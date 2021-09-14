Із загиблим унаслідок російського обстрілу на Донбасі воїном 74-го ОРБ Денисом Германом попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

14 вересня, у Запоріжжі на Алеї захисників (парк Металургів) відбулася церемонія прощання з Денисом Сергійовичем Германом, 1989 року народження, солдатом, розвідником глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 11 вересня в районі проведення ООС внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання FORPOST, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Денис Герман загинув на фронті 11 вересня під час бойового завдання. Загинув, як справжній герой — прикривши собою своїх побратимів. Він служив у групі глибинної розвідки 74 ОРБ ЗСУ. 29 вересня йому мало виповнитися 32 роки. Одружений не був — за словами рідних, боявся заводити родину, поки йде війна.

Сьогодні, 14 вересня, до Алеї Захисників прийшли родичі, друзі та побратими, щоб віддати шану героєві. Прощання проходило з військовими почестями, молебень відправив військовий капелан. Після цього тіло Дениса Германа відправили в Одесу на кремацію.

"Герман Денис проходив службу в нашому підрозділі з січня 2020 року. За час служби зарекомендував себе як дуже позитивна людина. Дуже любив свою вітчизну, любив свою сім’ю — матір, батька, сестру. Дуже любив тварин — вони були довкола нього завжди… Це була дуже позитивна людина.

Так сталося, що під час артилерійського обстрілу він отримав поранення не сумісне с життям і загинув. Лікарі, які оглядали тіло, повідомили, що шансів вижити в нього не було, він загинув на місці", — розповів журналістам заступник командира військової частини А1035 СМПЗ підполковник Едуард Коровник.

Для нашої країни це безумовно болюча втрата, яку ні в якому разі не можна прощати й забувати, каже голова ГО "Рада Ветеранів АТО/ООС", депутат Запорізької обласної ради від фракції "Європейська Солідарність" Андрій Хімічев: "Ми маємо знати ім’я кожного героя, щоб вписати його в книгу пам’яті наших сердець. Бо настане день, коли ворог відповість за кожного!" - сказано в матеріалі видання.





















