Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Закарпатті поліція розслідує аварію, в якій загинув 13-річний хлопчик.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
13 вересня, близько 22:20, до поліції зателефонував 30-річний мешканець Іршави та повідомив, що він скоїв наїзд на велосипедиста між населеними пунктами Заріччя та Вільхівка.
Прибувши за викликом поліцейські попередньо встановили, що заявник на своєму автомобілі марки Volkswagen допустив наїзд на малолітнього хлопчика. За показами водія, 13-річний хлопчик раптово почав переїжджати дорогу.
Від травм хлопчик помер на місці аварії. Поліцейські освідчили водія - за кермом він перебував тверезий.
Зараз слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.
В ході досудового розслідування буде проведено всі необхідні експертизи та слідчі дії для того щоб встановити всі об’єктивні обставини аварії.
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Но в Украине обвинять жертву - это норма.
Тобто малий наче тоже нічого не порушив. Але в них є суттєва відмінність - водій автомобіля керував транспортинм засобом підвищеного ризику, навідміну від хлопця. Тому саме на водієві більша відповідальність за обережність керування.
А з фото виглядає наче він або наздогнав малого, або вліпив на зустрічній смузі, обїзжаючи перепону, або збив велосипедиста, який повертав налівло. І судячи з позиції авто міг бути порушений швидкісний режим, але цього ми також навепно не знаємо напевно.
А от що точно зрозуміло зі статті, що відкрито провадження за статею 286 порушення правил дорожнього руху, приведше до смерті. Правда на кого складено протокол також невідомо, навряд щоб на мерця
співчуття родині загиблої дитини...
водію дуже співчуваю , бо по всьому видно що непогана людина - не втік, був тверезий, і міг дійсно не бачити малого велосипедиста в темряві (і який точно був без світловідбиваючого желета)
Водителя жаль, но хоть на лечение идиота не будет тратиться, баран проще, чем инвалид, ещё и ребёнок,
Хоть и не виноват, но всё равно неприятно, когда калека от твоих рук, а так закопают и порядок
Хорошо, там никого не было, ибо будка закрывала обзор, но велосипедисты считают себя в праве ехать по пешеходному переходу как будто у них преимущество
Короче жаль водителя и егл машину...
Усі умови для настання дтп присутні.
Водій, якщо й устиг зреагувати, то запізно.
Шкода і водія, і дитину, навіть якщо там 100% винна дитини. Співчуття родині загиблого, водієві - психічного здоров'я це пережити...