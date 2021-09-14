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Схованку зі зброєю та вибухівкою виявлено на кордоні з Білоруссю, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники СБУ виявили схрон з військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань на Рівненщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Зазначається, що спецпризначенці вилучили із тайника зі схованки 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

"Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання", - випливає з повідомлення.

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Схованку зі зброєю та вибухівкою виявлено на кордоні з Білоруссю, - СБУ 01
Схованку зі зброєю та вибухівкою виявлено на кордоні з Білоруссю, - СБУ 02
Схованку зі зброєю та вибухівкою виявлено на кордоні з Білоруссю, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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На бандерівців спишуть.
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14.09.2021 16:12 Відповісти
Терористи використовують територію Білорусі для нападу на Україну і готують схрони вже на нашій території для проведення терористичних атак на об'єкти інфраструктури. Потрібно вводити Воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ.
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14.09.2021 17:50 Відповісти
ящик уже поменяли закрадываются смутные сомнения шли шли и нашли щаз бульбофюрер раскрутит тему о переправке оружия с Украины подыграли ?
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14.09.2021 16:21 Відповісти
а по-моему это какое-то пасхальное яйцо, для прикола , мол "не зря же вы вы по кущерям бегали, вот, вы налши бонус!"
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15.09.2021 11:07 Відповісти
Лучше пускай скажут сколько стоило подорвать сотрудниками СБУ машины Шеремета? СБУ - это убийцы и контрабандисты в пагонах
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22.02.2022 18:18 Відповісти
 
 