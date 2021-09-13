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Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники "прикордонного управління ФСБ по республіці Крим" затримали 24-річного жителя Одеської області під час спроби потрапити на окупований півострів.

Про це повідомляє Думская з посиланням на окупаційне відомство, передає Цензор.НЕТ.

Українець нібито 5 вересня намагався проникнути на півострів за межами прикордонних пунктів пропуску.

Чоловіка затримали в районі пункту пропуску "Армянськ". Він взяв із собою готівку, спортивну сумку з одягом, намет і туристичні приналежності.

Затриманий розповів, що хотів відпочити у Криму, але оскільки втратив паспорт, то не міг легально потрапити на півострів.

Затриманого взяли під варту. ФСБ порушила проти нього кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації).

Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ 01
Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ 02

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Топ коментарі
+17
Живой пример теории Дарвина. к тому же еще и типичный ватный зебил из одесской области.
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13.09.2021 17:23
+12
Скучал за русским МОРОМ? Пусть теперь в камере злебает ложкой.
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13.09.2021 17:24
+12
Ваннуем. После нескольких минут, часов прохождения электрики через самые чувствительные места этого сторонника теории Дарвина, мы услышим помрачительную историю того, как он по заданию СБУ или лично Данилова пробрался в Крым с целью напасть на Поклонскую или взорвать электросчетчик в доме у Константинова
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13.09.2021 17:40
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Живой пример теории Дарвина. к тому же еще и типичный ватный зебил из одесской области.
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13.09.2021 17:23 Відповісти
Скучал за русским МОРОМ? Пусть теперь в камере злебает ложкой.
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13.09.2021 17:24 Відповісти
Лишь бы не требовал обмена и адвоката. И родня пусть не верещит!
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13.09.2021 17:34 Відповісти
100% диверсант.
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13.09.2021 17:35 Відповісти
Ваннуем. После нескольких минут, часов прохождения электрики через самые чувствительные места этого сторонника теории Дарвина, мы услышим помрачительную историю того, как он по заданию СБУ или лично Данилова пробрался в Крым с целью напасть на Поклонскую или взорвать электросчетчик в доме у Константинова
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13.09.2021 17:40 Відповісти
Він взутий у капці - як і усі українські диверсанти!!! Його можна було ще у Одесі затримувати, коли він виходив з хати!
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14.09.2021 10:45 Відповісти
Якщо кацапи його відпустять, то "впаяти" йому в Україні як мінімум 5 років.
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13.09.2021 17:48 Відповісти
Даже если не отпустят сейчас. "Потом" ведь тоже наступит.
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13.09.2021 18:04 Відповісти
Він нічого не порушив, на відміну від окупантів.
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14.09.2021 10:49 Відповісти
забыл к ногам видать копыта привязать.....)) выследили....
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13.09.2021 18:24 Відповісти
Нах Оз Одесской области в Крым ехать? В Одесской,Николаевской и Херсонской областях есть дикие места с безлюдными пляжами где с палаткой в 5 раз лучше чем в Крыму. А Еще и в 3 раза ближе и в 2 раза дешевле. Не давать ему адвоката-раз он так любит русский мир
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13.09.2021 19:57 Відповісти
ватное чмо. и одето, как чмо, тьфу.
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13.09.2021 20:08 Відповісти
Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

295034, г. Симферополь,
бульвар И. Франко, д.13
8(0652) 37-42-76
8(0652) 37-43-76

[email protected]

сообщаю:

чмошник диверсант, а в рюкзаке у него - граната
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14.09.2021 00:24 Відповісти
 
 