УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4712 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
8 089 68
Закарпаття (1581) патрульна поліція (1400)

Поліцейський патруль на електросамокатах запустили в Ужгороді. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

В Ужгороді поліцейські вперше в Україні патрулюватимуть вулиці міста на електросамокатах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформують у фейсбуці патрульної поліції Закарпатської області.

"На Закарпатті запустили перший в Україні патруль на електросамокатах... (На вихідних. - Ред.) Екіпаж на електросамокатах вийшов на своє перше патрулювання. Такі патрулювання здійснюватимуться тільки у світлий час доби. Планується, що поліцейські будуть у повному спорядженні", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у патрульній поліції Закарпаття, патрулювання на електросамокатах дозволить інспекторам оперативно реагувати на виклики.

За словами представника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, самокати подарували патрульним Ужгорода із сервісу прокату електросамокатів у межах благодійної допомоги.

Дивіться також: Нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції в Києві - двох правоохоронців госпіталізували. ФОТО

Поліцейський патруль на електросамокатах запустили в Ужгороді 01

Поліцейський патруль на електросамокатах запустили в Ужгороді 02
Поліцейський патруль на електросамокатах запустили в Ужгороді 03
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Дизайн сайта - это пипец. Спам сам постоянно теперь нажимаю
показати весь коментар
12.09.2021 18:05
+11
Не могу не согласиться. Придется сегодня снова напроситься на БАН. Всё стало гораздо хуже.
показати весь коментар
12.09.2021 18:13
+10
що за .....? Верніть дизайн. Редакція, майте совість.
показати весь коментар
12.09.2021 18:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в дождь? (который уже заходит с понедельника)

думаю для южных областей это более приемлено (как велосипедный патруль... или конный)))
показати весь коментар
12.09.2021 18:01 Відповісти
По низу ще клавіши рояля повинні бути
показати весь коментар
12.09.2021 18:02 Відповісти
Шо там дождь! А зимой?
показати весь коментар
12.09.2021 18:02 Відповісти
ну думаю зимой - лыжный патруль будет

(так не удобно располагается кнопка "спам" на месте кноопки "ответить"
показати весь коментар
12.09.2021 18:04 Відповісти
Дизайн сайта - это пипец. Спам сам постоянно теперь нажимаю
показати весь коментар
12.09.2021 18:05 Відповісти
и я ))) спамлю - расспамливаю! ))) веселуха))) вот только нафига было улучшать хорошее????
показати весь коментар
12.09.2021 18:08 Відповісти
Не могу не согласиться. Придется сегодня снова напроситься на БАН. Всё стало гораздо хуже.
показати весь коментар
12.09.2021 18:13 Відповісти
Андрей, здравстувуйте! Як там ваші коти)))
показати весь коментар
12.09.2021 18:49 Відповісти
Здравствуйте! Очень даже приятно слышать такой вопрос. Они- в полнейшем порядке! Особенно Большая Берта. Она теперь в моем доме- Главная... И похоже- не только над котами.
показати весь коментар
12.09.2021 18:50 Відповісти
да, кот это священное животное, философ, вот собака намного проще, очень преданное, но как 5 копеек, кот все таки более своеобразный.
показати весь коментар
12.09.2021 18:57 Відповісти
***

он пуп земли венец творенья

он созерцает жизни ход

ему ты открываешь двери

он - Кот
показати весь коментар
12.09.2021 19:08 Відповісти
Проте зрівнялися можливісті у мобільних пристроїв із стаціонарними у додаванні фото, смайлів, посилання тощо
показати весь коментар
12.09.2021 18:17 Відповісти
Снова чуть не заспамил... А капчи? У меня капчи не видно...
показати весь коментар
12.09.2021 18:19 Відповісти
Лыжный патруль в Ужгороде? )))) Тогда несколько патрулирований за зиму ))
показати весь коментар
12.09.2021 18:11 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2021 18:45 Відповісти
Добре що не на корчулях...)))
показати весь коментар
12.09.2021 19:34 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2021 18:50 Відповісти
Буде на зимовій гумі.
показати весь коментар
12.09.2021 18:09 Відповісти
Якщо б тобі притаманно було думати, ти перед тим як щось пернути поцікавився середньорічною погодою в Ужгороді...
показати весь коментар
12.09.2021 19:33 Відповісти
тобто в Ужгороді не буває холодного дощу восени?

(не звертаю уваги на Ваші закиди, то мабудь через поганий настрій)
показати весь коментар
12.09.2021 19:41 Відповісти
Отже на півдні України в осени дощі виключно теплі...?))) (не звертаю уваги на ваші метеоризми, це мабуть від вживання нітратних кавунів...)))))
показати весь коментар
12.09.2021 19:59 Відповісти
на півді іноді в рази менше дощів... бо саме на літні місяці і комфортні весняно-осінні в Ужгороді інколи припадає саме висока (порівняно з іншими місяцями - до 50 мл) норма осадків (травень - вересень від 70 до 80 мл) - статистичні данні...

Ваша спроба мене образити тхне простою неввічливістю... ну то таке...

доброго Вам вечора.

крапка.
показати весь коментар
12.09.2021 20:10 Відповісти
На півдні "іноді" так само як і у нас, ти сам себе ображаєш, вдаючи з себе розумного...))
показати весь коментар
12.09.2021 20:16 Відповісти
розумного з себе видаєте Ви , начебто не розуміючи по що мова... аби пристібатися? бо більш ні до чого і ні до кого?

на самокаті під дощем навіть літнім не дуже комфортно...

та що Вам про то казати? Вам же це не цікаво....
показати весь коментар
12.09.2021 20:23 Відповісти
Тоді, умніца, про південь нічого не кажи))) не вже не достатньо було сказати що під дощем на самокаті не зручно...
показати весь коментар
12.09.2021 20:26 Відповісти
тоді, лишайка, прочитай мої і свої коменти... де я Вас хочаб натяком образив???

не вмієте спілкуватися через свою самовпевненість і впертість...

більш того, в своєму першому комменті, до якого Ви пристібалися, не збираюсь міняти ані слова...

і більше мені це не цікаво ! я вже бажав Вам доброго вечора???
показати весь коментар
12.09.2021 20:32 Відповісти
Тоді, шавко, це частина вашого зарозумілого коментаря: "думаю для южных областей это более приемлено" бо у вас, шановно, шавко, мабуть амнезія...)))
показати весь коментар
12.09.2021 20:37 Відповісти
шо так всинулся??? )))) по хорошому не понял? по вежливому не доходит??? ))))))

я ж сказал - отвянь! лишайка !!!

ой какой же ты смешной ))))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
12.09.2021 20:41 Відповісти
Цяцьку подарили...
показати весь коментар
12.09.2021 18:05 Відповісти
Треба не зупинятися на досягнутому! Працівникам прокурори - по гіроскутеру, СБУ - на моноколесу, ГБР - на скейтборди, НАБУ - ролики!
показати весь коментар
12.09.2021 18:11 Відповісти
Электросамокатики- гавно одномоторное. Даже как-то неприятно. Я от такого патруля уйду легко, на своем монстре.
показати весь коментар
12.09.2021 18:11 Відповісти
Теж будуть збивати пішоходів,як звичайні самокатники?
показати весь коментар
12.09.2021 18:16 Відповісти
еще веселее...

интересно а им сирену и синее ведерко на сруль поцепят? ну шоб толпа разбегалась? )))
показати весь коментар
12.09.2021 18:58 Відповісти
А може і не на руль.
показати весь коментар
12.09.2021 19:01 Відповісти
Основать поставили на самокаты

Нужно было декабря подождать
показати весь коментар
12.09.2021 18:17 Відповісти
Что за хня опять с сайтом?!
показати весь коментар
12.09.2021 18:21 Відповісти
все в шоке ...

но видимо наше мнение никого не интересует.
показати весь коментар
12.09.2021 18:59 Відповісти
заинтересует, когда упадут просмотры
показати весь коментар
12.09.2021 20:55 Відповісти
А че не на гироскутеры милициянтов посадили?
показати весь коментар
12.09.2021 18:24 Відповісти
Полагаю, будут большие потери в личном составе. Даже- невосполнимые.
показати весь коментар
12.09.2021 18:25 Відповісти
що за .....? Верніть дизайн. Редакція, майте совість.
показати весь коментар
12.09.2021 18:26 Відповісти
Руки повисмикувати треба за таке!
показати весь коментар
12.09.2021 18:30 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Цікаво ,скількі капусти на цій обрутці нашинкували ???)))
показати весь коментар
12.09.2021 18:28 Відповісти
Хочете в долю?
показати весь коментар
12.09.2021 20:55 Відповісти
Для тупых, не умеющих читать: самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи. Источник: https://censor.net/ru/p3287794
показати весь коментар
13.09.2021 13:52 Відповісти
Есть тут у нас один во дворе, царапал машины на пьяную голову. Приехаа полиция на велосипедах. Первое что попросили сделать - посторожить велосипеды, пока этого придурка задерживали. Второе что сделали - отпутсили его в силу невозможности доставить его в отделение. Третье - сели на велики и уехали. Хлопцы хорошие, спору нет. Вопрос только в том, на кой ляд вся эта дискотека нужна, если этот придурок на свободе, а водку из магазинов не изъяли
показати весь коментар
12.09.2021 18:30 Відповісти
ДЕБІЛИ!
показати весь коментар
12.09.2021 18:41 Відповісти
Тут ещё надо добавить: на фотках везде плитка ФЭМ, а не асфальт. Это покрытие- смерть для самокатчика, если скорость хотя 30 км/ч. Так это- на идеальной плитке! То есть- не запыленной и не мокрой. Заявляю- ответственно.
показати весь коментар
12.09.2021 18:49 Відповісти
Якось це не то.. На самокатах 😬
показати весь коментар
12.09.2021 18:50 Відповісти
Канєшно просили додати смайлів, але хороших, а не тих страшних. 🤕
показати весь коментар
12.09.2021 18:51 Відповісти
Новий міністр- нові приколи. Аби не мовчки...
показати весь коментар
12.09.2021 18:56 Відповісти
Ой, чий то кінь стоїть, Що сива гривонька.
Сподобалась мені, Сподобалась мені
Тая дівчинонька...

-Микола в нас тепер э кращi нiж конi.

-Та де вони краще?!Проходимости ноль!

-Зато годувати не треба та збирати за ним,вiдходи харчування

показати весь коментар
12.09.2021 19:11 Відповісти
Странно, но никто не написал. Придется мне: у полицейских отсутствую спец-шлемы, налокотники и наколенники. Это- потенциальные калеки. И- никак не иначе. У меня 3,5 года стажа на таком девайсе. Шесть падений. Если бы не экипировка- я бы уже был калекой! Кстати, даже в законопректе об электросамокатах указано: как минимум- шлем быть обязан!
показати весь коментар
12.09.2021 19:21 Відповісти
Щоб у поліцейського стався струс мозку, треба щоб той мозок був у наявності.
показати весь коментар
12.09.2021 20:57 Відповісти
А приусы, по видимому уже все перебили?
показати весь коментар
12.09.2021 20:03 Відповісти
Такі да.
показати весь коментар
13.09.2021 12:55 Відповісти
давненько подібне було -"Військо польське моторизоване на роверах". Історія повторяється.
показати весь коментар
12.09.2021 20:09 Відповісти
Из синагоги выехали?
показати весь коментар
12.09.2021 20:12 Відповісти
пока дизайн не изменится,заходить не буду!
показати весь коментар
12.09.2021 21:17 Відповісти
Что опять с сайтом что за долбойоб опять свой разум сюда внедрил ????
показати весь коментар
12.09.2021 21:20 Відповісти
Здається болт вже знає куди здавати в оренду свої драндулєти!😁
показати весь коментар
12.09.2021 21:33 Відповісти
ч/з день
показати весь коментар
13.09.2021 09:45 Відповісти
Приусы поразбивали, теперь самокаты.... А задержанного они как конвоировать будут?
показати весь коментар
13.09.2021 12:00 Відповісти
Переживаешь? Для тебя вызовут автозак))
показати весь коментар
13.09.2021 13:47 Відповісти
Патрулировать будут только пешеходную зону в центре города. Там и 5км/час тяжело набрать, а тут в комментах про 30 пишут)). Скорее всего это пеший патруль на самокаты перевели
показати весь коментар
13.09.2021 20:17 Відповісти
Ужгородський сервіс оренди електросамокатів спільно з патрульною поліцією Закарпатської області втілює експеримент - патрулювання пішохідної частини центру Ужгорода на електросамокатах. Це ініціатива компанії, яка займається прокатом самокатів, на яку правоохоронці залюбки відгукнулися. Вона відбувається вперше в Україні.
показати весь коментар
13.09.2021 20:24 Відповісти
 
 