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Не минуло й тижня: в урбан-парку на ВДНГ у Києві водій легковика загруз у недавно застеленому газоні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

В урбан-парку на території ВДНГ водій легкового авто загруз у недавно застеленому газоні. Фото опубліковані в соцмережах. Інцидент стався під час фестивалю вуличних культур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Хмарочос".

Передні колеса автомобіля загрузли в землі і пошкодили зелене покриття. На місце викликали евакуатор.

Крім того, працівники ВДНГ викликали на місце поліцію. Порушник повинен відшкодовувати завдані збитки в адміністративному порядку - їх сума становить близько 20 000 гривень. В урбан-парку зараз займаються відновленням газону і планують встановити обмежувальні стовпчики.

Не минуло й тижня: в урбан-парку на ВДНГ у Києві водій легковика загруз у недавно застеленому газоні 01

Тиждень тому в урбан-парку облаштували газон. У жовтні там планують висадити багаторічні дерева і кущі.

Урбан-парк на ВДНГ почали будувати в липні 2021 року. В рамках проєкту там повинні з'явитися майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту і паркуру, клаймбінгу, дитячі урбан-локації, столи для тенісу і бетонний скейтпарк. За концепцією передбачається, що спортивний кластер на ВДНГ буде займати площу 22 га, з них половина - урбан-парк. Вхід в урбан-парк - безкоштовний і доступний цілодобово.

Дивіться також: Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко. ВIДЕО

Не минуло й тижня: в урбан-парку на ВДНГ у Києві водій легковика загруз у недавно застеленому газоні 02
Фото: Хмарочос

Нагадаємо, 1 вересня в Києві на Арсенальній площі відкрили оновлене суспільний простір з фонтаном. Наступного дня в цей фонтан заїхала вантажівка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Быдлоклассика
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13.09.2021 13:22
+39
Ну и мразь....
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13.09.2021 13:22
+20
дайте угадаю, номера лошпары начинаются на АН?
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13.09.2021 13:23
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Ну и мразь....
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13.09.2021 13:22 Відповісти
Быдлоклассика
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13.09.2021 13:22 Відповісти
дайте угадаю, номера лошпары начинаются на АН?
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13.09.2021 13:23 Відповісти
Такое возможно, если продолжение номера: 0002. Тока тачка какая-то- не для таких номеров.
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13.09.2021 13:28 Відповісти
90 процентов населения бараны и ездят на подобных драндулетах. Ты думаешь у. 90 номера АН?
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13.09.2021 14:11 Відповісти
Кстати это определили учёные Великобритании. Вот так.
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13.09.2021 14:16 Відповісти
Вы меня не поняли. От слова совсемнепоняли. Я не думаю что кто-то приезжий, в Киеве, если у него не круто-ментовкий номер, способен на подобное. И всё.
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13.09.2021 14:39 Відповісти
Дебилов хватает на любых номерах.
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13.09.2021 22:02 Відповісти
А може і бляхи...
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13.09.2021 13:30 Відповісти
Ты ошибся.

Быдло было с АА.
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13.09.2021 13:32 Відповісти
че лугандец задело? но я бы то же поставил бы на АН или ВВ. существа которые предали свою землю, как правило не очень воспитаны
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13.09.2021 13:51 Відповісти
У меня АР, "воспитанный ты наш".
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13.09.2021 14:12 Відповісти
..ну очень близко...от АН и ВВ... Есть такой городок ..исконно сепарский ..Мелитополь называется... там поголовно мыслями АН и ВВ...хотя на номерах АР...)))
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14.09.2021 14:23 Відповісти
Нєа, на фото в ЗупиниЛося видно - СЕ
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13.09.2021 15:08 Відповісти
СЕ 9434 ВК
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13.09.2021 13:50 Відповісти
А тут копья ломают "" благородные"" киевляне с подобными им прочими.
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13.09.2021 14:14 Відповісти
Ну и зачем такое писать? Новости о быдле за рулем проскакивают регулярно, раз в неделю - точно. Часто там донецкие номера фигурировали?

Если есть время и мозги, посмотрите диалог Андрея Луганского с луганчанином

https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10

Да даже в Киеве таких адекватных людей не такой большой процент. Абсолютно здравые рассуждения. И таких переселенцев оттуда достаточно. Так что нечего людей обвинять - здесь быдла не меньше.

Если голосовал за Клоуна, то первые минут 5 лучше пропустить: человек в январе 2019 (хотя это тогда выложили, а когда было снято - х.з) рассказывает, почему этого не нужно делать.
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13.09.2021 22:15 Відповісти
Або на ВВ
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14.09.2021 00:08 Відповісти
Тупое автобыдло!!!
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13.09.2021 13:25 Відповісти
А кто это чмо на корыте туда вообще пустил???!!
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13.09.2021 13:27 Відповісти
Животное, что с него взять.
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13.09.2021 13:28 Відповісти
та є що взяти. ну, хоча б тисяч сто гривень.
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13.09.2021 22:38 Відповісти
На этот раз дедушка не виновать, как это было в Днепре?

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13.09.2021 13:31 Відповісти
А что за тачка такая? Впереди резина обычная, похоже Р17, сзади- низкопрофильная на Р19, вроде как. Уж не американец ли?
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13.09.2021 13:33 Відповісти
Пора бы уже переименовать это ВДНХ.
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13.09.2021 13:34 Відповісти
Это точно. От этого все беды.
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13.09.2021 13:42 Відповісти
ВДХЗ - Выставка Достижений Хозяев Зеленского
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13.09.2021 13:43 Відповісти
Оно?

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13.09.2021 13:42 Відповісти
Она.

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13.09.2021 13:43 Відповісти
А где фапотька?
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13.09.2021 13:45 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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14.09.2021 13:56 Відповісти
А востанавливать газон это животное будет за свой счет? Впрочем, животные умнее этого скота.
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13.09.2021 13:46 Відповісти
А до конца дочитать нее? Там же для тех кто в танке написано,20 тыс грн с него срубят.
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14.09.2021 11:34 Відповісти
Для начала пускай срубят.
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14.09.2021 13:53 Відповісти
Это легче,чем обосцать 2 пальца! Накладывается арест на имущество,и на следующий день товарищ стоит в кассе с требуемой суммой.
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14.09.2021 17:43 Відповісти
Поживём побачим. Если у водилы тесть не судья или тётя не прокурор и т.д.
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14.09.2021 18:11 Відповісти
Оставить тачку на газоне!
Пусть будет ржавым памятником урбанизации.
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13.09.2021 13:52 Відповісти
А где все те, кто рассказывал, что Кличко не там поставил фонтан? Почему не рассказывают, что Кличко не там положил газон?
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13.09.2021 14:14 Відповісти
клаймбинга,

==

Во первых, клаймин.Це по перше. Во вторых, сыпать иностраными словами, не зная их ни правописания, ни произношения это верх провинциального мещанства.
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13.09.2021 14:23 Відповісти
Клаймбинг: экстремальный альпинизм

клаймин - такого слова нет. есть клайминг
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14.09.2021 10:05 Відповісти
нет таких слов, ни клаймбинг ни клайминг. В русской грамматике как пишется так и произносится, поэтому клаймин, открой словарь и убедись.
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14.09.2021 10:16 Відповісти
дайте угадаю... штраф 51 грвн
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13.09.2021 14:25 Відповісти
Штраф - то фигня, а вот по суду нужно будет выплатить причиненный ущерб, и его, если всё же прочесть новость, насчитали на 20 штук. Немного тоже, но сильно больше штрафа.
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13.09.2021 15:31 Відповісти
этого не случится
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13.09.2021 16:02 Відповісти
Или - понять и простить.
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13.09.2021 15:35 Відповісти
я б бажав ось якого покарання йому -- Щоб Кличко особисто та привселюдно зі згодою натовпу дав би йому підзатильника
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14.09.2021 12:10 Відповісти
бачив цього довбня вчора. еталонний дебіл, з палати мір і вагів.
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13.09.2021 14:30 Відповісти
А довбень не обдовбаним був?
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13.09.2021 15:39 Відповісти
на перший погляд ні
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13.09.2021 23:08 Відповісти
як свині в посудній лавці. то фонтан, то газон.
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13.09.2021 14:44 Відповісти
По газонам не ходить! Только чурбанам можна ездить, им без разницы.
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13.09.2021 15:37 Відповісти
некачественный газон построили.
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13.09.2021 21:24 Відповісти
В урбан-парка на территории ВДНХ водитель легкового авто загруз в недавно застеленном газоне. Фото опубликованы в соцсетях. Инцидент произошел во время фестиваля уличных культур. Источник: https://censor.net/ru/p3287896

Bykovan Nazavzhdy
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13.09.2021 21:28 Відповісти
бидло.
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13.09.2021 22:34 Відповісти
Кто-то еще удивляется, что у нас сейчас преЗЕдент дебильный быдлан?

Быдло выбрало быдло.

И, как показала практика, у нас такого несвидомого говна не намного меньше, чем на Роисе. Вот каждый день наглядная демонстрация происходит.
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13.09.2021 23:00 Відповісти
Савецкоє виховання.
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14.09.2021 00:11 Відповісти
Кличко знов десь "під ноги" свої парки та фонтани розкладає?...
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14.09.2021 12:07 Відповісти
Просто надо принять закон, позволяющий мэру бить нарушителей.
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16.09.2021 18:01 Відповісти
 
 