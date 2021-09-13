ВАЗ виїхав на зустрічну смугу на Сумщині й зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє дітей, наймолодшому 4 роки, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Унаслідок ДТП на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" в смт Миколаївка (Сумська обл.) постраждали троє дітей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Сумської області.
"Троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався ввечері в суботу.
"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар, у результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Травм різної тяжкості зазнали водій та пасажири автомобіля "ВАЗ".
За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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Нормальным недорогим авто из ЕС перекрыли дорогу ЖЛОБСКИМ законом про евробляхи .
Как можно было вводить дикие растаможки на авто , если Украина не имеет своих автозаводов легковых авто ? От кого и для кого защищали авто рынок?
Южанина с Васадзе содали закон против простых украинцев и в пользу автобарыг . А теперь Васадзе клепает из российских деталей Рено и деньги в рашу отправляет ( наверно на оружие против Украины)
ТЬФУ, тот парламент выгнали из-за этого закона и ЭТОТ с треском вылетит , если не отменят закон про евробляхи
Мы же стремимся жить как в Европе , а не как в кацапстане
И авто из Европы во много раз экологичнее и крепче всего украинского мотлоха , бороздящего дороги . И ДЕШЕВЛЕ
Сам же на старье ездишь , бо денег нет на новую авто .
Стоимость растаможки авто с Еврономерами включает следующие обязательные платежи:
• акцизный сбор
• налог на добавленную стоимость (НДС)
• пенсионный сбор (3%)
• ввозную пошлину.
Для водителей авто на европейских номерах действуют такие штрафы:
• задержка оформления «Еврономеров» более чем на 30 дней - 170 000 грн или конфискация этого транспортного средства;
• за вождение авто в Еврономерах - 8500 грн;
• повторное за год вождения «Еврономерах» - 17 000 грн и запрет на вождение в течение года.