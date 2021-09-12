Поліцейський патруль на електросамокатах запустили в Ужгороді. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
В Ужгороді поліцейські вперше в Україні патрулюватимуть вулиці міста на електросамокатах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформують у фейсбуці патрульної поліції Закарпатської області.
"На Закарпатті запустили перший в Україні патруль на електросамокатах... (На вихідних. - Ред.) Екіпаж на електросамокатах вийшов на своє перше патрулювання. Такі патрулювання здійснюватимуться тільки у світлий час доби. Планується, що поліцейські будуть у повному спорядженні", - йдеться в повідомленні.
Як інформують у патрульній поліції Закарпаття, патрулювання на електросамокатах дозволить інспекторам оперативно реагувати на виклики.
За словами представника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, самокати подарували патрульним Ужгорода із сервісу прокату електросамокатів у межах благодійної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
думаю для южных областей это более приемлено (как велосипедный патруль... или конный)))
(так не удобно располагается кнопка "спам" на месте кноопки "ответить"
он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему ты открываешь двери
он - Кот
(не звертаю уваги на Ваші закиди, то мабудь через поганий настрій)
Ваша спроба мене образити тхне простою неввічливістю... ну то таке...
доброго Вам вечора.
крапка.
на самокаті під дощем навіть літнім не дуже комфортно...
та що Вам про то казати? Вам же це не цікаво....
не вмієте спілкуватися через свою самовпевненість і впертість...
більш того, в своєму першому комменті, до якого Ви пристібалися, не збираюсь міняти ані слова...
і більше мені це не цікаво ! я вже бажав Вам доброго вечора???
я ж сказал - отвянь! лишайка !!!
ой какой же ты смешной ))))))))))))))))))))))))))))
интересно а им сирену и синее ведерко на сруль поцепят? ну шоб толпа разбегалась? )))
Нужно было декабря подождать
но видимо наше мнение никого не интересует.
заинтересует, когда упадут просмотры
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Тая дівчинонька...
-Микола в нас тепер э кращi нiж конi.
-Та де вони краще?!Проходимости ноль!
-Зато годувати не треба та збирати за ним,вiдходи харчування