Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця. ФОТО

32-річний зловмисник скоїв розпусні дії стосовно 12-річної дівчини. Слідчі оголосили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У поліцію Києва звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що в недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе невідомий чоловік скоїв розпусні дії стосовно її малолітньої доньки.

Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Подільського управління поліції Юрій Трембіцький, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий житель.



Фото: сайт поліції

"Попередньо ми з'ясували, що дівчата на вулиці познайомилися з чоловіком. Під час спілкування він придбав алкоголь і запропонував малолітнім пройти в занедбаний будинок, де вони тривалий час розпивали спиртні напої. Згодом одна з дівчат пішла з недобудови, а зловмисник, залишившись з іншою наодинці, скоїв розпусні дії стосовно неї. Впродовж години ми встановили фігуранта і затримали його за місцем проживання", - розповів він.

Затриманим виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.

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"Слідчий за погодженням з Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину і зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Крім цього, співробітники сектора ювенальної превенції додатково проведуть перевірку батьків малолітніх щодо неналежного виконання ними обов'язків з виховання дітей. Також поліцейські збирають доказову базу, щоб притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України, це - залучення неповнолітніх у пияцтво. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає до десяти років позбавлення волі", - додав Трембіцький.