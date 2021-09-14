Двох українців і білоруса затримано в Молдові за контрабанду сигарет літаком, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Співробітники оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно з молдовськими колегами затримали повітряних контрабандистів, які порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби у Facebook.

"Повітряне судно українські прикордонники спільно з молдовськими колегами затримали сьогодні вночі. Цьому передувала випереджувальна інформація українських правоохоронців. Швидка взаємодія між прикордонниками двох країн та формування спільних патрулів не залишили правопорушникам шансів на втечу.

Як результат, прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками, за майже десять кілометрів від н.п. Сокиряни Новодністровського району (Україна) на околиці н.п. Грозніца Бричанського району (Республіка Молдова), виявлено АН-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що правоохоронцями також затримано трьох чоловіків – двох громадян України, мешканця столиці та чернівчанина, а також громадянина Білорусі. Також виявлено та вилучено засоби навігації, які використовували правопорушники.

На цей час на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото- і відеодокументування.

Затриманим чоловікам, згідно з чинним законодавством Республіки Молдова, загрожує тюремне ув’язнення.









Фото: сайт Держприкордонслужби