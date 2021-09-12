УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15134 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини П'яні за кермом
11 282 14
ДТП (4211) Київ (13850) Нацполіція (13937)

Водій, який спровокував масову ДТП із п'ятьма потерпілими в Києві, був п'яний, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Столичні поліцейські встановлюють обставини ДТП у Голосіївському районі. Унаслідок зіткнення транспортних засобів госпіталізовано п'ятьох людей, зокрема 11-річну дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем Kia. Після чого зазначені транспортні засоби виїхали в зустрічному напрямку. Як наслідок,  ці два авто зіткнулись з автомобілями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda і двома Volkswagen", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що п'ятьох постраждалих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано.

Дивіться також: Нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції в Києві - двох правоохоронців госпіталізували. ФОТО

"Правоохоронці провели огляд на вміст алкоголю водія автомобіля Honda Accord на приладі "Драгер", який показав 1,7 проміле алкоголю (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, - 0,2 проміле. - Ред.). За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років", - наголошується в повідомленні.

Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 01
Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 02
Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 03
Водій, який спровокував масову ДТП із пятьма потерпілими в Києві, був пяний, - поліція 04

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Столичному шосе в Києві 12 вересня сталася ДТП за участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 людей.

Дивіться також: 17-річна дівчина загинула внаслідок ДТП з п'яним водієм на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Якби був "слуга", то ніхто б про це й не дізнався б. Бо "за рульом сідєл другой чєловєк".
показати весь коментар
13.09.2021 00:09
+4
Бо є зафіксований факт (ну і водії не є "мажором"). А от оприлюднювати прізвище - то таки таємниця слідства.

Це ж тільки з можновладцями (та членами їх сімей) таке не канає. Там навіть якщо драгер виявить 4 проміле ніхто нічого не скаже...
показати весь коментар
13.09.2021 00:07
+3
опять бухой за рулем.надеюсь хоть не "слуга".
показати весь коментар
13.09.2021 00:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабуть, "герой" покине бухати...
показати весь коментар
12.09.2021 23:41 Відповісти
А почему сразу сказали, что бухой? Где тайна следствия?
показати весь коментар
12.09.2021 23:45 Відповісти
Не вигадуй, подібну інформацію можна оприлюднювати в багатьох країнах.
показати весь коментар
12.09.2021 23:51 Відповісти
Бо є зафіксований факт (ну і водії не є "мажором"). А от оприлюднювати прізвище - то таки таємниця слідства.

Це ж тільки з можновладцями (та членами їх сімей) таке не канає. Там навіть якщо драгер виявить 4 проміле ніхто нічого не скаже...
показати весь коментар
13.09.2021 00:07 Відповісти
Я б таких покидьків образу відправляв би на палю.
показати весь коментар
12.09.2021 23:49 Відповісти
опять бухой за рулем.надеюсь хоть не "слуга".
показати весь коментар
13.09.2021 00:04 Відповісти
Якби був "слуга", то ніхто б про це й не дізнався б. Бо "за рульом сідєл другой чєловєк".
показати весь коментар
13.09.2021 00:09 Відповісти
Це не Труха ,а пересічний !!! За бухло слід пожиттєве позбавленя прав ,компенсація лікарняних витрат і відшкодування матеріальнихзбитків !!!!)))
показати весь коментар
13.09.2021 00:13 Відповісти
Пока подожду с комментами. Дождусь шо скажут Арахнида с компанией
показати весь коментар
13.09.2021 00:14 Відповісти
Подождёте пока они начнут оправдываться? Хитро
показати весь коментар
13.09.2021 01:35 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
13.09.2021 08:10 Відповісти
Слуга - депутан???
показати весь коментар
13.09.2021 00:18 Відповісти
Где-то бутылочка водочки в теле сидела. Не очень много, но хватило. Ай, как нехорошо получилось... Создал кучу головняка очень немалому числу людей... Короче- сволочь он.
показати весь коментар
13.09.2021 06:16 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
показати весь коментар
13.09.2021 09:33 Відповісти
 
 