устают.
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12.09.2021 17:19 Відповісти
Новые изменения лучше старых изменений, но хуже, чем просто без изменений Если убрать топы и блоги сверху куда-нибудь в сторону, или спрятать за вкладкой, будет по сути обновленная старая версия, которая будет выглядеть довольно неплохо. Очень много информационного шума вверху.
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12.09.2021 17:23 Відповісти
Добавьте возможность редактирования существующего поста, это будет очень удобно для исправления ошибок, к примеру. Ну и топы с блогами совместно с новостями создают сумбур, неплохо было бы их спрятать или переместить.
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12.09.2021 17:47 Відповісти
Проверьтеобласть "мне нравится". При нажатии активируется дата.
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12.09.2021 17:59 Відповісти
Поверніть сайт як був!
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12.09.2021 17:26 Відповісти
Я бы побоялся доверить им оружие и вообще что-либо. Неужели им настолько не хватает людей.
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12.09.2021 17:29 Відповісти
их направят ровно на те должности, где он будут справляться
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12.09.2021 18:32 Відповісти
Є сайт Русский Еврей, але нема сайту Український Єврей, хоча сам сайт позиціонується, як українська газета. Може у цьому й є таємниця того, чому національність русскій є прикметником? (була ще така дитяча гра - "пєрває слова дароже втарова").
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12.09.2021 17:32 Відповісти
Чому оновлений сайт, у супереч Закону про мову, за замовчуванням відкривається державною мовою Російської Федерації, а не державною мовою України?
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12.09.2021 17:36 Відповісти
Бо більшість відвідцвачів сайту російськомовні.Десь 80 відсотків таких.
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12.09.2021 17:44 Відповісти
Тобто 80% громадян України не здатні а ні говорити, а ні читати, а ні писати державною мовою України...і блискуче володіють державною мовою Російської Федерації...що вони задумали?...для чого це їм?
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12.09.2021 17:54 Відповісти
Запитуйте в них.Я україномовний.В мене в школі російської мови навіть не було.Це напевно внутрішнє.Вони так звикли.Багато хто знає і вміє українською розмовляти.
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12.09.2021 17:58 Відповісти
Наскільки знаю, в аутистів порушена соціалізація і вони є фактично некерованими. Але цікаво.
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12.09.2021 17:38 Відповісти
Напевно і страх смерті у аутистів притуплений. Ідеальний солдат.
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12.09.2021 17:43 Відповісти
Так...якому байдуже у кого стріляти...
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12.09.2021 17:46 Відповісти
Прошу , не порівнюйте аутистів з зеленими шмарклями що при владі ! У мене родич аутист ,має дві повних ( фізмат ) , і ще одну зкінчує ( інженерія програм. заб . ) вищі освіти , притому , на всю голову порохобот , та просто гарна людина !
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12.09.2021 18:15 Відповісти
Навпаки , страх загострений , але у них інші страхи , наприклад страх спілкування .
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12.09.2021 18:16 Відповісти
"Очень плохая музыка" (с) Верните все как было
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12.09.2021 18:34 Відповісти
Что вы сделали с сайтом. Какая то каша. Смотреть, и тем более читать в горизонтальном режиме экрана неудобно. У кого то шило новизны, в одном месте? Или это про,вление нищеты веб дизайнеров? Господин Бутусов верните, пожалуйста, все как было и отстраните рукоблудливых работников. Пусть в тик токе балуются. И еще ... Если у меня сохраненная страница "censor, net" ,какого хрена меня постоянно перекидывает на мобильную версию. Кому удобно пользоваться "m. censor.met" сохранит адрес в удобном ему формате. Не нужно страдать этими эпловскими придурорастями, "мы решили,ч то Вам та будет удобно, поэтому выбора у Вас нет", нах нужна такая политика. Верните возможность пользоваться привычным дизайном, через дополнительную букау адресе, а любители креатива пусть пользуются новой версией.

С ув.
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12.09.2021 19:09 Відповісти
верните,то что было
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12.09.2021 19:38 Відповісти
аутисты завершили курс.-Для украинцев это не актуально-нет традиции жениться на кузинах.
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12.09.2021 19:39 Відповісти
 
 