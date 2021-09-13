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стадіон (56) Сумська область (2215) Велике будівництво (718)

Після реконструкції на Сумщині відкрили стадіон ім. Володимира Куца, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У місті Тростянець на Сумщині після реконструкції відкрили стадіон імені дворазового чемпіона Олімпійських ігор з легкої атлетики Володимира Куца.

Про це повідомляється на сайті Сумської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Цей прекрасний стадіон, прекрасний спортивний комплекс є найкращим на території області. Це я можу з упевненістю сказати", − заявив на відкритті спортивної арени глава Сумської ОДА Дмитро Живицький.

У ході реконструкції в межах програми "Велике будівництво" на стадіоні було повністю оновлено футбольне поле розміром 105х68 м з натуральним покриттям, обладнано бігові доріжки і проведено благоустрій території.

Також було облаштовано тренувальні футбольні поля розміром 57х31 м і два - по 60х40 м зі штучним покриттям. Додатково було обладнано поле для мініфутболу 40х20 м зі штучним покриттям.

Загальна вартість реконструкції стадіону становить приблизно 55 млн грн, які надійшли з Державного фонду реконструкції та розвитку, а також з міського бюджету.

Раніше вже повідомлялося, що в Кривому Розі за програмою "Велике будівництво" Володимира Зеленського відбувається реконструкція відразу двох стадіонів - "Металург" і "Спартак".

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Після реконструкції на Сумщині відкрили стадіон ім. Володимира Куца, - ОДА 01
Після реконструкції на Сумщині відкрили стадіон ім. Володимира Куца, - ОДА 02
Після реконструкції на Сумщині відкрили стадіон ім. Володимира Куца, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
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Я,блин , вышел на работу и только потом вспомнил что не выкинул пакет с мусором. А что интересного случилось у вас?
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13.09.2021 14:19 Відповісти
Такие новости мы обсуждаем только в ракурсе "велике крадівництво".

Никакого позитива.
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13.09.2021 14:20 Відповісти
Как никакого позитива? Неужели никто не постарался для внуков!
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13.09.2021 15:43 Відповісти
Для "всёпропаданцев" никакого позитива.

Это - сарказм.
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13.09.2021 15:48 Відповісти
нормалёк, пусть строят...

стадион так стадион
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13.09.2021 14:27 Відповісти
ячячсчсясчя
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13.09.2021 14:40 Відповісти
Седьмой год идет война с **********,а стадионы это ж неоценимый вклад в оборону
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13.09.2021 15:37 Відповісти
А здоровье нации?
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13.09.2021 15:49 Відповісти
 
 