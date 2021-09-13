Казарми в США друкують на 3D принтері: Розраховують, що вони прослужать десятиліття. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Технології
У США з'явилися казарми, побудовані за допомогою 3D-принтера. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Popular Mechanics.
Компанія з 3D-друку ICON завершила будівництво нових казарм Національної гвардії в навчальному центрі Кемп-Свіфт у Бастроп, штат Техас.
Вони призначені для одночасного розміщення до 72 гвардійців, в яких ті зможуть відпочивати у вихідні. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.
Як заявив представник військового департаменту Техасу, конструкції прослужать десятиліття.
Стіни будівлі зроблені з двох шарів бетонної суміші з шаром ізоляції між ними. Це повинно підтримувати тепло в приміщенні взимку і прохолоду спекотним літом в Техасі. Зверху покладений третій шар, що з'єднує обидва вертикальні шари і забезпечує структурне посилення. Вирізи в конструкції пристосували для місць для дверей і вікон, які були додані пізніше. Для завершення казарми додано дах складського типу.
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скорее всего они подсчитали совершенно другие показатели .
возможно человека часов, сколько людей нужно для возведений опалубки, лесов,/ заливки, демонтажа опалубки и тех же лесов, чистка после работы инструмента и материалов, и так далее .Работа автомашин что б привезти опалубку, леса , затем их увезти обратно на склад, краны для погрузки и разгрузки и так далее .
Да, из бетона и пару сотен лет назад делали, тут о методе работы .
даже если это и дольше чем раньше а дешевле, это уже считается отличным показателем .
странно что с такими знаниями у вас есть время сидеть тут и критиковать строительные методы, а не возглавлять крупную строительную фирму и работать без отдыха
а англичане хотели авианосец изо льда построить
А так приезжает 3д принтер - по сути это автоматический кран со шлангом вместо крюка. Ну и не спеша укладывает этот бетон по кругу.
Вопрос тут скорее всего именно в цене.
отакот!
От для хмарочосів це можливо б стало у нагоді якщо сама технологія дозволяє створювати надміцний бетон
Витрати мінімальні, бо наприклад при такому будівництві стін опалубка непотрібна. Ну і почитайте коментар Александр Лихошва з яким я погоджуюсь.
Зібрати і розібрати такий 3D принтер, судячи з його конструкції, можна за декілька годин. Головна складність при його монтуванні це дуже точно змонтувати рейки (направляючі) по яких він рухається. Але вже давно існують технології, де монтаж цих рейок точно, швидко і легко виконується з допомогою лазерних пристроїв. Хто має освіту і досвід і колись працював у машинобудуванні і монтував там станини наприклад великих металорізальних верстатів про ці технології знає.
І не дай вам бог почати будувати по такій технології хмарочос. Він почне розвалюватися вже при будівництві другого поверху. Я не інженер-будівельник. Але дивлячись ******* пізнавальні програми про будівництво розумію, що основна ****** конструкція хмарочосів - металева. Можливо якісь деталі вже можуть бути з пластмас.
можливо. що за нею майбутнє. але не для всiх будiвель...побачимо.