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Шахрай "заробляв" по 300 тис. на фальшивих довідках про COVID-тести для жителів ОРДЛО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік продавав жителям окупованих територій довідки про відсутність коронавірусу. Жодних аналізів вони не здавали.

Шахрая викрив Департамент кіберполіції Національної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"59-річний чоловік в інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на Covid-19 і "Covid-сертифікатів". Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - сказано в повідомленні.

Одна довідка коштувала 500 грн. За даними поліції, за місяць чоловік "заробляв" по 300 тис. грн.

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При виготовленні довідок він використовував фальшиві печатки медичного центру, і тому справу розслідують за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (підробка документів). Покарання за цією статтею - штраф до 1700 грн, або арешт на строк до 6 міс., або обмеження волі на строк до 2 років.

Шахрай заробляв по 300 тис. на фальшивих довідках про COVID-тести для жителів ОРДЛО 01
Шахрай заробляв по 300 тис. на фальшивих довідках про COVID-тести для жителів ОРДЛО 02
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Навіщо жителям ОРДЛО справки COVID-тестів? Скрєп не достатньо?
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13.09.2021 17:36 Відповісти
для вьезда к карателям в Украину за пенсиями и пособиями, для чего же еще.
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13.09.2021 18:05 Відповісти
Угу,автомат відклав, фальшиву довідку взяв,поїхав,отримав українську пенсію,повернувся,автомат взяв-і знову вбивати "укропів".
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13.09.2021 18:31 Відповісти
Идиие нах с таким оформлением
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13.09.2021 17:46 Відповісти
Отличный бизнес - штраф 1700 грн, зарабатывал 300к в месяц. Ну судье само собой что-то отсегнет.
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13.09.2021 17:49 Відповісти
как 1.7грн
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13.09.2021 19:50 Відповісти
Не по темі,друзі,але скажу. Прочитав,що на підерефії сьогодні жирик вирішив випендриться: приїхати до виборців у держдуру на кареті. Виїзд був шикарний,але коні встали,як вкопані і нізащо не хотіли везти отеє лайно до місця "історичної" події. Жирик кричав,плювався,лаявся, сам ньо-о-окав,розмахував руками,але родичі Лошаді його не слухались і із місця не рушали. Іржали із того видовиська не коні,а кацапи,які спостерігали оту картинку. Ну тепер жиря надере вуха Лошаді у дурдомі"Держдура"!
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13.09.2021 18:27 Відповісти
обалдеть у нас законы и правосудие . чмо по 300 тысяч в месяц зарабатывало и неизвестно столько месяцев .а с него штраф до 1700 грн ....ну не ****......законы у нас...?((
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13.09.2021 18:33 Відповісти
в расход -а кто виноград собирает и ролтон ест..гад враг народа контра
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13.09.2021 19:49 Відповісти
 
 