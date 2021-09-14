Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Олексієм Куленком попрощаються завтра на Кіровоградщині. ФОТО

Завтра, 15 вересня, у селі Покотилове Голованівського району Кіровоградської області, о 12:00 за адресою: вул. Дружби, 6 розпочнеться прощання з Олексієм Валентиновичем Куленком, 1985 року народження, старшим солдатом, навідником 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 11 вересня в районі селища Причепилівка Новоайдарського району Луганської області від смертельних осколкових поранень, що дістав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Куленко народився 30.03.1985 року. З квітня цього року перебував на службі у 17-му ОМПБ. У нього залишилися батько та троє доньок.

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