Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ. ФОТО

Співробітники "прикордонного управління ФСБ по республіці Крим" затримали 24-річного жителя Одеської області під час спроби потрапити на окупований півострів.

Про це повідомляє Думская з посиланням на окупаційне відомство, передає Цензор.НЕТ.

Українець нібито 5 вересня намагався проникнути на півострів за межами прикордонних пунктів пропуску.

Чоловіка затримали в районі пункту пропуску "Армянськ". Він взяв із собою готівку, спортивну сумку з одягом, намет і туристичні приналежності.

Затриманий розповів, що хотів відпочити у Криму, але оскільки втратив паспорт, то не міг легально потрапити на півострів.

Затриманого взяли під варту. ФСБ порушила проти нього кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації).





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