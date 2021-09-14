Водій Volkswagen насмерть збив 13-річного велосипедиста, - поліція. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція розслідує аварію, в якій загинув 13-річний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

13 вересня, близько 22:20, до поліції зателефонував 30-річний мешканець Іршави та повідомив, що він скоїв наїзд на велосипедиста між населеними пунктами Заріччя та Вільхівка.

Прибувши за викликом поліцейські попередньо встановили, що заявник на своєму автомобілі марки Volkswagen допустив наїзд на малолітнього хлопчика. За показами водія, 13-річний хлопчик раптово почав переїжджати дорогу.

Від травм хлопчик помер на місці аварії. Поліцейські освідчили водія - за кермом він перебував тверезий.

Зараз слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

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В ході досудового розслідування буде проведено всі необхідні експертизи та слідчі дії для того щоб встановити всі об’єктивні обставини аварії.





Фото: сайт поліції