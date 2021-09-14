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СБУ (10055) Укрзалізниця (2040) крадіжка (527)

Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Схему поставки неякісних запчастин для залізничних колій організували представники однієї з філій "Укрзалізниці". Державі завдано мільйонних збитків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники схеми привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій, чим завдали державі мільйонних збитків.

За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій рухомого складу під час пасажирських перевезень.

Як встановило слідство, представники однієї з філій "Укрзалізниці" налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.

Проте постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції.

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Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану "різницю" вони виводили у тінь.

Під час слідчих дій у приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії правоохоронці виявили:

  • фінансові документи із доказами протиправної діяльності;
  • ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми. Наразі на вилучену продукцію накладено арешт.

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Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці 01
Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці 02
Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці 03
Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці 04
Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Сироже Лещенко посвящается...

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14.09.2021 09:57
+8
Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей. Источник: https://censor.net/ru/p3288076

Невже член Лещенко з наглядової ради не поміг ? А за що ж воно отримує шалені бабки ? Просто відкупні за роки помиїв на Порошенка ?
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14.09.2021 09:58
+3
а есть люди которые НЕ считают лещенка гнидором?
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14.09.2021 10:04
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Сироже Лещенко посвящается...

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14.09.2021 09:57 Відповісти
Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей. Источник: https://censor.net/ru/p3288076

Невже член Лещенко з наглядової ради не поміг ? А за що ж воно отримує шалені бабки ? Просто відкупні за роки помиїв на Порошенка ?
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14.09.2021 09:58 Відповісти
А Сірожа маладєц!
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14.09.2021 09:59 Відповісти
а есть люди которые НЕ считают лещенка гнидором?
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14.09.2021 10:04 Відповісти
Серлещ-эталонный *****.Его шалава-диджейка-просто ширма.
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14.09.2021 10:26 Відповісти
Сама "Укрзализныца" - это и есть один большой УБЫТОК бюджету страны, не скажу ничего нового но ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ не только малоэффективны, но являются рассадником коррупции и воровства, все нужно приватизировать /к едрене фене/!
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14.09.2021 10:06 Відповісти
Сейчас найду страницу в книге " Похождения бравого солдата Швейка" где написано несколько слов на немецком и которые переводятся, как грубое немецкое ругательство! Ты уже достаточно хорошо освоил немецкий язык?
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14.09.2021 10:18 Відповісти
и к чему ваши ругательства? спроси у любого нормально спеца в макроэкономики и посмотри кучу примеров /даже с NASA и SpaceX/
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14.09.2021 10:24 Відповісти
К тому, что ты сравнил И. Маска с нашими ахметовыми, коломойскими, пинчуками, боголюбовыми, новиньскими и прочими украинскими миллиардерами, которые даже украинцами не являются и имеют по два и более гражданства. В т. ч. и Российской Федерации!
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14.09.2021 11:44 Відповісти
"рассадник коррупции и воровства" - там, где нет закона.
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14.09.2021 10:23 Відповісти
причем здесь вообще "закон" /писанина юристов-крючкотворцев/, важно выстраивать СИСТЕМЫ, которые не позволяют быть таким безобразиям, а собственник не может позволить себе неэффективное дело, иначе обанкротится или не выдержит конкуренции
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14.09.2021 10:29 Відповісти
Ага, ехвективних приватних бізнесменів ми вже бачили. Орізали заводи на металобрухт, а землю продали забудовникам. В принципі це, можуть робити і державні менагери.
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14.09.2021 11:34 Відповісти
СЕрежа - специалист по стальным рельсам, а не каким-то там резиновым прокладкам!
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14.09.2021 10:06 Відповісти
вы рельсы проверьте! может в них углерода не хватает.

после бронежилетов и бронекатеров уже ничему не удивлюсь.
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14.09.2021 10:08 Відповісти
Надо Лящу зарплату добавить, может тогда и наладятся дела в Укрзализнице
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14.09.2021 10:11 Відповісти
А шо настюсі вже на диски не хватає?
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14.09.2021 10:28 Відповісти
"Что ш это Порошенко всё продолжает вредить Украине? Почему Зеленский его не арестует и не посадит в тюрьму навсегда?"
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14.09.2021 10:26 Відповісти
А зачем же тогда "наблюдает" Сирожа Лещенко? И за что ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
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14.09.2021 10:39 Відповісти
https://smile.uaze.net/images/smiles/emotions/want/02782.gif
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14.09.2021 12:45 Відповісти
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15.09.2021 09:39 Відповісти
 
 