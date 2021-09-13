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Казарми в США друкують на 3D принтері: Розраховують, що вони прослужать десятиліття. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Технології

У США з'явилися казарми, побудовані за допомогою 3D-принтера. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Popular Mechanics.

Компанія з 3D-друку ICON завершила будівництво нових казарм Національної гвардії в навчальному центрі Кемп-Свіфт у Бастроп, штат Техас.

Вони призначені для одночасного розміщення до 72 гвардійців, в яких ті зможуть відпочивати у вихідні. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.

Як заявив представник військового департаменту Техасу, конструкції прослужать десятиліття.

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Стіни будівлі зроблені з двох шарів бетонної суміші з шаром ізоляції між ними. Це повинно підтримувати тепло в приміщенні взимку і прохолоду спекотним літом в Техасі. Зверху покладений третій шар, що з'єднує обидва вертикальні шари і забезпечує структурне посилення. Вирізи в конструкції пристосували для місць для дверей і вікон, які були додані пізніше. Для завершення казарми додано дах складського типу.

Казарми в США друкують на 3D принтері: Розраховують, що вони прослужать десятиліття 01
Казарми в США друкують на 3D принтері: Розраховують, що вони прослужать десятиліття 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Напечатайте мозги 73 процентам голосующих в Украине
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13.09.2021 10:15
+6
Иди лапти печатай...
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13.09.2021 11:09
+3
Тільки дурні не розуміють, що мова йде про швидкість будівництва а це у військовій справі важливо, мінімальні витрати будівельних матеріалів, мобільність будівельної техніки, мінімальну шкоду навколишньому середовищу. В такому приміщенні людина краще почувається ніж будь-якому військовому наметі.
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13.09.2021 10:49
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А бифштексы ещё не печатают?
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13.09.2021 10:01 Відповісти
Иди лапти печатай...
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13.09.2021 11:09 Відповісти
так принтер бересту не берёт..
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13.09.2021 13:55 Відповісти
Так это им каждому на выходные могут по девке напечатать?
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13.09.2021 10:11 Відповісти
Напечатайте мозги 73 процентам голосующих в Украине
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13.09.2021 10:15 Відповісти
модаване из пенобетона и дешевле и быстрее возведут)
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13.09.2021 10:16 Відповісти
Так а крыша почему не утеплена? Ну а так-то простоят не один десяток лет. Бетон он и в Африке бетон. И не важно как заливали - 3Д принтером или по-старинке при помощи опалубки. Технология не нова. Бог знает сколько уже льют здания из бетона.
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13.09.2021 10:18 Відповісти
крыша унтеплена сендвич-панелями
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13.09.2021 10:48 Відповісти
Действительно. Не доглядел на фото.
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13.09.2021 11:02 Відповісти
Печать зданий на 3Dуже прошлый век, сейчас уже собирают небоскрёбы из металлоконструкций
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13.09.2021 10:21 Відповісти
Это делали ещё в прошлом веке , а не сейчас
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13.09.2021 10:23 Відповісти
Еще в прошлом веке ровно так же лили дома из бетона. И технология отлажена со съемной опалубкой. И думаю, что ничуть не медленнее чем 3Д.
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13.09.2021 10:26 Відповісти
А где то сказано о скорости ?
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13.09.2021 10:29 Відповісти
Нет. Но как бы подразумевается, что быстро и качественно печатаутся дома.
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13.09.2021 10:33 Відповісти
Раз нет, то не нужно фантазировать и выдумывать .

скорее всего они подсчитали совершенно другие показатели .

возможно человека часов, сколько людей нужно для возведений опалубки, лесов,/ заливки, демонтажа опалубки и тех же лесов, чистка после работы инструмента и материалов, и так далее .Работа автомашин что б привезти опалубку, леса , затем их увезти обратно на склад, краны для погрузки и разгрузки и так далее .

Да, из бетона и пару сотен лет назад делали, тут о методе работы .

даже если это и дольше чем раньше а дешевле, это уже считается отличным показателем .
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13.09.2021 10:38 Відповісти
Сомневаюсь я что дешевле. Опять же заливку подобного строения может сделать автокран с бригадой рабочих. Не думаю что дороже бы вышло. Тем более на возведение крыши все равно монтажников наверняка приглашали.
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13.09.2021 10:41 Відповісти
бригада рабочих в США - это не бригада рабочих в Украине за 500 гривен в день
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13.09.2021 10:48 Відповісти
Да и 3Д принтер вещь не дешевая. Равно как и операторы его.
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13.09.2021 10:58 Відповісти
Ну раз вы сомневаетесь то согласен, дураки кругом.

странно что с такими знаниями у вас есть время сидеть тут и критиковать строительные методы, а не возглавлять крупную строительную фирму и работать без отдыха
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13.09.2021 10:51 Відповісти
Ну кто на что учился и кому что нравится. Не всем же быть строителями.
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13.09.2021 10:59 Відповісти
даже корабль был из бетона)

а англичане хотели авианосец изо льда построить
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13.09.2021 19:31 Відповісти
3д наверное медленнее чем опалубкой. Дело в том что возня с опалубкой требует кучу персонала, который в штатах очень дорого.
А так приезжает 3д принтер - по сути это автоматический кран со шлангом вместо крюка. Ну и не спеша укладывает этот бетон по кругу.
Вопрос тут скорее всего именно в цене.
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14.09.2021 09:15 Відповісти
Красиво. В Украине решили построить бараки, в итоге Широкий Лан стал символом коррупции в армии.
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13.09.2021 10:33 Відповісти
а зато у расісі єсть мульфільм пра гіпєрзвуковиє ракєти!

отакот!
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13.09.2021 10:46 Відповісти
Тільки дурні не розуміють, що мова йде про швидкість будівництва а це у військовій справі важливо, мінімальні витрати будівельних матеріалів, мобільність будівельної техніки, мінімальну шкоду навколишньому середовищу. В такому приміщенні людина краще почувається ніж будь-якому військовому наметі.
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13.09.2021 10:49 Відповісти
Нема там швидкості.
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13.09.2021 11:06 Відповісти
Стосовно швидкості. Почитайте коментар вище від Александр Лихошва і вам стане більш зрозуміло про що я писав. І взагалі будь-які особливо нові технології постійно вдосконалюються. Все залежить від того який результат Вам потрібен: або швидко і багато, або якісно та тільки менше. Можна спробувати і якісно і багато. Теж можна. Але тільки збільшенням потужностей.
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13.09.2021 17:15 Відповісти
Де ви там побачили мобільність техніки та мінімальні витрати? Да і швидкість будівництва під питанням зважаючи на те що той 3Д принтер треба на місті зібрати та розібрати.

От для хмарочосів це можливо б стало у нагоді якщо сама технологія дозволяє створювати надміцний бетон
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13.09.2021 12:29 Відповісти
Будівельна техніка там дійсно мобільна. Бо крім працюючого 3D принтера там більш нічого немає.

Витрати мінімальні, бо наприклад при такому будівництві стін опалубка непотрібна. Ну і почитайте коментар Александр Лихошва з яким я погоджуюсь.

Зібрати і розібрати такий 3D принтер, судячи з його конструкції, можна за декілька годин. Головна складність при його монтуванні це дуже точно змонтувати рейки (направляючі) по яких він рухається. Але вже давно існують технології, де монтаж цих рейок точно, швидко і легко виконується з допомогою лазерних пристроїв. Хто має освіту і досвід і колись працював у машинобудуванні і монтував там станини наприклад великих металорізальних верстатів про ці технології знає.

І не дай вам бог почати будувати по такій технології хмарочос. Він почне розвалюватися вже при будівництві другого поверху. Я не інженер-будівельник. Але дивлячись ******* пізнавальні програми про будівництво розумію, що основна ****** конструкція хмарочосів - металева. Можливо якісь деталі вже можуть бути з пластмас.
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13.09.2021 17:49 Відповісти
Фігня. Бачив я як той принтер працює. Одна людина за той самий час вдесятеро більше зробить, з перекурами і парою запоїв.
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13.09.2021 11:04 Відповісти
це поки що фiгня...але все розвивається та удосконалюється, тому зараз ми ще не можемо повнiстю оцiнити цю технологiю...

можливо. що за нею майбутнє. але не для всiх будiвель...побачимо.
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13.09.2021 15:40 Відповісти
Украине нужно технологии изучать и создавать 3D принтеры для и для казарм и для строительства на других планетах жилья, чтобы выгрузил 3D принтер и там бах тебе жилье. Параметры нужно еще выдерживать и т.д. И 3D принтеры нужно создавать и для небоскребов, как у Китая. Вообще было бы хорошо, чтобы в Украине начали строительство производства инновационных технологий и чтобы задача там стояла не деньги зарабатывать, а обеспечить мир технологиями, которые помогут заменить человека и оптимизировать траты ибо робототехника дешевле и эффективнее человека. Роботы нужны на все работы - на которых трудятся люди. Человек не должен работать ради денег, роботы должны работать на людей и зарабатывать деньги для людей. Роботы работают по всему миру и людям всего мира на карточку капают бабки. Уже в этом веке роботы должны заменить полностью человека! А человек наконец обеспечит жизнь себе без нужды трудиться, теперь человек будет творить ради свободной воли своей.
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13.09.2021 12:17 Відповісти
круто!
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13.09.2021 12:26 Відповісти
Чудово. Швидко і досить комфортно.
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13.09.2021 18:46 Відповісти
 
 