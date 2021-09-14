Мільйонні збитки і ризик аварії поїздів: СБУ викрила корупційну схему на "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Схему поставки неякісних запчастин для залізничних колій організували представники однієї з філій "Укрзалізниці". Державі завдано мільйонних збитків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники схеми привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій, чим завдали державі мільйонних збитків.

За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій рухомого складу під час пасажирських перевезень.

Як встановило слідство, представники однієї з філій "Укрзалізниці" налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.

Проте постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції.

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Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану "різницю" вони виводили у тінь.

Під час слідчих дій у приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії правоохоронці виявили:

фінансові документи із доказами протиправної діяльності;

ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми. Наразі на вилучену продукцію накладено арешт.

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