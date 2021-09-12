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Студентів "вишів" в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Студентів трьох вузів в окупованому Донецьку примушують голосувати на російських парламентських виборах, які відбудуться 19 вересня.

Фотодокази цього опублікували в соцмережах місцеві жителі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".

Старости груп вимагають від учнів скидати скриншоти з реєстрацією на дистанційне голосування. Тих, хто відмовився брати участь у голосуванні, змушують писати пояснювальні.

Також студентам роз'яснюють, що паспорти РФ вони отримують "не просто так".

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Студентів вишів в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ 01
Фото: donpress.com

Студентів вишів в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ 02
Фото: donpress.com

Студентів вишів в ОРДО погрозами змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії, - ЗМІ 03
Фото: donpress.com

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Топ коментарі
+19
Новый дизайн "Цензор нет" - понурое лайно.

Можите спамить, админ.
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12.09.2021 19:35
+10
Если очень долго смотреть на Симоньян, начинаешь понимать происхождение паранджи.

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12.09.2021 19:43
+8
Про це існує анекдот старий!

"Молиться юдей:

- Отче небесний! Я так люблю тебе і в тебе вірую! Даруй мені землю що тече молоком і медом!

Каже Яхве:

- Дарую!

Ангел-секретар питає покрадьки:

- Боже! А це не "занадто"?!

- ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!

У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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12.09.2021 20:11
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Коли Бог створював землю і думав про красу природи, він створив Україну

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12.09.2021 19:29 Відповісти
Про це існує анекдот старий!

"Молиться юдей:

- Отче небесний! Я так люблю тебе і в тебе вірую! Даруй мені землю що тече молоком і медом!

Каже Яхве:

- Дарую!

Ангел-секретар питає покрадьки:

- Боже! А це не "занадто"?!

- ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!

У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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12.09.2021 20:11 Відповісти
А було це так: вони сидять під яблунею, коли оце Бог іде і каже: «Хлопці-дівчата, яблука немиті їсти не можна, бо будете потом срати». Сказав і пішов собі гулять. А та ***** думає, шо він не бачить. Взяла яблуко, надгризла і чоловіку своєму дала відкусити. Коли Бог іде назад - і каже: «Ааа... під.раси, не слухаєтесь! То я вас тепер проклинаю! І за це ти тепер будеш носить штани, а ти, ****** прастітутка, труси і юбку. І сусідів мокшан вам в покарання!!

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12.09.2021 20:15 Відповісти
Почему у них пупы?
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12.09.2021 21:43 Відповісти
...на "выборах" в...
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12.09.2021 19:29 Відповісти
Себе питай
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12.09.2021 20:08 Відповісти
Гордые и независимые рЫспублики. Ога!
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12.09.2021 19:33 Відповісти
"громоскую"
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12.09.2021 19:34 Відповісти
Нормально! - Ученые ДНР, донецкий язык ну и всё такое
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12.09.2021 20:39 Відповісти
Які там "вузи"? Сепари повинні страждати. Мало їх буряти вчили. Треба бурятський "вуз" в Луганьдоні розвернути.
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12.09.2021 19:34 Відповісти
Новый дизайн "Цензор нет" - понурое лайно.

Можите спамить, админ.
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12.09.2021 19:35 Відповісти
Отличный дизайн, лучше чем было, не знаю как нп ПК, но на мобилке огонь
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12.09.2021 19:39 Відповісти
но вот кнопку редактирования можно было и добавить. 2021 все таки
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12.09.2021 19:41 Відповісти
Фігня.
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12.09.2021 19:56 Відповісти
на пк говно. верстальщзики должны знать о стилях @media
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12.09.2021 20:26 Відповісти
АКСИОМА №1

Не ломай то, что работает.

АКСИОМА №2

Ломать не строить.
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12.09.2021 21:11 Відповісти
Поддерживаю.Это как с Мерса пересесть в Оку выкидыш камаза.Испортили воскресный вечер
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12.09.2021 19:54 Відповісти
Саша Семеркин 8d1c38c0 , что такоя Ока?

Это что-то про козломордых?
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12.09.2021 20:07 Відповісти
Це недороблений Камаз!!!)))
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12.09.2021 20:14 Відповісти
Я за час уже 3 раза спамил собираясь ответить
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12.09.2021 20:43 Відповісти
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12.09.2021 19:35 Відповісти
То не нюхайте тую каку.
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12.09.2021 19:37 Відповісти
Кацап на Цензоре должен крутить генератор, а не нюхать )
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12.09.2021 19:41 Відповісти
Я не кацап Бес тебя попутал)
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12.09.2021 19:46 Відповісти
Тем временем на Донецке. Слава Украине!

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12.09.2021 19:50 Відповісти
Какой ВУЗ такие и студенты.....
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12.09.2021 19:38 Відповісти
какие родители...
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12.09.2021 19:42 Відповісти
И это конечно тоже....
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12.09.2021 19:47 Відповісти
Це вам не кляті біндєравци,це росєйские братья !!!))))
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12.09.2021 19:42 Відповісти
Мне приятно видеть как Лугандон празднует свои похороны.
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12.09.2021 19:42 Відповісти
Если очень долго смотреть на Симоньян, начинаешь понимать происхождение паранджи.

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12.09.2021 19:43 Відповісти
Любите оккупантов?
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12.09.2021 20:03 Відповісти
И как это опрадает твою лаптеногость?)
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12.09.2021 21:50 Відповісти
А как ты хотела чтобы армянская еврейка выглядела???
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12.09.2021 19:49 Відповісти
Ужоссс...
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12.09.2021 19:44 Відповісти
Александр Невзоров каже шо на вяликай РАБссии не подключено к водлопроводу и канализации 7 000 школ...
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12.09.2021 19:49 Відповісти
Дизайн до дупи, було дуже добре як було. На телефоні так і лізе спам і різна хрінь. Верніть все взад!
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12.09.2021 19:52 Відповісти
До того ж відсутня прокрутка.
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12.09.2021 20:03 Відповісти
Кто за Северный потоп Путлера?Мы....за канализацию РАБссии во всех 7 000 школ....
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12.09.2021 19:52 Відповісти
А хто сказав що їх примушують?
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12.09.2021 20:01 Відповісти
Так вроде ж гордый народ Бамбаса независим и не в составе РФ.
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12.09.2021 20:17 Відповісти
Вау !!! Що за фігня на сайті ? Повертаємось до 2000-х років !?
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12.09.2021 20:19 Відповісти
Состояние здравоохранения в городе Макеевка, вторая горбольница. Вход в поликлинику. Донецкий талибан

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12.09.2021 20:25 Відповісти
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12.09.2021 20:42 Відповісти
як все повернути назад? є рішення? ненавиджу зміни дизайнів.
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12.09.2021 20:42 Відповісти
колір аккаунтів - вирви око
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12.09.2021 20:53 Відповісти
заради того, щоб не годувати Євросоюз, можна потерпіти
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12.09.2021 20:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2021 20:53 Відповісти
Верните старый дизайн взад)
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12.09.2021 22:15 Відповісти
 
 