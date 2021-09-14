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Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця. ФОТО

32-річний зловмисник скоїв розпусні дії стосовно 12-річної дівчини. Слідчі оголосили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У поліцію Києва звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що в недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе невідомий чоловік скоїв розпусні дії стосовно її малолітньої доньки.

Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Подільського управління поліції Юрій Трембіцький, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий житель.

Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця 01
Фото: сайт поліції

"Попередньо ми з'ясували, що дівчата на вулиці познайомилися з чоловіком. Під час спілкування він придбав алкоголь і запропонував малолітнім пройти в занедбаний будинок, де вони тривалий час розпивали спиртні напої. Згодом одна з дівчат пішла з недобудови, а зловмисник, залишившись з іншою наодинці, скоїв розпусні дії стосовно неї. Впродовж години ми встановили фігуранта і затримали його за місцем проживання", - розповів він.

Затриманим виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.

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"Слідчий за погодженням з Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину і зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Крім цього, співробітники сектора ювенальної превенції додатково проведуть перевірку батьків малолітніх щодо неналежного виконання ними обов'язків з виховання дітей. Також поліцейські збирають доказову базу, щоб притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України, це - залучення неповнолітніх у пияцтво. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає до десяти років позбавлення волі", - додав Трембіцький.
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Топ коментарі
+14
Шо-то подсказывает, что в этом случае девки нашли себе лоха, который нальет.
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14.09.2021 15:00
+11
Фото 12-ти летней в студию. Уверен, выглядит на 25.
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14.09.2021 14:53
+11
карту запросили на "изнасилованную" допускаю-что и на учете и семья гоп стоп притоп и пару абортов уже имеется и венеричкой болела нормальные..ПОТВОРЯЮ НОРМАЛЬНЫЕ 12 ЛЕТНИЕ В КУКЛЫ играют -а не шалятся с мужиками на 20 лет старше себя... просто не заплатили ей или мало показалось вот вам типа и миньет любофЪ стыдливо именуемая развратные действия....
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14.09.2021 14:59
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Вот вам и кандидат в Слуги Уроды!
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14.09.2021 14:41 Відповісти
Похоже на кидалово.
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14.09.2021 14:46 Відповісти
Оказался свидетелем разговора трёх девочек лет 10 , разговор шел об тонкостях секса. ХЗ что происходит, может мы уже не понимаем современный мир.
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14.09.2021 15:03 Відповісти
Силой затащил двоих несовершеннолетних в недострой. Насильно залил спиртное ...
Вот урод!
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14.09.2021 14:47 Відповісти
12 лет. это же ребенок, обмануть легко
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14.09.2021 15:11 Відповісти
Чужой мужик приглашает бухнуть. Легко повестись, это как маленькому ребенку шоколадную конфетку предложить.
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14.09.2021 16:04 Відповісти
откуда ты знаешь, как их прибалтывали, кассандра? сборище дегенератов уже обвинило детей
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14.09.2021 18:29 Відповісти
Фото 12-ти летней в студию. Уверен, выглядит на 25.
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14.09.2021 14:53 Відповісти
карту запросили на "изнасилованную" допускаю-что и на учете и семья гоп стоп притоп и пару абортов уже имеется и венеричкой болела нормальные..ПОТВОРЯЮ НОРМАЛЬНЫЕ 12 ЛЕТНИЕ В КУКЛЫ играют -а не шалятся с мужиками на 20 лет старше себя... просто не заплатили ей или мало показалось вот вам типа и миньет любофЪ стыдливо именуемая развратные действия....
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14.09.2021 14:59 Відповісти
Шо-то подсказывает, что в этом случае девки нашли себе лоха, который нальет.
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14.09.2021 15:00 Відповісти
Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки.

Мда. Чем подобное заканчивается обычно девушки наверное не знали.
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14.09.2021 15:02 Відповісти
им же по 12! конечно не знали!
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14.09.2021 15:06 Відповісти
Сомнительно, учитывая на сколько быстро при наличии интернет подростки начинают разбираться в отношении полов.
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14.09.2021 15:10 Відповісти
ну, вообще-то, это изначально ваше предположение было, не?
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14.09.2021 15:12 Відповісти
Изначально это был некий горький сарказм с определенной долей скепсиса.
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14.09.2021 15:14 Відповісти
ну а я-то конечно на серьёзных щщах задвинул, ага
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14.09.2021 15:21 Відповісти
Читай выше. Они часто знают больше чем мы можем предположить
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14.09.2021 15:13 Відповісти
12ти летняя чё делала с алкоголем и взрослым мужиком?
Тут её как раз судить надо...
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14.09.2021 15:02 Відповісти
Нет. В данном случае должны отвечать прежде всего родители. Ребенок несовершеннолетний.
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14.09.2021 15:09 Відповісти
ты в своем уме? 12 лет - это ребенок
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14.09.2021 15:12 Відповісти
В 70-е у нас 2 девки в 7 классе забеременели, если с 6 лет в 1 класс, то в 7 классе=13 лет. Фигасе дети.
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14.09.2021 15:27 Відповісти
сочувствую. остаюсь при своем мнении, ибо общаюсь с детьми по роду деятельности
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14.09.2021 15:37 Відповісти
"Звезда" отросла, а мозги - нет. Технически такое возможно...
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14.09.2021 16:29 Відповісти
в мене знайома була, з 11 років займалася розпусними діями(брала в рот).
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14.09.2021 16:13 Відповісти
Ну и что, что это ребёнок?
Я ещё раз для тугих повторю - что РЕБЁНОК делал с бухлом и мужиком? Её ж, с подружкой, мужик не силой тянул. Они сами прилипли к нему...
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14.09.2021 17:56 Відповісти
приболтают твоего, тогда расскажешь. я в шоке от этих имбицилов.
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14.09.2021 18:28 Відповісти
еще и волает, как подорванное. тоже детей завлекаешь на стройки, агрессивный д.г.нерат?
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14.09.2021 18:30 Відповісти
Кого "моего", недоразвитое?
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15.09.2021 01:58 Відповісти
12-летние "девушки", это как ? ...и длительное время распивали спиртные напитки ...
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14.09.2021 16:03 Відповісти
То есть в 12 лет бухать с рандомным мужиком на улице - это норма было бы. А вот то, что он её трахнул - это катастрофа и нарушение моральных норм
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16.09.2021 16:11 Відповісти
 
 