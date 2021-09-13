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Волинь (650) СБУ (10053) військові навчання (2591)

СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє пресцентр управління СБУ у Волинській області, інформує Цензор.НЕТ.

"За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції. Але їм не вдалося проникнути на територію АЕС, тому змушені були рятуватися втечею. Зловмисники намагалися дістатися території Волинської області та незаконно перетнути державний кордон, розділившись на дві групи. Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу "диверсантів" поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди", - сказано в повідомленні.

Навчання пройшло в умовах, максимально наближених до реальних.

Крім представників СБУ, участь у ньому взяли службовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції і патрульної поліції.

СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 01
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 02
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 03
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 04
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 05
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 06
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 07
СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю 08
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Их С400 в Беларуси теперь перекрывают и Киев в том числе. До 180 целей одновременно могут атаковывать. Да и не только Киев. С линейкой по карте посидите.
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13.09.2021 17:59 Відповісти
Российские ракеты перекрывают всю Европу, и что нам теперь делать??
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13.09.2021 18:59 Відповісти
Напевно вчились журавлину віджимати ,щоб потім на біткоїнах нормально не спалитися!
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13.09.2021 18:09 Відповісти
''СБУ провела спєцзаходи в антитерористичних учєніях'' - в свєтє послєдніх , ''безуглих'' , собитій так правільнєє.
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13.09.2021 18:14 Відповісти
просмотрел фото...вижу на одном стоит сбушник и с одной ногой! надоже ракурс какой получился как будто у него одна нога. кусочек второй пиксели слился с правой . отослал сепару в севастополь... говорю вот такто есть один спецназовец у нас обучался в китае в школе шаолинь.... подпрыгивает на одной ноге и с разворота бьет противника, и приземляется на свою ногу....ответа пока нет...
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13.09.2021 18:20 Відповісти
Кого приняли на фото? Копателей янтаря, не?)
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14.09.2021 08:41 Відповісти
 
 