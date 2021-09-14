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Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Закарпатті поліція розслідує аварію, в якій загинув 13-річний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

13 вересня, близько 22:20, до поліції зателефонував 30-річний мешканець Іршави та повідомив, що він скоїв наїзд на велосипедиста між населеними пунктами Заріччя та Вільхівка.

Прибувши за викликом поліцейські попередньо встановили, що заявник на своєму автомобілі марки Volkswagen допустив наїзд на малолітнього хлопчика. За показами водія, 13-річний хлопчик раптово почав переїжджати дорогу.

Від травм хлопчик помер на місці аварії. Поліцейські освідчили водія - за кермом він перебував тверезий.

Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція 01

Зараз слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Також дивіться: ДТП за участю поліцейського авто на перехресті вулиці Кайсарова і проспекту Лобановського в Києві. ВIДЕО реєстратора

В ході досудового розслідування буде проведено всі необхідні експертизи та слідчі дії для того щоб встановити всі об’єктивні обставини аварії.

Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція 02
Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
В пол одиннадцатого в 13 лет нужно дома сидеть, а лучше спать, ведь завтра в школу.
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14.09.2021 15:11
+11
Человек просто ехал ( можешь интерпретировать это слово как просто жил) Вдруг на пути оказался посторонний которого было невозможно не сбить Автомобиль тоже чуточку поезд. Печально что подросток стал жертвой прогресса.
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14.09.2021 15:10
+7


співчуття родині загиблої дитини...
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14.09.2021 15:12
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Зустрілося двоє на дорозі і обидва були впевнені що весь світ для них.
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14.09.2021 15:01 Відповісти
Человек просто ехал ( можешь интерпретировать это слово как просто жил) Вдруг на пути оказался посторонний которого было невозможно не сбить Автомобиль тоже чуточку поезд. Печально что подросток стал жертвой прогресса.
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14.09.2021 15:10 Відповісти
Малий після 22 на дорозі між селами це, одна справа. А ось відстань між тілом і велосипедом то, зовсім інша. Та й те, шо хлопчина вискочив на дорогу ми чуємо тільки з боку живого. Я сам багато проводив часу на двох колесах то ж, знаю трохи дорогу з обох сторін.
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14.09.2021 15:43 Відповісти
10 часов ночи, 13летний мальчик между селами катается - что-то тут не так. Увы, но ночью на не освященном участке не всегда можно заметить кого-либо или что-либо вовремя... P/s ребенка жалко в любом случае.
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14.09.2021 16:04 Відповісти
Ещё и посреди дороги...
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14.09.2021 17:23 Відповісти
Велосипед мог перемещаться, а тело могло остаться на месте
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14.09.2021 17:26 Відповісти
В пол одиннадцатого в 13 лет нужно дома сидеть, а лучше спать, ведь завтра в школу.
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14.09.2021 15:11 Відповісти
І тим більше, не знаючи ПДР (а в 13 років вони їх не знають) виїзжати на дорогу.
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14.09.2021 15:14 Відповісти
А мы нормально катали и в пол одинадцатого и в 2 ночи, летом особенно.

Но в Украине обвинять жертву - это норма.
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14.09.2021 19:27 Відповісти
І хоча водій нічого не порушив, все повісять на нього.
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14.09.2021 15:11 Відповісти
Из чего ясно, что он ничего не нарушил ?
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14.09.2021 19:28 Відповісти
Ну велодоріжки або, як мінімум, пішоходного переходу для того, щоб пересікати проїжджу частину велосипедом, на фото немає.
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14.09.2021 23:38 Відповісти
Ви мабуть не водій, тому з правилами дорожнього руху не знайомі - але з 12 років забороняється рухатись на велесепеді по тротуарам, можна рухатись в правому ряді і доречі лише з нього дозволений поворот наліво, за умови відсутності інших рядів. Пішохідний перехід, доречі, також не для велосипедистів, а для пішоходів, як це може бути зрозуміле з назви.

Тобто малий наче тоже нічого не порушив. Але в них є суттєва відмінність - водій автомобіля керував транспортинм засобом підвищеного ризику, навідміну від хлопця. Тому саме на водієві більша відповідальність за обережність керування.

А з фото виглядає наче він або наздогнав малого, або вліпив на зустрічній смузі, обїзжаючи перепону, або збив велосипедиста, який повертав налівло. І судячи з позиції авто міг бути порушений швидкісний режим, але цього ми також навепно не знаємо напевно.

А от що точно зрозуміло зі статті, що відкрито провадження за статею 286 порушення правил дорожнього руху, приведше до смерті. Правда на кого складено протокол також невідомо, навряд щоб на мерця
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15.09.2021 08:32 Відповісти


співчуття родині загиблої дитини...
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14.09.2021 15:12 Відповісти
И заодно спросить почему они ночью отправили ребенка на дорогу.
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14.09.2021 15:32 Відповісти
думаю этот вопрос будет их мучить до конца их дней
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14.09.2021 15:45 Відповісти
За их сынка недоумка будет сидеть человек,
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14.09.2021 17:24 Відповісти
имейте сострадание... водила будет сидеть или не будет, а ребенок мертв, безвозвратно...
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14.09.2021 17:28 Відповісти
А як відносно співчуття ,до водія та його родини ???
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14.09.2021 17:31 Відповісти
співчуваю... і навіть якщо тільки дитина винна - вона вже покарана... як і її батьки

водію дуже співчуваю , бо по всьому видно що непогана людина - не втік, був тверезий, і міг дійсно не бачити малого велосипедиста в темряві (і який точно був без світловідбиваючого желета)
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14.09.2021 17:37 Відповісти
20 років,до пенсі я кермував ,то маю власний досвід ДТП з смертельними наслідками !!! Психічно це дуже величезне навантаження-безсоння ,вселяка маячня !!!)))
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14.09.2021 17:47 Відповісти
не сперечатимусь... але ж окрім самопокарання і психічного, матеріального і морального навантаження, Ви ж розуміли і про кінець шляху земного того, хто вільно-невільно був винен і в Ваших стражданнях і в своїй смерті (бо Ви відчували біль і несправедливість і ще Бог зна що... а він вже ні... і ніколи) - та це лірика, життя складніше і неоднозначне... тому й не сперечатимусь...
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14.09.2021 17:56 Відповісти
На жаль кожен день трагічні ДТП і ніхто не робить висновків і поліція тут ніби ні до чого,схаменітся не може так продовжуватись ,щось треба робити.
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14.09.2021 15:43 Відповісти
Видит кто нибудь на велике ,хотя бы, отражатели?
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14.09.2021 15:48 Відповісти
Что сказать, велосипедист получил то, что заслужил,

Водителя жаль, но хоть на лечение идиота не будет тратиться, баран проще, чем инвалид, ещё и ребёнок,

Хоть и не виноват, но всё равно неприятно, когда калека от твоих рук, а так закопают и порядок
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14.09.2021 17:30 Відповісти
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15.09.2021 08:36 Відповісти
Рухатись вночі через село ,це приблизно як по минному полю !!))
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14.09.2021 17:32 Відповісти
Недавно еду за зилом с боольшой будкой, он обгоняет троих 12+- велосипедистов, проезжает пешеходный переход ( скорость 25-30) и тут пацанчики показывают левый поворот, ещё и смотрят назад, и по переходу шмыгают на великах через дорогу, вылетая из за будки на встречку

Хорошо, там никого не было, ибо будка закрывала обзор, но велосипедисты считают себя в праве ехать по пешеходному переходу как будто у них преимущество

Короче жаль водителя и егл машину...
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14.09.2021 17:38 Відповісти
Глупа ніч, сільська дорога, видимість така собі, водій трохи втомлений, велосипед без світловідбивних елементів, можливо, й дитина була вся в чорній одіжі.
Усі умови для настання дтп присутні.
Водій, якщо й устиг зреагувати, то запізно.
Шкода і водія, і дитину, навіть якщо там 100% винна дитини. Співчуття родині загиблого, водієві - психічного здоров'я це пережити...
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15.09.2021 09:53 Відповісти
 
 