Шахрай "заробляв" по 300 тис. на фальшивих довідках про COVID-тести для жителів ОРДЛО. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік продавав жителям окупованих територій довідки про відсутність коронавірусу. Жодних аналізів вони не здавали.
Шахрая викрив Департамент кіберполіції Національної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"59-річний чоловік в інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на Covid-19 і "Covid-сертифікатів". Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - сказано в повідомленні.
Одна довідка коштувала 500 грн. За даними поліції, за місяць чоловік "заробляв" по 300 тис. грн.
При виготовленні довідок він використовував фальшиві печатки медичного центру, і тому справу розслідують за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (підробка документів). Покарання за цією статтею - штраф до 1700 грн, або арешт на строк до 6 міс., або обмеження волі на строк до 2 років.
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