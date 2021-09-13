Із загиблим унаслідок російського обстрілу на Донбасі воїном 74-го ОРБ Денисом Германом простяться завтра в Запоріжжі. ФОТО

Завтра, 14 вересня, у Запоріжжі на Алеї захисників (парк Металургів) о 10.30 розпочнеться церемонія прощання з Денисом Сергійовичем Германом, 1989 року народження, солдатом, розвідником глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 11 вересня в районі проведення ООС внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Запорізького обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна забирає найкращих. 11 вересня, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, розвідник глибинної розвідки 74 орб Денис Герман. Денис народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі. Навчався у загальноосвітній школі № 91. Закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права. 29 вересня Денису мало виповнитися 32 роки. Прощання з Героєм відбудеться 14 вересня о 10:30 на Алеї Захисників (парк Металургів)." - зазначається у повідомленні.

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