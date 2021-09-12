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танк (1664) Національна гвардія (1232) Шевченко Артем (220) Азов (678)

На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку "Азов" показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Танкісти Національної гвардії України не менш професійні та мотивовані ніж воїни-танкісти ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

"Це тільки згори взвод танків Т-64 Б1М окремого загону спеціального призначення (ОЗСП) "Азов" 12-ї бригади оперативного призначення ім.  Д.Вишневецького (військова частина 3057 Національної гвардії України), ніби білі ворони, серед танків армійських бригад Сухопутних військ у складі ООС.

Насправді гвардійські танкісти не менше професійні та мотивовані ніж армійські. Три дні тому на останніх навчаннях із протидесантної оборони танкісти-азовці отримали нагороди і похвалу від командувача ООС генерал-лейтенанта Павлюка: "Вражений майстерністю танкового взводу полку "Азов", який показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами Збройних сил", - пише Шевченко.

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Він також зазначив, що, крім "Азова", танки у Національної гвардії України є в 3-й бригаді оперативного призначення ім. полковника П.Болбочана  (військова частина 3017 Національної гвардії України), 9-го полку оперативного призначення ім. Героя України лейтенанта Б.Завади (військова частина 3029 НГУ), 4-й бригаді оперативного призначення ім. Героя України сержанта С.Михальчука (в\ч 3018, бригада швидкого реагування Національної гвардії України).

"Вітаємо танкістів і танкобудівників! Здоров'я, міцності, влучності. І щоб ніколи не зривало башту!" - привітав Шевченко.

На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 01
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 02
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 03
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 04
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 05
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 06
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 07
На нещодавніх навчаннях танковий взвод полку Азов показав, що може виконувати бойові завдання нарівні з підрозділами ЗСУ, - Павлюк 08

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Топ коментарі
+7
І навіщо це протиставлення ?

Нацгвардії і ЗСУ ?

Йолоп якийсь вигадав...

пс. Прийшла, а на сайті такі зміни
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12.09.2021 18:48
+5
Надо же, генерал поражен. А вот я что-то не очень поражен. Бойцы "Азова" непрерывно тренируются. У них частые танковые учения. При этом- я вовсе не шпион, об этом пишут на мариупольских сайтах. И фотки прилагают. "Азов", наверное, самая боеспособная единица у нас. Особенно учитывая их мотивированость. Азовца видно издали, его- ни с кем не перепутать.
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12.09.2021 19:01
+3
шото Цензора сайт не такой ,оболочки послетали
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12.09.2021 18:59
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І навіщо це протиставлення ?

Нацгвардії і ЗСУ ?

Йолоп якийсь вигадав...

пс. Прийшла, а на сайті такі зміни
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12.09.2021 18:48 Відповісти
о bootstrap сломался
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12.09.2021 18:53 Відповісти
шото Цензора сайт не такой ,оболочки послетали
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12.09.2021 18:59 Відповісти
Цікаво ,проти якого ворога танки та важка арта НГУ ????))))
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12.09.2021 19:00 Відповісти
Гм... Ну,проти кого виставляли частини краснопогонників....
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12.09.2021 19:23 Відповісти
Надо же, генерал поражен. А вот я что-то не очень поражен. Бойцы "Азова" непрерывно тренируются. У них частые танковые учения. При этом- я вовсе не шпион, об этом пишут на мариупольских сайтах. И фотки прилагают. "Азов", наверное, самая боеспособная единица у нас. Особенно учитывая их мотивированость. Азовца видно издали, его- ни с кем не перепутать.
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12.09.2021 19:01 Відповісти
Вопрос не о том кто боеспособен а кто нет... вопрос о том зачем нацгвардии танки и самолеты если они призваны действовать внутри страны? Для войны у нас ВСУ есть... или генеральских посад для своих друганов насоздавать решили? Все отдать в ВСУ
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12.09.2021 19:27 Відповісти
Вы же прекрасно понимаете, что "Азов" это несколько иное подразделение. Это- Отдельный отряд спецназначения, если на то пошло. Вы же помните "Азов" 12 февраля 2015го. Менты на штурм населенного пункта- не пошлют. "Азов", на штурм Широкино- послал Турчинов. "Азов" пока таким и остался- отдельным, хоть и подчиненным нашей местной в/ч 3057 Нацгвардии.

Иное дело- останется ли он таким? Содержать его- это огромное бабло.
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12.09.2021 19:39 Відповісти
Почему Азов не в ВСУ? Там тоже есть спецназ и танковые войска. Зачем нам столько силовых структур и в каждой своя форма свои танки и авиация . Мы что сильно богаты??
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12.09.2021 19:45 Відповісти
Дело в том, что тогда, в конце 2014-го, никто не спрашивал: ВСУ или МВД. Решал Аваков. Вышло- как вышло. Сейчас этот вопрос непременно встанет снова, точнее- он уже стоит, несомненно. Как выйдет? Не знаю.
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12.09.2021 19:50 Відповісти
Тогда нацгвардии не было. Ладно, проехали, всеравно во время войны все силовые и правоохранительные структуры подчиняются Генеральному штабу Украины и такой куйни как было при сралине во время второй мировой когда нквд было отдельной структурой уже не будет. И ещё - в то время все были из ментов и охранник тел гелетей и мент Полторак и Авакян и др. Вот поэтому так и вышло.... надо это дело поправлять
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12.09.2021 20:00 Відповісти
Вот тут-то я Вас поправлю.

По нормальному, все силовые структуры должны подчиняться ГШ. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

А сейчас войны нет. Поэтому ГШ, подчинены ТОЛЬКО ВСУ.

Мусора с пограничниками и ДСНС, Спецтранспорт - никаким боком не подчинены. И ещё упираются переделывать и согласовывать документы про подчинённость, во время войны.

Им так выгодно.

Хотя, Иловайск показал, кому выгодно, а на кого потом пытаются помои вылить.
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12.09.2021 21:38 Відповісти
Вполне согласен и сам это видел когда в АТО был в 16-17 гг.
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13.09.2021 14:19 Відповісти
Но не понял в чем вы меня поправили. Я ведь про полноценную войну говорю , если она будет (о ее неминучейвозможности даже наш гарантик говорит) а сейчас АТО или как там она по новому называется....
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13.09.2021 14:27 Відповісти
Вот и при полноценной войне... Воевать будет ТОЛЬКО ВСУ. Остальные по норам строевым шагом, а мусорня.... Ну мусора прикинутся гражданскими. Они крысы всю жизнь. такими и останутся.
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13.09.2021 19:11 Відповісти
НГУ відновили навесні 2014 року, тож восени 2014 року, тим паче взимку 2015 року, НГУ існувало.
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12.09.2021 22:59 Відповісти
И шо? Помню как в АТО пытались с аваковцами связь согласовать (я связист) так сколько гонору прям куда там. Все шо воюет и стреляет должно подчиняться одному начальнику иначе будет жопа. Так меня учили как офицера запаса на военке в политехе.
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13.09.2021 14:23 Відповісти
НГУ не восстанавливали. Сделали абсолютно новую структуру. То что, раньше было НГУ... Ну не смешите))) Понты, помноженные на понты.
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13.09.2021 19:13 Відповісти
Де бачить влада ворога, надаючи пріоритет в екіпуванні та озброєнні НГУ над ЗСУ !!!!)))
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12.09.2021 19:03 Відповісти
Наполетанке грохотале

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12.09.2021 19:04 Відповісти
Подчините НГ министерству обороны.
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12.09.2021 19:09 Відповісти
А хто буде державні контори та конторки від українців боронити ???))))
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12.09.2021 19:17 Відповісти
Я читал что в 1980-е гг. советское кгб вдруг начали создавать при своём комитете танковые дивизии ,артполки , отдельные авиационные эскадрильи ,свои морские силы и т.д. Для того чтобы бороться с людскими зворушеннями во время перестройки. Зеля, объясни зачем тебе нацгвардия с танками и авиацией? С какими зворушеннями ты собрался бороться? С паводками и техногенным катастрофами как нацгвардия в США? Так у нас вроде МЧС есть. Или ты с путлера и его росгвардии пример берёшь? Отдать все в ВСУ и не плодить штабы и пузатых генералов.... мля, миллионеры ! У нас что страна богатая?
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12.09.2021 19:23 Відповісти
Азову никто не разрешит воевать. Как, впрочем, и всем. А так, да, неплохо.
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12.09.2021 21:00 Відповісти
Ну в составе 30 омбр, воевал таки.
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12.09.2021 21:40 Відповісти
"Национальная гвардия" - это "красивое" название "внутренних войск" - подчинённых Министерству Внутренних Дел. Обычно - они для подавления восстаний населения против власти.

В демократической стране достаточно "полиции" и служб безопасности государства, "гвардейцы короля" - это для диктатур.

Хорошо, что для войны с оккупантами МВД создало дополнительные подразделения - из патриотов-добровольцев. Но для борьбы с внешними врагами государства предназначена именно армия.

"Специфический" вопрос - если армия подчинена "главнокомандующему" (именно в кавычках) и вопрос обороны страны - когда требуется и "стрелять" в оккупанта - вопрос сохранения государства. Именно в таком случае (пока страна лишь на пути к "демократической") может быть полезна ещё и армия, подчинённая МВД. Но это - при министре МВД, не подчинённому этакому "президенту" (в кавычках).

А нынешний "президент" очень вроде желает переподчинить нац.гвардию в "гвардию короля".
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12.09.2021 22:09 Відповісти
Что НГ это переименованные ВВ - секрет полишинеля. Хотя обыватели и этого не знают.
А вот то что в демократических странах нет "гвардейцев короля" - ложь. Жандармерия, карабинеры, гражданская гвардия... Функции аналогичны. Есть практически во всех странах Европы и не только.
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13.09.2021 03:07 Відповісти
Украинские власти заявили, что не имеют сомнений в том, что в Славянске и других восточных городах действуют спецназовцы из РФ. Пользователи Интернет в этом также уверены - запечатленная на видео легендарная фраза "Свалили на … за поребрик!", сказанная штурмовиком в Краматорске, стала одной из самых популярных цитат
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12.09.2021 22:39 Відповісти
О кацап слез с чеченской бутылки, и прибежал кукарекать в ынтрынэтах...
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13.09.2021 02:57 Відповісти
 
 