Студентів "вишів" в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Студентів трьох вузів в окупованому Донецьку примушують голосувати на російських парламентських виборах, які відбудуться 19 вересня.
Фотодокази цього опублікували в соцмережах місцеві жителі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".
Старости груп вимагають від учнів скидати скриншоти з реєстрацією на дистанційне голосування. Тих, хто відмовився брати участь у голосуванні, змушують писати пояснювальні.
Також студентам роз'яснюють, що паспорти РФ вони отримують "не просто так".
Топ коментарі
+19 Старый зольдат
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+10 Светлана Науменко
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+8 Яр Холодний
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Ангел-секретар питає покрадьки:
- Боже! А це не "занадто"?!
- ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!
У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
Можите спамить, админ.
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АКСИОМА №2
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