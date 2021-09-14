Блоковано контрабанду стероїдів з України до США і країн ЄС, вилучено товар на майже $250 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ блокувала канал котрабандного переміщення анаболічних стероїдів до країн ЄС і США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Жителі Одеської та Київської області організували канал контрабандного переміщення анаболічних стероїдів з Молдови в Україну. Уже з території нашої держави "безробітний" з Василькова продавав контрабандні сильнодіючі лікарські засоби з вмістом метандієнолу і нандролону замовникам зі США і країн ЄС.

Кордон з Молдовою контрабандний "товар" перетинав під виглядом приватного багажу у регулярних рейсових автобусах, які прямують до Одеси. Там його зустрічали ділки, щоб розмістити на транзитному складі в Одесі. А далі поштовими сервісами його відправляли до Василькова, де розташовувався основний склад.

За даними слідства, покупцями товару були, здебільшого, громадяни США та країн ЄС. Зловмисники шукали їх в Інтернеті. Для цього контрабандисти створили спеціалізований сайт, де пропонували свою "продукцію".

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У США та більшості країн ЄС анаболічні стероїди прирівнюються до наркотичних і психотропних речовин і придбати їх легально неможливо. Тож "клієнти" платили за них чималі гроші. Замовникам посилки з "товаром" відправляли через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Відправниками фігурували фіктивні особи.

Організатора контрабандної оборудки затримали на гарячому у Василькові одразу після одержання ним чергової посилки із сильнодіючими препаратами з Одеси.

У межах слідства проведено 11 одночасних обшуків за місцями мешкання і роботи учасників схеми та за адресами складів в Одесі, Києві та Василькові. Здійснено і обшук приватних транспортних засобів учасників оборудки.

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Серед вилученого:

майже 100 кг сильнодіючих лікарських засобів та понад 100 кг інших лікарських препаратів загальною вартістю майже 250 тисяч доларів США;

невикористані трек-номери АТ "Укрпошта";

записи з чорною бухгалтерією та інформацією про здійснені відправлення препаратів за кордон.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб. У тому числі перевіряється причетність посадовців поштового сервісу та митниці до створення контрабандного каналу.











