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Київ (13851) підлітки (333) самогубство (489) смерть (6558)

У Києві підліток стрибнув з даху: "Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз". ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Вчора, 13 вересня, в Києві підліток вчинив самогубство. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуку Максим Образенко, який став очевидцем трагедії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні став свідком трагедії. З даху будинку, де ми мешкаємо, впав підліток. Впав сам. Зайшов до будинку, піднявся наверх та стрибнув. Жесть. Коли це бачиш по ТВ, це одне, коли це трапилось майже на твоїх очах і бачиш все це сам - зовсім інше. За пів години привели його мати... Це неможливо було дивитись без сліз. Дуже прикро", - розповів він.

Також читайте: Кількість суїцидів за 15 років знизилася майже вдвічі, - "Опендатамедіа"

У Києві підліток стрибнув з даху: Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз 01
У Києві підліток стрибнув з даху: Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз 02
У Києві підліток стрибнув з даху: Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
разбежавшись прыгну со скалы
вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ

Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
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14.09.2021 09:06
+26
Не знаючи ситуації, яка призвела до трагедії, писати подібне може лише недоумкувата істота.
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14.09.2021 09:43
+8
якщо ви буваєте у соціалках - то напевно, побачили б як російські тролі просувають виступи цього їхнього непотребу в Україні! наприклад
https://t.me/UkrNow_chat/669514
російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
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14.09.2021 09:33
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Що зробиш. Жаль..
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14.09.2021 08:58 Відповісти
разбежавшись прыгну со скалы
вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ

Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
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14.09.2021 09:06 Відповісти
якщо ви буваєте у соціалках - то напевно, побачили б як російські тролі просувають виступи цього їхнього непотребу в Україні! наприклад
https://t.me/UkrNow_chat/669514
російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
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14.09.2021 09:33 Відповісти
Вам запретили социальные сети кацапов. Нечего тут сказки рассказывать.
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14.09.2021 11:32 Відповісти
Майже у всіх є VPN, так що "запретній плод сладок" ніхто не відміняв. І тільки дурень цього не розуміє.
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15.09.2021 00:10 Відповісти
дети. всегда на максимализме, все проблемы нерешаемы, каждая любовь навсегда. бедные родственники, им дальше жить без света в окне.
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14.09.2021 09:12 Відповісти
и нет рядом близких людей с которыми можно было бы поделиться своими проблемами и получить дельный совет, ни родители, ни другие взросные родственники как правило не являются такими доверенными лицами и в этом есть их большая вина /родить, одевать и кормить - не значит воспитывать/
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14.09.2021 09:56 Відповісти
какие проблемы? вы о чем.. есть люди- у которых одна проблема- это отсутствие каких- либо проблем...... потому- что они не хотят, не могут и не желают принимать решения.. прыгнуть удел трусости и попыток убежать от ответственности и взросления.... у нас, у всех бывает момент- когда вот таки да... раз и шагнул ТУДА..... а потом.... да нет же да сложно.... да дико.... да трудно.... да страшно- но жить то надо выживать и продвигаться вперед...
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14.09.2021 10:08 Відповісти
да, есть и такие, только не надо обобщать на все случаи
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14.09.2021 10:19 Відповісти
Ті і )(уй з ними, природній відбір! Нормальне буде поводитись адекватно. А такі - не зараз - так потім, не себе, так когось!
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15.09.2021 00:12 Відповісти
А де його тато, чому він не прибіг. Напевно мама типова РСП (розвідьонка з прицепом), нагуляла сина невідомо від кого, вихованням дитини не займалась, можливо здійснювала психологічний тиск або знущалась з нього от він і пригнув.
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14.09.2021 09:18 Відповісти
ми не знаємо напевно всю ситуацію, але так, знаю випадки, коли "розвідьонки" перекладають свої навдачі на дітей та й бачив, коли виховують дітей як власну прислугу....
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14.09.2021 09:23 Відповісти
Не знаючи ситуації, яка призвела до трагедії, писати подібне може лише недоумкувата істота.
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14.09.2021 09:43 Відповісти
Никого не зная из этой семьи на всякий случай "обосрал" и так убитым горем человека (на всякий случай, да?). Или это ты тут просто решил поделиться своим "опытом"? Только им тоже тут никто не интересовался.
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14.09.2021 11:31 Відповісти
Ну хочешь ты бошку себе размотать. Ну выбери тихое место в недострое. Нет надо свою тушу прямо под подьезд. А если бы кто шел, может даже с дитем. Помню один такой сиганул и дите забрал вместе с собой.
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14.09.2021 09:30 Відповісти
У нас давно був випадок, коли жиррррна бабіща вирішила самовистругатись і стрибнула з багатоповерхівки... і впала на мужика, який щойно вийшов у магазин і йшов стежиною попід будинком. У результаті його моментально перетворило на суповий набір (класика - "нихмуя себе за хлебушком сходил"), а в неї луснуло черево, тельбухи квакотливою масою вилетіли на кілька метрів, хлюпнуло кров'ю... коротше кажучи, померла вона у страшних борошнах аж хвилин через 30-40 у швидкій. Отака зуйня, малята.
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14.09.2021 10:44 Відповісти
ох тільки хотів перекусити ((( Як мені тепер з будинку виходити... Однією фобією більше
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14.09.2021 11:11 Відповісти
"Бетонная плита упала с 9 этажа в метре от седого мальчика" (с)
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14.09.2021 23:47 Відповісти
а у нас такой в тире себе полбашки снес - там каждому дается полоса в полтора метра отделенные пуленепробиваемым стеклом
кровища вокруг нет бы дома застрелился так он даже зажлобился пистолет купить и на глазах у всех себя порешил из рентованого
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14.09.2021 21:56 Відповісти
неполная семья, и как следствие пофигизм, вседозволенность, ложные ценности и ориентиры, неуважение к родителю. Женщина в силу природного склада ума не способна вырастить полноценного мужчину.
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14.09.2021 10:24 Відповісти
Описал свою жизнь или мб все же знаком с этими людьми?
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14.09.2021 11:37 Відповісти
он описал свой жизненный путь
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14.09.2021 23:06 Відповісти
твой
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18.09.2021 20:53 Відповісти
Ось так і народжуються плітки і "сенсації".Хтось на форумі спитав,"а чого тато не прийшов???"І пішло поїхало....Неповна сімя,нагуляла причеп.Співчуваю бідній жінці,її сімї.
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18.09.2021 20:50 Відповісти
Я не писав шо вона нагуляла. Це ваша фантазія
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18.09.2021 20:56 Відповісти
Ну кто-то довел ребенка до этого поступка!

Не мог он сам, от хорошей жизни прыгнуть с крыши!

Это ужас! Это горе какое!
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14.09.2021 10:37 Відповісти
в 90% случаев это всегда какой-то пустяк, просто ему никто не помог, не выслушал.

Жаль.
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14.09.2021 23:07 Відповісти
Обычно совершают суицид люди либо психненормальные либо с тяжелыми неизлечимыми болезняни. Очень редко это доведение до суицида психздорового человека-и в таком случае мне жаль жертву. В других случаях-не жаль,ведь не совершив суицид они будут мучатся всю жизнь и еще и мучать других
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14.09.2021 10:42 Відповісти
Извините цензор, но заголовок как у статьи на какой-то помойке, призванной набрать кликбейт...
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14.09.2021 19:50 Відповісти
Що не так?.. "ФОТО 18+" з неоднозначного... замінено "ФОТОрепортаж 18+"

Хоча згоден, щоб без хайпу то варто все малими літерами (Фоторепортаж), та 18+ замінити чимсь більш конкретизованим.. але не знайшов якогось однослівного визначення "поняття неприйнятних або потенційно шкідливих подразників для психіки людини"
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14.09.2021 20:45 Відповісти
Ну це ж новинний ресурс чи як? Навіщо ця фраза у заголовку: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез" . Чи може є якась мати яка б зраділа такій події...
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14.09.2021 21:38 Відповісти
Найважче наразі матері пережити це страшенне горе , від якого рани вже не загояться 😪
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15.09.2021 01:46 Відповісти
Какая ситуация не была ,это не выход прыгнуть с крыши.
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19.09.2021 11:16 Відповісти
Есть такая категория 32 годика мужику а он с мамой ходит к стоматологу так как сам боится ...этот с голодухи или жиробесия свел счеты.
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20.09.2021 13:38 Відповісти
 
 