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Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Льотчики морської авіаційної бригади провели навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

У навчаннях, які проводилися кілька днів, брали участь два вертольоти Мі-8 і Мі-14ПЧ.

Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України 01
Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України 02

Екіпажі гелікоптерів відпрацювали переліт з місця базування на полігон у Херсонській області, де неодноразово відпрацьовували зліт-посадку, проліт по колу, після чого отримали завдання щодо цілей, в які потрібно було влучити.

Мі-14ПЧ відпрацював елемент радіолокаційної розвідки човна умовного супротивника і тактичне бомбометання в заданому районі.

Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України 03

Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України 04

У свою чергу екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет і бомбометання по заданих цілях.

Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України 05

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любо
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13.09.2021 19:16 Відповісти
грустно

этитм должны заниматься беспилотники
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13.09.2021 19:34 Відповісти
Даже учебные стрельбы надо проводить по оркам.
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13.09.2021 19:40 Відповісти
Применять авиацию там где есть все возможные средства ПВО, это не самая лучшая идея.

Беспилотники, еще куда ни шло.
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13.09.2021 19:44 Відповісти
На Ми-8 с бонбами и нурсами. Чистое самобуийство.
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13.09.2021 19:50 Відповісти
Хоч і гелікоптери та підвісне озброєння - безнадійно застаріли, але добре, що хоч такі є. Ось така наша армія: недорозкрадена/недопродана гриценками, потужно реформована і ефективно спалена парашенківськими холуями. Попри це, боронить нашу землю від навали монголо-кацапської орди.
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13.09.2021 20:00 Відповісти
скажи ще: недофінансована та занедбана зеленою пліснявою. Слабо?
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13.09.2021 20:12 Відповісти
Армія занедбана ще з 1991 року. А крали оборонні бюджети всі: і соєві ублюдки, і слуги урода бабломойського. Хто хитріший - робив із передачі кожного гівнокатера, зробленого на власному заводику і проданого армії втридорога, вмілий піар на власних телеканалах. Хто дурніший - тупо забивав болт на прийняття оборонного замовлення, що аж кожен свинобот скавучав під парканом про згорнуту ракетну програму, радісно спостерігаючи за слабким зростанням рейтинга свого імпотентного соєвого бога на фоні факапів блазня.
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13.09.2021 20:36 Відповісти
До речі, суперова фотка на аватарці. Косплей із життя, чи реальний лук?
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13.09.2021 20:40 Відповісти
ні авіації, ні флоту
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13.09.2021 21:12 Відповісти
бомдолюк в Ми8
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13.09.2021 22:00 Відповісти
 
 