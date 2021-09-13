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дороги (1505) Укравтодор (489) Черкащина (647) Велике будівництво (718)

Капітальний ремонт 6 км ділянки траси Н-08 завершується на Черкащині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 6 км поблизу Канева від межі з Київською областю до повороту на Канів у селі Софіївка Золотоніського району на трасі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь наближається до завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook "Укравтодор".

Зазначається, що підрядник завершує нанесення розмітки і починає монтаж бар'єрного огородження.

"Новий конструктив дорожнього одягу складається з наступних шарів: основа зі щебенево-піщаної суміші обробленої цементом, два вирівнюючих шари крупнозернистого та щільного асфальтобетону та фінішний, верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Загальна товщина дорожнього покриття становить понад 50 см", - йдеться в повідомленні.

Всього в рамках президентської програми "Велике будівництво" на автодорозі Н-08 в Золотоніському районі оновлені 40 км дорожнього покриття від межі Черкаської та Київської областей до обходу міста Золотоноша.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив серед завдань програми "Велике будівництво" на поточний рік оновити і побудувати 4500 км доріг національного значення і 2000 км місцевих.

Капітальний ремонт 6 км ділянки траси Н-08 завершується на Черкащині, - Укравтодор 01
Капітальний ремонт 6 км ділянки траси Н-08 завершується на Черкащині, - Укравтодор 02
Капітальний ремонт 6 км ділянки траси Н-08 завершується на Черкащині, - Укравтодор 03

Автор: Анастасія Потіха
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"засранці" на перевантажених фурах за рік розібють.
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13.09.2021 16:49 Відповісти
Сто відсотків. І так по всій Україні. Злочинці.
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13.09.2021 17:12 Відповісти
на весну розпочнеться велике будівництво 2. з латанням асфальту( якщо доживе)
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13.09.2021 17:20 Відповісти
До цього цього не було! Супер!

А налагодити контроль ваги фур мали ще ПеПоредники перед початком великого будівництва!
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13.09.2021 18:38 Відповісти
 
 