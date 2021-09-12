На концерті для олімпійців у Запоріжжі виконали пісню уболівальників Сочі-2014, перекладену українською. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Запоріжжі відбувся захід Sport Star 2021, на якому нагороджували місцевих олімпійців, паралімпійців, тренерів та команди з ігрових видів спорту.
На офіційному сайті Запорізької ОДА подію назвали "спортивним Оскаром", передає Цензор.НЕТ.
Спортсменом року став Парвіз Насібов і отримав грошовий сертифікат на 300 тис. грн.
Церемонія супроводжувалася виступами місцевих співаків і танцюристів. Як повідомляє Трибуна, на сцені виконали композицію, яка фактично є перекладеною піснею російського гурту "Токіо", написаною спеціально для вболівальників Олімпійських ігор-2014 у Сочі.
Топ коментарі
+31 Червона рута
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+18 Олег Петрович ed2c8e0a
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+11 Вася Шевченко f77d76ba
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все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))
это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
А я зайшла в тему переглянути відео. Реклами надивилась... Це мені найбільше не подобається.
Якщо б всі були "покращателями, то і слово "консерватори" мало б інше значення.
Але ще багато проблем і незручностей.
А ти дитя совка з вивернутими мізками вже намазав зеленського на хліб?
П.здять навіть ескізи...
От зачем чинить то что не сломано - кто-то жаловался на прежний дизайн?