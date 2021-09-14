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Вдалося запобігти контрабанді бензопил з Китаю на загальну суму майже 5 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

З Китаю в Україну намагалися ввезти бензопили, приховавши значну кількість товару від митного контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, оперативні співробітники Бюро отримали інформацію, що на початку вересня 2021 року на територію Одеської митниці надійшли товари з Китаю, в документах яких вказані неправдиві дані.

Під час огляду товару працівники ДБР встановили, що імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді були завезені лише бензопили. Також кількість ввезених товарів у документах була значно заниженою.

Стосовно декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар вилучили.

Порушнику загрожує застосування штрафних санкцій у розмірі вартості товару, прихованого від митного контролю, яка попередньо становить 4,9 мільйона гривень.

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Вдалося запобігти контрабанді бензопил з Китаю на загальну суму майже 5 млн грн, - ДБР 01
Вдалося запобігти контрабанді бензопил з Китаю на загальну суму майже 5 млн грн, - ДБР 02
Вдалося запобігти контрабанді бензопил з Китаю на загальну суму майже 5 млн грн, - ДБР 03
Вдалося запобігти контрабанді бензопил з Китаю на загальну суму майже 5 млн грн, - ДБР 04
Вдалося запобігти контрабанді бензопил з Китаю на загальну суму майже 5 млн грн, - ДБР 05

Автор: Наталя Джума
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Теперь Карпаты могут спать спокойно))))
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14.09.2021 11:28 Відповісти
Несколько дней...
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14.09.2021 11:41 Відповісти
такими пилами Карпаты не режут, там мощнее раза в 4. Это бытовые.Для своего сада подойдет.
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14.09.2021 11:38 Відповісти
STIHL проплатил спецоперацию)
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14.09.2021 11:40 Відповісти
похоже на то)
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14.09.2021 11:55 Відповісти
"Ага ! - сказали мужики ..." (с)
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14.09.2021 12:21 Відповісти
На Волинь везли? Не від Царьова бува?
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14.09.2021 14:10 Відповісти
 
 