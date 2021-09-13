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ДТП (4211) Нацполіція (13940) Сумська область (2211)

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок ДТП на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" в смт Миколаївка (Сумська обл.) постраждали троє дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Сумської області.

"Троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався ввечері в суботу.

"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція 01

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Травм різної тяжкості зазнали водій та пасажири автомобіля "ВАЗ".

За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція 02
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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А сколько тому ВАЗ уже лет - 50 наверно .

Нормальным недорогим авто из ЕС перекрыли дорогу ЖЛОБСКИМ законом про евробляхи .

Как можно было вводить дикие растаможки на авто , если Украина не имеет своих автозаводов легковых авто ? От кого и для кого защищали авто рынок?
Южанина с Васадзе содали закон против простых украинцев и в пользу автобарыг . А теперь Васадзе клепает из российских деталей Рено и деньги в рашу отправляет ( наверно на оружие против Украины)

ТЬФУ, тот парламент выгнали из-за этого закона и ЭТОТ с треском вылетит , если не отменят закон про евробляхи
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13.09.2021 08:04 Відповісти
Євробляха просто розірвала б той ВАЗ на шматки і спокійно поїхала далі.
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13.09.2021 08:16 Відповісти
Потому надо запрещать ВАЗы , а не евробляхи . Евробляхи - надежные европейские авто, бо ЕВРОПЕЙСКИЕ ТОВАРЫ - европейское качество

Мы же стремимся жить как в Европе , а не как в кацапстане
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13.09.2021 08:21 Відповісти
А ще європейці дбають про екологію, а кіптючий іржавий мотлох здавати на утилізацію шкода, краще його лохам впарити.
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13.09.2021 08:22 Відповісти
Тебе не надоело ЭТУ БАРЫЖНУЮ МУЛЬКУ ОТРАБАТЫВАТЬ ?
И авто из Европы во много раз экологичнее и крепче всего украинского мотлоха , бороздящего дороги . И ДЕШЕВЛЕ

Сам же на старье ездишь , бо денег нет на новую авто .
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13.09.2021 08:29 Відповісти
А вот АВТОБАРЫГИ зато в законе приняли такие издевательства над своим украинским народом :

Стоимость растаможки авто с Еврономерами включает следующие обязательные платежи:
• акцизный сбор
• налог на добавленную стоимость (НДС)
• пенсионный сбор (3%)
• ввозную пошлину.

Для водителей авто на европейских номерах действуют такие штрафы:

• задержка оформления «Еврономеров» более чем на 30 дней - 170 000 грн или конфискация этого транспортного средства;
• за вождение авто в Еврономерах - 8500 грн;
• повторное за год вождения «Еврономерах» - 17 000 грн и запрет на вождение в течение года.
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13.09.2021 08:30 Відповісти
Якщо купуватиму- то з нуля, а не пропукану словаком і гнилу наче решето. Уже побачили ті євробляхи, багато хто й на металобрухт встиг здати.
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13.09.2021 10:58 Відповісти
Кожен день жахливі аваріі і нічого не вчить дурнів ,подумав би за дітей.
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13.09.2021 08:51 Відповісти
 
 