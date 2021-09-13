Вертольоти морської авіаційної бригади провели навчальні стрільби, - ВМС України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Льотчики морської авіаційної бригади провели навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

У навчаннях, які проводилися кілька днів, брали участь два вертольоти Мі-8 і Мі-14ПЧ.





Екіпажі гелікоптерів відпрацювали переліт з місця базування на полігон у Херсонській області, де неодноразово відпрацьовували зліт-посадку, проліт по колу, після чого отримали завдання щодо цілей, в які потрібно було влучити.

Мі-14ПЧ відпрацював елемент радіолокаційної розвідки човна умовного супротивника і тактичне бомбометання в заданому районі.

У свою чергу екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет і бомбометання по заданих цілях.

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