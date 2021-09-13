Екснайманець "ДНР", який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Житель м. Курахове (Донецька область) в 2014-2015 рр. брав участь у війні проти України в складі НЗФ "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.
Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии".
У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.
Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Та в кожному місті є виродок, який воював за сепарню.
Окрім того ченці чи хто, які окупували нашу лавру, випустили брошуру з молитвами за росіску армію та народ. Продається тепер в храмах МП.
Тільки дебіли не бачать в цьому нічого поганого...
Но вот хотелось бы всетаки узнать, а морду лица ему заблурили по тому что опасаются фанатов хероя?