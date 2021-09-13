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Водій Mercedes зіткнувся з Mitsubishi і скоїв наїзд на двох пішоходів у Дніпрі: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У результаті ДТП у місті Дніпро постраждало шестеро осіб, серед яких двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції в Дніпропетровській області.

Як встановили слідчі, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, у якому перебувала жінка з двома дітьми двох і восьми років.

Після цього водій-порушник почав рухатися зустрічною смугою та наїхав на двох пішоходів віком приблизно 30 та 50 років. Чоловіки зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні. Також тілесних ушкоджень зазнав пасажир автомобіля Mercedes.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Водія-порушника затримано.

Водій Mercedes зіткнувся з Mitsubishi і скоїв наїзд на двох пішоходів у Дніпрі: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, - поліція 01
Водій Mercedes зіткнувся з Mitsubishi і скоїв наїзд на двох пішоходів у Дніпрі: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Та воно там скажене тулило лось безрогий. Втулився в авто і став геть не керованим.

https://www.youtube.com/watch?v=W6TfhHVgGoY&t=3s
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13.09.2021 09:16 Відповісти
ужас
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13.09.2021 09:30 Відповісти
Пьяные водители в Украине берут пример со своих ЗЕ-слуг!!!

Если быдлу во власти можно, то почему их быдло-избирателю нельзя???
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13.09.2021 09:24 Відповісти
https://youtu.be/W6TfhHVgGoY
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13.09.2021 09:44 Відповісти
Вот что такое "полный правовой нигилизм" (привет "реформированной" полиции!). На видео, помимо ужасного ДТП, видно, что ВСЕ водители нарушают все что только можно.
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13.09.2021 10:05 Відповісти
Крім дибіла-кеглі всі благородно стояли. Чувак на каєні ломанувся на червоний подалі від дибіла, не варто за таке засуджувати.
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13.09.2021 12:16 Відповісти
Давайте вгадаю: водій авто "Мерседес" був тверезий і швидкості не пепевищував.
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13.09.2021 15:01 Відповісти
 
 