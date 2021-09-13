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дороги (1505) Укравтодор (489) Івано-Франківська область (724) Велике будівництво (718)

Ремонт дороги на Тернопіль стартував в Івано-Франківській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Стартував ремонт на трасі національного значення Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Укравтодор".

"Один із головних принципів програми Велике будівництво – маршрутний. З’єднуємо обласні центри якісними транспортними коридорами. Один з такий – автошлях Н-18 між Тернополем та Івано-Франківськом. У межах Тернопільської області у 2021 році на ньому вже повністю влаштовано 2 шари покриття. Тепер роботи стартували у Івано-Франківській області", - йдеться в повідомленні.

Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" на першій ділянці вже провели регенерацію основи дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу та почали укладати крупнозернистий асфальтобетон. На другому тривають підготовчі роботи: бригади ущільнюють основу проїжджої частини піщано-щебеневою сумішшю.

Зазначається, що в процесі ремонту на Івано-Франківщині відремонтують 25 м траси Н-18, а до кінця року в області відновлять 200 км державних доріг.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що за планом ініційованої ним програми "Велике будівництво", в 2021 році буде відремонтовано та побудовано 4 500 км доріг державного значення і 2 000 км місцевих.

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Ремонт дороги на Тернопіль стартував в Івано-Франківській області, - Укравтодор 01
Ремонт дороги на Тернопіль стартував в Івано-Франківській області, - Укравтодор 02
Ремонт дороги на Тернопіль стартував в Івано-Франківській області, - Укравтодор 03

Автор: Анастасія Потіха
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в процесі ремонту на Івано-Франківщині відремонтують 25 м траси Н-18
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13.09.2021 09:39 Відповісти
"..Івано-Франківщині відремонтують 25 м.." ну если такими темпами, то канечна
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13.09.2021 09:41 Відповісти
1. А между областными центрами должна быть двухполосная дорога? С таким потоком автомобилей? Будет огромное кол-во ДТП!

2. Дорожная подушка не расширена ни на 1 см.! Но при этом увеличили ширину дорожного полотна. Последствия: Нет обочины (ДТП, заторы) Под давлением грузовиков, дорога будет расползаться. "Ф" - физика. Таких примеров в Украине масса.

Вывод: Сделанное через жо...пу - деньги на ветер. Вернее, в карманы "кого надо".
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13.09.2021 10:22 Відповісти
 
 