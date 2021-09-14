Схованку зі зброєю та вибухівкою виявлено на кордоні з Білоруссю, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітники СБУ виявили схрон з військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань на Рівненщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.
Зазначається, що спецпризначенці вилучили із тайника зі схованки 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.
"Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання", - випливає з повідомлення.
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