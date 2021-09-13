Не минуло й тижня: в урбан-парку на ВДНГ у Києві водій легковика загруз у недавно застеленому газоні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж
В урбан-парку на території ВДНГ водій легкового авто загруз у недавно застеленому газоні. Фото опубліковані в соцмережах. Інцидент стався під час фестивалю вуличних культур.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Хмарочос".
Передні колеса автомобіля загрузли в землі і пошкодили зелене покриття. На місце викликали евакуатор.
Крім того, працівники ВДНГ викликали на місце поліцію. Порушник повинен відшкодовувати завдані збитки в адміністративному порядку - їх сума становить близько 20 000 гривень. В урбан-парку зараз займаються відновленням газону і планують встановити обмежувальні стовпчики.
Тиждень тому в урбан-парку облаштували газон. У жовтні там планують висадити багаторічні дерева і кущі.
Урбан-парк на ВДНГ почали будувати в липні 2021 року. В рамках проєкту там повинні з'явитися майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту і паркуру, клаймбінгу, дитячі урбан-локації, столи для тенісу і бетонний скейтпарк. За концепцією передбачається, що спортивний кластер на ВДНГ буде займати площу 22 га, з них половина - урбан-парк. Вхід в урбан-парк - безкоштовний і доступний цілодобово.
Нагадаємо, 1 вересня в Києві на Арсенальній площі відкрили оновлене суспільний простір з фонтаном. Наступного дня в цей фонтан заїхала вантажівка.
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Быдло было с АА.
Если есть время и мозги, посмотрите диалог Андрея Луганского с луганчанином
https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10
Да даже в Киеве таких адекватных людей не такой большой процент. Абсолютно здравые рассуждения. И таких переселенцев оттуда достаточно. Так что нечего людей обвинять - здесь быдла не меньше.
Если голосовал за Клоуна, то первые минут 5 лучше пропустить: человек в январе 2019 (хотя это тогда выложили, а когда было снято - х.з) рассказывает, почему этого не нужно делать.
Пусть будет ржавым памятником урбанизации.
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Во первых, клаймин.Це по перше. Во вторых, сыпать иностраными словами, не зная их ни правописания, ни произношения это верх провинциального мещанства.
клаймин - такого слова нет. есть клайминг
Bykovan Nazavzhdy
Быдло выбрало быдло.
И, как показала практика, у нас такого несвидомого говна не намного меньше, чем на Роисе. Вот каждый день наглядная демонстрация происходит.