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Запоріжжя (1441) концерт (222) Олімпіада (580) бешкет (574)

На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запоріжжі відбувся захід Sport Star 2021, на якому нагороджували місцевих олімпійців, паралімпійців, тренерів та команди з ігрових видів спорту.

На офіційному сайті Запорізької ОДА подію назвали "спортивним Оскаром", передає Цензор.НЕТ.

На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 01
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 02
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 03

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Спортсменом року став Парвіз Насібов і отримав грошовий сертифікат на 300 тис. грн.

На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 04
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 05
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 06
На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською 07

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Церемонія супроводжувалася виступами місцевих співаків і танцюристів. Як повідомляє Трибуна, на сцені виконали композицію, яка фактично є перекладеною піснею російського гурту "Токіо", написаною спеціально для вболівальників Олімпійських ігор-2014 у Сочі.
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Топ коментарі
+31
знову сайт почали "покращувати"???? поверніть все як було!!!
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12.09.2021 19:11
+18
А что с сайтом?
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12.09.2021 19:06
+11
пока не могу привыкнуть к спасм вместо ответить ))) и к огромным белым полям по бокам ответов (а еще новый абзац через большой межстрочный промежуток, что тоже добавляет масштаба)

все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))

это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
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12.09.2021 19:36
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Какая разніца !
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12.09.2021 19:04 Відповісти
Один .......,а другой дразится !!!)))
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12.09.2021 19:26 Відповісти
ну от, спортісмєнов нарешті й прописали по відомству шоубізнесу

московського шоубізнесу...
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12.09.2021 19:04 Відповісти
якісь наркоман дурачок якого ти обрав таскає по Україні мокшанський мотлох
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12.09.2021 19:12 Відповісти
Порошенко винен?
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12.09.2021 19:20 Відповісти
Я вчора бачив як Порох купці зедібілів в штанці лайна підсипав. Особисто Олег Петрович ed2c8e0a !
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12.09.2021 19:23 Відповісти
Український суд ,самий доброчесний суд в світі !!!)))
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12.09.2021 19:24 Відповісти
Дійсно, а де усі зебіли?
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12.09.2021 19:05 Відповісти
А что с сайтом?
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12.09.2021 19:06 Відповісти
Тоже,что и в Запорожье...
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12.09.2021 19:10 Відповісти
Підготовлено новий дизайн сайту.

З усіх питань просимо звертатися за адресою [email protected]

Адміністратор форуму
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12.09.2021 19:12 Відповісти
Та нормальний дизайн. Через тиждень навіть не відчуєте різниці.
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12.09.2021 19:28 Відповісти
пока не могу привыкнуть к спасм вместо ответить ))) и к огромным белым полям по бокам ответов (а еще новый абзац через большой межстрочный промежуток, что тоже добавляет масштаба)

все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))

это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
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12.09.2021 19:36 Відповісти
Все змінюється. А дизай оцей новий переробили. Він вже більш подібний до попереднього.
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12.09.2021 19:39 Відповісти
будемо звикати ))) куди подітися? )))
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12.09.2021 19:43 Відповісти
К тому, что "ответить" не на прежнем месте привыкать будут долго. Сначала "спам", потом - ответ) Вон Олег Петрович задал, казалось бы, безобидный вопрос, а в спаме (сняла этот спам)
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12.09.2021 20:04 Відповісти
с 17:00 балуюсь со спамом и его снятием ))))
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12.09.2021 20:17 Відповісти
Отвечаю третий раз. И третий раз клацаю на спам. Это развлечение надолго. Ни смотреть, ни читать не надо было: руки-то привыкли.
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12.09.2021 20:21 Відповісти
Є чим зайнятись )

А я зайшла в тему переглянути відео. Реклами надивилась... Це мені найбільше не подобається.
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12.09.2021 20:22 Відповісти
У меня рекламы мало, как и было раньше.
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12.09.2021 20:24 Відповісти
В мене реклами взагалі немає. А от відео вмикаю і дивлюсь хв 3-4.
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12.09.2021 20:37 Відповісти
Вже один раз було таке змінювали але попім повернули ну і кому оце потрібні оці зміни. Я прот
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13.09.2021 08:59 Відповісти
собака якщо не має що робити, то яйця лиже. Ох вже ці "покращателі сайтів"

Якщо б всі були "покращателями, то і слово "консерватори" мало б інше значення.
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13.09.2021 08:08 Відповісти
В мене одне питання, чову україномовна версія сайту йде з запізненням від "русско язычной". Невже в ЦН завелись "кацапокроти"?
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13.09.2021 08:12 Відповісти
знову сайт почали "покращувати"???? поверніть все як було!!!
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12.09.2021 19:11 Відповісти
Будьмо чесними цього разу все не так сумно як було раніше.
Але ще багато проблем і незручностей.
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12.09.2021 19:56 Відповісти
не надо! Пусть ботоводы под новую разметку всё переписывают
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12.09.2021 20:17 Відповісти
Опять. Ну было же нормально. Зачем эти движения. Лента новостей стала короче, зато много пустого места по бокам
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12.09.2021 21:40 Відповісти
Happy Birthday Elina!

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12.09.2021 19:16 Відповісти
Кто это ?
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12.09.2021 19:18 Відповісти
Знову ви, друже ЗЕпєньок...
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12.09.2021 19:24 Відповісти
вы не культурный чилавек
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12.09.2021 19:27 Відповісти
Ну нєоспорімий і желєзний факт!

А ти дитя совка з вивернутими мізками вже намазав зеленського на хліб?
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12.09.2021 19:31 Відповісти
Еліна Світоліна
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12.09.2021 20:32 Відповісти
Від усього російського смердить г.вном. Тобто русскім духом.
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12.09.2021 19:17 Відповісти
Плагіат ,це теж імітація,це все на що здатна зелена гидота !!!)))
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12.09.2021 19:22 Відповісти
Вони крадуть все. Зе вкрав промову Пороха, крадуть номери для кварталу, по два рази відкривають дороги, відкривають об'єкти збудовані попередниками, маски та зерно з Держрезерву. До влади прийшли порожньоголові інфантили, які за все життя навчилися лише красти та видавати за своє

П.здять навіть ескізи...

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12.09.2021 19:26 Відповісти
Рубрика "Происшествия", ага...
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12.09.2021 19:27 Відповісти
Якась дурня з сайтом,та й з цими пісеньками.
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12.09.2021 19:31 Відповісти
А шо опять нареформироавали с сайтом?

От зачем чинить то что не сломано - кто-то жаловался на прежний дизайн?
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12.09.2021 19:46 Відповісти
Сделали единую версию для компьютеров и смартфонов.
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12.09.2021 20:22 Відповісти
Якщо згадати, що міністр спорту, вадім маркович гутцайт дуже любить кацапів, і вітає братання з загарбниками, то ... нічого дивного.
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12.09.2021 19:53 Відповісти
https://i.pinimg.com/236x/c0/e0/58/c0e058a12be1de41a21e5a0276d6c456.jpg
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12.09.2021 20:30 Відповісти
Верните нормальный сайт,а не это квазимодо !!!!
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12.09.2021 20:52 Відповісти
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12.09.2021 20:58 Відповісти
 
 