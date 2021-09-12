Студентів "вишів" в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Студентів трьох вузів в окупованому Донецьку примушують голосувати на російських парламентських виборах, які відбудуться 19 вересня.

Фотодокази цього опублікували в соцмережах місцеві жителі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".

Старости груп вимагають від учнів скидати скриншоти з реєстрацією на дистанційне голосування. Тих, хто відмовився брати участь у голосуванні, змушують писати пояснювальні.

Також студентам роз'яснюють, що паспорти РФ вони отримують "не просто так".

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