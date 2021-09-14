У Києві підліток стрибнув з даху: "Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз". ФОТОрепортаж 18+

Вчора, 13 вересня, в Києві підліток вчинив самогубство. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуку Максим Образенко, який став очевидцем трагедії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні став свідком трагедії. З даху будинку, де ми мешкаємо, впав підліток. Впав сам. Зайшов до будинку, піднявся наверх та стрибнув. Жесть. Коли це бачиш по ТВ, це одне, коли це трапилось майже на твоїх очах і бачиш все це сам - зовсім інше. За пів години привели його мати... Це неможливо було дивитись без сліз. Дуже прикро", - розповів він.

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