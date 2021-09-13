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контррозвідка (458) СБУ (10053) Донецька область (5715) найманці РФ (1971)

Екснайманець "ДНР", який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Екснайманець

Житель м. Курахове (Донецька область) в 2014-2015 рр. брав участь у війні проти України в складі НЗФ "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.

Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии".

У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років засуджений агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані на Житомирщині

Екснайманець ДНР, який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ 01
Екснайманець ДНР, який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ 02
Екснайманець ДНР, який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ 03
Екснайманець ДНР, який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Дом предателя сгорнуть бульдозером, к чертям собачим, как поступют изратльтяне с террористами Хезболі!!!
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13.09.2021 16:20
+9
Со святогорской лавры начался Славянск. Сепары и не скрывали, что жили там под видом монахов, и оружие складировали там же
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13.09.2021 16:27
+7
Теж мені новина...

Та в кожному місті є виродок, який воював за сепарню.

Окрім того ченці чи хто, які окупували нашу лавру, випустили брошуру з молитвами за росіску армію та народ. Продається тепер в храмах МП.
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13.09.2021 16:18
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Теж мені новина...

Та в кожному місті є виродок, який воював за сепарню.

Окрім того ченці чи хто, які окупували нашу лавру, випустили брошуру з молитвами за росіску армію та народ. Продається тепер в храмах МП.
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13.09.2021 16:18 Відповісти
Со святогорской лавры начался Славянск. Сепары и не скрывали, что жили там под видом монахов, и оружие складировали там же
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13.09.2021 16:27 Відповісти
Бакланов уди ходе молитися та каже, що не визнає "розколу"..

Тільки дебіли не бачать в цьому нічого поганого...
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13.09.2021 17:25 Відповісти
Дом предателя сгорнуть бульдозером, к чертям собачим, как поступют изратльтяне с террористами Хезболі!!!
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13.09.2021 16:20 Відповісти
Оооо, новенький интерфейс - прикольно, спасибо.
Но вот хотелось бы всетаки узнать, а морду лица ему заблурили по тому что опасаются фанатов хероя?
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13.09.2021 16:23 Відповісти
Отправьте его на кичу а хату спалить. Пусть предатели знают что так будет с каждым! Пусть тикают суки в Забайкалье и в Хабаровский край...
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13.09.2021 16:23 Відповісти
А чего не в наручниках и мордой в асфальт? Престарелому кокочленцу надо привыкать к новой жизни или он на наше самое справедливое в мире "правосудие" надеется? Думаю всё-таки надо против этой дичи применять методы их старших северных "товарищей", лучше доходить будет, а то мы вечно сопли жуём и получаем из-за этого
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13.09.2021 16:27 Відповісти
взяли навароса за хобот
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13.09.2021 16:27 Відповісти
В "столыпинский вагон" его и к братьям по разуму с волчьим билетом.
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13.09.2021 16:35 Відповісти
То він йде на співбесіду на якого міністра, бо знає що весь офіс президента і кабмін разом з ДБР і прокуратурою наповнюють антимайданівцями.
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13.09.2021 16:46 Відповісти
просто старий козел...
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13.09.2021 17:25 Відповісти
Ідеальна кандидатура в партію "Слуга народа
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13.09.2021 17:41 Відповісти
Я не пойму,нахрена нам блок посты если всякая шваль разгуливает на подконтрольной территории Украины?
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13.09.2021 17:48 Відповісти
Украинцы добряки, щадят предателей и коллаборационистов. Вместо того, чтобы уничтожать их при задержании.
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14.09.2021 05:01 Відповісти
 
 