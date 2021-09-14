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У Києві підліток стрибнув з даху: "Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз". ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
Вчора, 13 вересня, в Києві підліток вчинив самогубство. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуку Максим Образенко, який став очевидцем трагедії, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні став свідком трагедії. З даху будинку, де ми мешкаємо, впав підліток. Впав сам. Зайшов до будинку, піднявся наверх та стрибнув. Жесть. Коли це бачиш по ТВ, це одне, коли це трапилось майже на твоїх очах і бачиш все це сам - зовсім інше. За пів години привели його мати... Це неможливо було дивитись без сліз. Дуже прикро", - розповів він.
Топ коментарі
+39 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар14.09.2021 09:06
+26 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+8 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар14.09.2021 09:33
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вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ
Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
https://t.me/UkrNow_chat/669514
російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
кровища вокруг нет бы дома застрелился так он даже зажлобился пистолет купить и на глазах у всех себя порешил из рентованого
Не мог он сам, от хорошей жизни прыгнуть с крыши!
Это ужас! Это горе какое!
Жаль.
Хоча згоден, щоб без хайпу то варто все малими літерами (Фоторепортаж), та 18+ замінити чимсь більш конкретизованим.. але не знайшов якогось однослівного визначення "поняття неприйнятних або потенційно шкідливих подразників для психіки людини"