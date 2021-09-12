На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку "Азов" показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Танкісти Національної гвардії України не менш професійні та мотивовані ніж воїни-танкісти ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.
"Це тільки згори взвод танків Т-64 Б1М окремого загону спеціального призначення (ОЗСП) "Азов" 12-ї бригади оперативного призначення ім. Д.Вишневецького (військова частина 3057 Національної гвардії України), ніби білі ворони, серед танків армійських бригад Сухопутних військ у складі ООС.
Насправді гвардійські танкісти не менше професійні та мотивовані ніж армійські. Три дні тому на останніх навчаннях із протидесантної оборони танкісти-азовці отримали нагороди і похвалу від командувача ООС генерал-лейтенанта Павлюка: "Вражений майстерністю танкового взводу полку "Азов", який показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами Збройних сил", - пише Шевченко.
Він також зазначив, що, крім "Азова", танки у Національної гвардії України є в 3-й бригаді оперативного призначення ім. полковника П.Болбочана (військова частина 3017 Національної гвардії України), 9-го полку оперативного призначення ім. Героя України лейтенанта Б.Завади (військова частина 3029 НГУ), 4-й бригаді оперативного призначення ім. Героя України сержанта С.Михальчука (в\ч 3018, бригада швидкого реагування Національної гвардії України).
"Вітаємо танкістів і танкобудівників! Здоров'я, міцності, влучності. І щоб ніколи не зривало башту!" - привітав Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
Нацгвардії і ЗСУ ?
Йолоп якийсь вигадав...
пс. Прийшла, а на сайті такі зміни
Иное дело- останется ли он таким? Содержать его- это огромное бабло.
По нормальному, все силовые структуры должны подчиняться ГШ. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
А сейчас войны нет. Поэтому ГШ, подчинены ТОЛЬКО ВСУ.
Мусора с пограничниками и ДСНС, Спецтранспорт - никаким боком не подчинены. И ещё упираются переделывать и согласовывать документы про подчинённость, во время войны.
Им так выгодно.
Хотя, Иловайск показал, кому выгодно, а на кого потом пытаются помои вылить.
В демократической стране достаточно "полиции" и служб безопасности государства, "гвардейцы короля" - это для диктатур.
Хорошо, что для войны с оккупантами МВД создало дополнительные подразделения - из патриотов-добровольцев. Но для борьбы с внешними врагами государства предназначена именно армия.
"Специфический" вопрос - если армия подчинена "главнокомандующему" (именно в кавычках) и вопрос обороны страны - когда требуется и "стрелять" в оккупанта - вопрос сохранения государства. Именно в таком случае (пока страна лишь на пути к "демократической") может быть полезна ещё и армия, подчинённая МВД. Но это - при министре МВД, не подчинённому этакому "президенту" (в кавычках).
А нынешний "президент" очень вроде желает переподчинить нац.гвардию в "гвардию короля".
А вот то что в демократических странах нет "гвардейцев короля" - ложь. Жандармерия, карабинеры, гражданская гвардия... Функции аналогичны. Есть практически во всех странах Европы и не только.